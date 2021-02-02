Come partecipare alla CRL 2021
Avrai forse sentito parlare del nuovo formato del Torneo della Clash Royale League e dell'incredibile montagna di soldi in palio, quindi, con ogni probabilità, vorrai sapere come si disputerà la CRL di quest'anno. Se è così, sei nel posto giusto!
Abbiamo già scritto un articolo sul blog al riguardo, ma pensiamo che sia necessario darti un po' più di informazioni sul Torneo. Se ciò non fosse abbastanza per placare la tua sete di conoscenza, consulta anche le risposte alle domande frequenti (FAQ) verso la fine!
Dettagli sulla CRL 2021
La Clash Royale League 2021 sarà suddivisa in otto (8) Sessioni diverse, che inizieranno a gennaio e termineranno a settembre, e che consisteranno a loro volta in tre (3) fasi: la Corsa ai trofei, la Qualificazione mensile e la Finale mensile.
Come si svolge una Sessione della CRL?
Prendiamo come esempio la Sessione 1 della CRL 2021. Questa Sessione inizia con la Corsa ai trofei 1, che va dal 4 al 31 gennaio. Al termine di questa prima fase, i primi 1000 Giocatori della classifica competitiva accederanno alla seconda, cioè la Qualificazione mensile 1. Ogni Qualificazione mensile si terrà nel secondo fine settimana del mese successivo alla Corsa dei Trofei di quella Sessione, quindi, la Qualificazione mensile 1 avverrà il 13 e il 14 febbraio. Alla fine della Qualificazione mensile 1, gli otto (8) Giocatori migliori parteciperanno alle trasmissioni della Finale mensile 1. Ogni Finale mensile si disputerà esattamente una settimana dopo la Qualificazione mensile della stessa Sessione, perciò la Finale mensile 1 si giocherà il 20 e il 21 febbraio. Infine, un volta conclusa questa Finale, terminerà la Sessione 1 della CRL 2021. Sebbene tutte e otto (8) le Sessioni siano uguali, è importante sottolineare che quelle successive alla Sessione 1 non iniziano quando termina la Sessione precedente: per esempio, la Sessione 2 inizierà con la Corsa ai trofei 2 del primo febbraio.
Come funzionano i punteggi della CRL 2021?
I punteggi servono a stilare una classifica che tiene traccia dei progressi e delle posizioni dei Giocatori in base alle loro prestazioni durante l'anno. I punti ottenuti sono cruciali, perché chi ne avrà guadagnati di più alla fine di tutte e otto le Sessioni sarà invitato a gareggiare nelle Finali mondiali.
I Giocatori avranno l'opportunità di ricevere punti in tutte le fasi del Torneo e più alta sarà la posizione in classifica che raggiungeranno in ogni fase, più punti saranno assegnati a loro. Saranno conteggiati i punti ottenuti in tutte e otto (8) le Sessioni, i quali stabiliranno chi accederà alle Finali mondiali. Alla fine delle otto (8) Sessioni, proclameremo i ventiquattro (24) Giocatori con i punteggi più alti e gli offriremo un invito alle Finali mondiali della CRL 2021. Coloro che si saranno qualificati tra il venticinquesimo (25º) e il cinquantaseiesimo (56º) posto avranno la possibilità di sfidarsi nelle Ultime qualificazioni, in cui verranno messi in palio gli otto (8) posti rimanenti per le Finali mondiali. Ricordati che ogni Sessione conta, quindi da' sempre il tuo meglio durante le Corse ai trofei!
Come partecipare
Ogni Sessione della CRL 2021 inizia con la Corsa ai trofei, cioè una sfida in gioco le cui posizioni vengono rappresentate nella normale classifica competitiva. Per questo motivo, tutto quello che devi fare è avviare Clash Royale e combattere! Ciò significa anche che tutti possono partecipare e provare ad accedere alla Qualificazione mensile.
Le fasi del Torneo
1. La Corsa ai trofei
La prima fase di ogni Sessione della CRL è la Corsa ai trofei, una competizione mensile basata sulla classifica competitiva del gioco, al cui termine i 1000 Giocatori migliori accederanno alla Qualificazione mensile. La Corsa ai trofei combacia con la stagione del gioco, quindi è semplice capire quanto tempo ti resta per gareggiare.
2. La Qualificazione mensile
Se alla fine della Corsa ai trofei ti classifichi tra i primi 1000, passerai alla seconda fase della competizione, cioè la Qualificazione mensile. Si tratta di un torneo in gioco di due giorni dove i partecipanti si affrontano in scontri disputati secondo il nuovo formato del duello.
Coloro che entrano nelle Qualificazioni mensili avranno accesso al Portale del Torneo, una funzionalità inedita presente in Clash Royale, situata nella scheda "eSport" del menu "Notizie Royale". Qui, oltre a consultare le notifiche, gli aggiornamenti, le graduatorie e tutte le altre informazioni inerenti al Torneo, potranno iscriversi alla Qualificazione mensile.
Durante le iscrizioni a questa fase, che aprono il lunedì della settimana della Qualificazione mensile, sarà possibile scegliere una delle quattro (4) fasce orarie del primo giorno, in cui si gareggerà in un gruppo organizzato in base al formato svizzero. Nel secondo giorno della Qualificazione mensile, ci saranno otto (8) gruppi da quattro Giocatori che si sfideranno in doppi gironi all'italiana, e il migliore di ogni gruppo avanzerà alla Finale mensile.
Le Qualificazioni mensili non saranno trasmesse nel canale YouTube di Clash Royale Esports, ma potrai comunque vederle collegandoti direttamente ai Giocatori: chiunque gareggi nelle Qualificazioni mensili, infatti, ha la possibilità di trasmettere i propri scontri sulla piattaforma che preferisce, quindi mostra il tuo sostegno alla community della CRL e guarda le trasmissioni delle Qualificazioni... Chissà, potresti diventare fan di un nuovo giocatore!
3. La Finale mensile
Se batterai gli altri sfidanti e otterrai uno dei posti migliori nella Qualificazione mensile, avanzerai alla terza e ultima fase della Sessione della CRL, ovvero la Finale mensile. Qui, gli otto (8) Giocatori migliori della fase precedente si affronteranno in un torneo di due giorni, disputato nel formato del duello a doppia eliminazione, che decreterà il vincitore della Sessione.
La Finale mensile di ogni Sessione sarà trasmessa dal canale YouTube di Clash Royale Esports a partire dalle ore 14:00 GMT. Controlla in anticipo quando si terranno le Finali mensili della TUA regione, così da non perderti gli scontri!
Programma della Sessione 1
Corsa ai trofei 1: dal 4 gennaio al 31 gennaio.
Qualificazione mensile 1: 13 e 14 febbraio.
Le iscrizioni aprono il lunedì della settimana in cui si tiene la Qualificazione mensile.
Le iscrizioni della Qualificazione mensile 1 aprono lunedì 8 febbraio.
Finale mensile 1: 20 e 21 febbraio.
Le fasi finali
Le Ultime qualificazioni
Le Ultime qualificazioni sono disputate in base al formato a eliminazione diretta, con cui si decideranno gli ultimi otto (8) Giocatori che riceveranno un invito alle Finali mondiali della CRL 2021. Ci potranno partecipare solo coloro che si sono piazzati tra il venticinquesimo (25º) e il cinquantaseiesimo (56º) posto in classifica.
Le Finali mondiali
Qui è dove si verrà ripagati degli sforzi compiuti durante le otto (8) Sessioni della CRL. Alle Finali mondiali della CRL 2021 saranno invitati i ventiquattro (24) Giocatori con il maggior numero di punti nella classifica competitiva e gli otto (8) Giocatori che hanno superato con successo le Ultime qualificazioni. C'è un MILIONE di dollari in palio, quindi è sicuramente un'occasione da non perdere!
Correttezza del gioco
Comportamento esemplare = Torneo spettacolare
Al Torneo della CRL 2021 si stanno preparando giocatori nuovi ed esperti, perciò vogliamo che questa competizione virtuale sia un luogo di lealtà, rispetto e inclusione. Per questo motivo, ti chiediamo di leggere la Politica di sicurezza e correttezza del gioco e le Condizioni d'Uso di Supercell, in modo che ogni tweet, messaggio o scontro della CRL sia sicuro e privo di scorrettezze per tutti.
Siamo tutti sostenitori di un'esperienza di gioco leale in Clash Royale e gli Esports non fanno eccezione.
Chi si classificherà tra i primi 1000 sarà sottoposto a dei controlli non automatizzati da parte del nostro team garante del fair play e chi non rispetterà le nostre Condizioni d'Uso potrà essere sospeso.
Cosa significa questo di preciso?
Il nostro obiettivo è quello di prendere decisioni giuste, quindi ci sono diversi fattori che prendiamo in considerazione quando dobbiamo sospendere o no un account. Ecco alcune cose importanti da sapere.
Possiamo sospendere il tuo account se l'hai condiviso con qualcuno negli ultimi due mesi (vale a dire due stagioni del gioco), e ciò comporterebbe una squalifica dai tornei in corso.
Il tuo account potrà essere sospeso se hai ottenuto una quantità significativa di gemme da fonti che non sono il negozio ufficiale del gioco.
Possiamo sospendere il tuo account se lo hai acquistato da terzi.
Sebbene possiamo concedere il beneficio del dubbio per le violazioni avvenute la prima volta, quelle perpetrate in maniera continuativa comporteranno una squalifica permanente dalla Clash Royale League e dagli Esports di Supercell.
Comportati da vero campione della community della CRL, combatti lealmente e divertiti!
DOMANDE FREQUENTI (FAQ)
Dove posso trovare altre informazioni sulle regole?
Potrai consultare tutte le regole nel Regolamento ufficiale della CRL 2021. reperibile nella nuovissima versione del sito della CRL, semplicemente premendo il pulsante "Più info" alla sezione "Come partecipare".
Cosa succede se si verifica un disguido tecnico durante una partita?
I Giocatori sono responsabili della loro connessione al gioco e devono risolvere da sé eventuali problemi prima dell'inizio di uno scontro. Problemi di connessione o hardware che rendano impossibile gareggiare potrebbero comportare una sconfitta a tavolino.
La Politica sulla sicurezza e la correttezza del gioco, così come le Condizioni d'Uso, sono valide anche per la CRL?
L'integrità della competizione è un aspetto a cui teniamo molto, perciò tutti i Giocatori che partecipano alla CRL 2021 sono soggetti alle Condizioni d'Uso e alla Politica sulla sicurezza e la correttezza del gioco.
Gli Amministratori del Torneo controlleranno tutti gli account che si piazzeranno tra i primi 1000 posti della classifica competitiva, facendo attenzione ai seguenti aspetti:
acquisti fraudolenti, ovvero gemme non acquistate da Supercell;
condivisione dell'account, cioè account usati da più persone, al fine di ottenere in genere un vantaggio sleale;
uso di bot, vale a dire l'impiego di servizi o software che permettono a un "bot" di giocare al posto del Giocatore e fargli ottenere così un vantaggio ingiusto;
account venduti, ovvero account venduti o acquistati da un altro Giocatore;
scambio di vittorie, cioè quando dei Giocatori si accordano per ottenere delle vittorie volte a dare loro un vantaggio in classifica.
Se un Amministratore del Torneo stabilisce che un Giocatore ha commesso un'attività fraudolenta o infranto il Regolamento di Clash Royale, lui o lei potrà assegnare delle sanzioni a sua totale discrezione.
Come posso ricevere degli aggiornamenti?
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