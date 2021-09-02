AGGIORNAMENTO PER LA COMMUNITY
Ciao!
Volete sapere a cosa sta lavorando il team di Clash Royale e scoprire tante altre notizie interessanti? Leggete qui di seguito per soddisfare la vostra curiosità!
I PROGETTI DEL TEAM DI ROYALE
Il team di Clash Royale sta lavorando sodo a un nuovissimo aggiornamento!
Come avrete notato, gli aggiornamenti passati erano indirizzati per lo più ai nuovi giocatori o a quelli di livello intermedio e avevano lo scopo di facilitare il loro avanzamento in gioco.
Pensiamo che gli artefatti e un maggior afflusso d'oro (e di altre risorse) li abbiano aiutati molto nel loro cammino, ma queste modifiche non hanno beneficiato molto i giocatori di livello più alto.
Per questo motivo, il prossimo aggiornamento sarà principalmente incentrato su di loro e introdurrà sia nuovi contenuti sia cambiamenti inediti al gameplay.
Dato che sono coinvolti il bilanciamento del gioco e le sue meccaniche, l'implementazione di queste modifiche richiederà tutto il tempo necessario per offrirvi un'esperienza di gioco senza pari.
Sappiate che il nostro entusiasmo è a mille e che non vediamo l'ora di condividere con voi queste novità!
Per rendere l'attesa un po' più piacevole, abbiamo preparato per voi un mese ricco di contenuti che vi terrà occupati per un po'.
ANTEPRIMA DELLA NUOVA STAGIONE
La nuova stagione inizia il 6 settembre.
Ad accogliervi, non ci saranno solo delle magnifiche ricompense, ma anche una nuova arena, creata giusto giusto per l'occasione!
Preparatevi a combattere nella cucina del boia!
MODIFICHE DI BILANCIAMENTO
Abbiamo in serbo per voi anche delle modifiche di bilanciamento, che daranno un po' una scossa all'arena.
Saranno effettive dal 6 settembre, dopo un periodo di manutenzione programmato.
Tornate domani per scoprire di cosa si tratta.
VOTAZIONI DELLE MODALITÀ DEL MENU "PARTY"
Le votazioni delle carte da potenziare si sono rivelate un successo in tutta la community e ora siamo curiosi di vedere a quali sfide volete giocare nella modalità ''party''!
Perciò, durante tutto il mese, potrete scegliere fra tre modalità a settimana e quella che avrà ottenuto più voti sarà giocabile per sette giorni. Le categorie a disposizione sono:
modalità classiche 1v1 (dal 3 settembre)
modalità con truppe generate (dal 10 settembre)
modalità di cattura 1v1 (dal 17 settembre)
modalità 2v2 (dal 24 settembre)
Non vediamo l'ora di scoprire i risultati!
E NON È FINITA QUI!
Giocate alla sfida strategica boia, a Mega touchdown, alla Tripla strategica e alla sfida sudden death per non farvi sfuggire le loro ricche ricompense!
Inoltre, l'11 settembre, inizierà il primo torneo globale, seguito a ruota il 24 dal torneo globale doppio elisir, quindi non mancate!
Infine, ci saranno delle succose offerte nel negozio per coloro che vorranno progredire in gioco un po' più velocemente del normale.