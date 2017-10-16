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16 ott 2017
Blog – Clash Royale

Cos'è la Battaglia Specchio?

Cos’è la Battaglia Specchio?

Come pensi di prevalere sul tuo avversario?

Prova la nuova modalità Battaglia Specchio, dove entrambi i giocatori usano esattamente le stesse carte.

  • La Battaglia Specchio è un Evento Speciale che puoi trovare nella

    scheda Eventi 

  • Nella Battaglia Specchio, entrambi giocatori usano lo

    stesso mazzo

    e cominciano lo scontro con le

    stesse carte

  • Entrambi mazzi, inoltre, contengono la

    carta Specchio

    !

Non ci sono scuse. Il vincitore è il miglior player.

Una settimana intera di Battaglie Specchio!

17-19 Ott.: Allenamento Giornaliero Battaglia Specchio 1v1

Ricompense

  • 3 Corone: 300 Monete d’Oro.

  • 6 Corone: 1 x Specchio

20-23 Ott.: Sfida Battaglia Specchio 1v1

Ricompense

  • Scoprilo questa settimana!

Ci vediamo nell’Arena,

Lo Staff di Clash Royale. 