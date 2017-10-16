Cos'è la Battaglia Specchio?
Cos’è la Battaglia Specchio?
Come pensi di prevalere sul tuo avversario?
Prova la nuova modalità Battaglia Specchio, dove entrambi i giocatori usano esattamente le stesse carte.
La Battaglia Specchio è un Evento Speciale che puoi trovare nella
scheda Eventi
Nella Battaglia Specchio, entrambi giocatori usano lo
stesso mazzo
e cominciano lo scontro con le
stesse carte
Entrambi mazzi, inoltre, contengono la
carta Specchio
!
Non ci sono scuse. Il vincitore è il miglior player.
Una settimana intera di Battaglie Specchio!
17-19 Ott.: Allenamento Giornaliero Battaglia Specchio 1v1
Ricompense:
3 Corone: 300 Monete d’Oro.
6 Corone: 1 x Specchio
20-23 Ott.: Sfida Battaglia Specchio 1v1
Ricompense:
Scoprilo questa settimana!
Ci vediamo nell’Arena,
Lo Staff di Clash Royale.