È tempo di scatenare la Furia!

L'incantesimo Furia prende il controllo dell'Arena dal 13 al 16 di Luglio per la Sfida Furia. Ogni carta schierata in Arena sarà sotto gli effetti dell'incantesimo violaceo.



Ricorda: sotto l'incantesimo Furia, i movimenti e la velocità d'attacco della truppa sono aumentati; gli edifici attaccheranno più velocemente e genereranno truppe rapidamente!

