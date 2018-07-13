13 lug 2018
Blog – Clash Royale
Cos'è la Sfida Furia?
È tempo di scatenare la Furia!
L'incantesimo Furia prende il controllo dell'Arena dal 13 al 16 di Luglio per la Sfida Furia. Ogni carta schierata in Arena sarà sotto gli effetti dell'incantesimo violaceo.
Ricorda: sotto l'incantesimo Furia, i movimenti e la velocità d'attacco della truppa sono aumentati; gli edifici attaccheranno più velocemente e genereranno truppe rapidamente!
Primo premio con 12 vittorie: Baule Leggendario
Scegli saggiamente il tuo mazzo e muoviti con agilità!
Ci vediamo nell'Arena Infuriata,
Il Team di Clash Royale