Cosa succederà al baule del clan?
Salve a tutti,
Oggi vi vogliamo svelare i nostri piani sul baule del clan, così, quando arriverà l'aggiornamento, saprete già cosa gli sarà successo.
Come avrete già capito dal titolo, elimineremo il baule del clan da Clash Royale col prossimo aggiornamento, ma non disperate: tutte le ricompense che contiene saranno incluse in una nuova funzionalità!
La particolarità di questo nuovo contenuto è che le ricompense offerte aumenteranno nel tempo. Ciò significa che all'inizio ce ne saranno solo una manciata, ma se giocate bene e costantemente, potrete ottenerne così tante che al confronto quelle del più grande baule del clan sembreranno briciole.
Prima di introdurre delle novità nel gioco, controlliamo sempre i contenuti già esistenti e ci assicuriamo che tutto funzioni per il meglio. Se aggiungessimo cose senza criterio, a un certo punto l'interfaccia utente apparirebbe caotica e per evitare che ciò accada togliamo quando serve ciò che è superfluo, rimpiazzandolo o migliorandolo con qualcosa di nuovo.
Nel caso del baule del clan, riteniamo che ormai abbia fatto il suo tempo e che per questo motivo abbia perso molto del suo fascino originale. Non lo consideriamo più come un evento vero e proprio, bensì come un traguardo secondario, raggiungibile mentre ci si occupa d'altro.
Ad ogni modo, sappiamo che questo baule rappresenta un ottimo strumento per controllare il livello di partecipazione nel clan e vedere chi gioca attivamente, quindi faremo in modo che chi gestisce un clan possa sempre tenere d'occhio la situazione anche dopo la rimozione del baule (presto vi forniremo notizie al riguardo).
Fateci sapere cosa ne pensate su reddit (in lingua inglese)!
Ci vediamo nell'arena!
Il team di Clash Royale