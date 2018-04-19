Salve a tutti,

Oggi vi vogliamo svelare i nostri piani sul baule del clan, così, quando arriverà l'aggiornamento, saprete già cosa gli sarà successo.

Come avrete già capito dal titolo, elimineremo il baule del clan da Clash Royale col prossimo aggiornamento, ma non disperate: tutte le ricompense che contiene saranno incluse in una nuova funzionalità!

La particolarità di questo nuovo contenuto è che le ricompense offerte aumenteranno nel tempo. Ciò significa che all'inizio ce ne saranno solo una manciata, ma se giocate bene e costantemente, potrete ottenerne così tante che al confronto quelle del più grande baule del clan sembreranno briciole.

Prima di introdurre delle novità nel gioco, controlliamo sempre i contenuti già esistenti e ci assicuriamo che tutto funzioni per il meglio. Se aggiungessimo cose senza criterio, a un certo punto l'interfaccia utente apparirebbe caotica e per evitare che ciò accada togliamo quando serve ciò che è superfluo, rimpiazzandolo o migliorandolo con qualcosa di nuovo.