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20 set 2022
Blog – Clash Royale

Feste per la visione delle Finali della CRL

Feste per la visione delle Finali

Le Finali mondiali della Clash Royale League iniziano questo fine settimana e, per rendere tutto ancora più speciale, abbiamo organizzato delle feste in diversi luoghi dove potrai goderti le dirette dell'evento! Se ti trovi vicino a uno di questi posti, approfittane per assistere allo spettacolo!

Giacarta, Indonesia (INSTAGRAM)

  • Luogo: MALACCA TOAST KEDOYA

  • Indirizzo: JI. Panjang No.1-2, RT.10/RW.1, Kedoya Sel., Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 11520, Indonesia (

    posizione su Google Maps

    )

  • Date: 23, 24 e 25 settembre

  • Orario: dalle 14:00 all'1:00

  • Inizio dello streaming: 20:00

  • Iscrizione:

    QUI

Manila, Filippine (INSTAGRAM)

  • Luogo: Flight 88

  • Indirizzo: 22, 1103 Scout Borromeo St, Diliman, Quezon City, Metro Manila, Filippine (

    posizione su Google Maps

    )

  • Date: 23, 24 e 25 settembre

  • Orario: dalle 15:00 alle 2:00

  • Inizio dello streaming: 21:00

  • Iscrizione:

    QUI

Singapore (INSTAGRAM)

  • Luogo: Pop Mart Flagship Store

  • Indirizzo: Pop Mart Flagship Store Funan, #01-02 (

    posizione su Google Maps

    )

  • Date: 23, 24 e 25 settembre

  • Orario: il 23 e il 24 dalle 16:00 alle 20:00; il 25 dalle16:00 alle 18:00

  • Inizio dello streaming: 21:00

  • Nessuna iscrizione necessaria

Taipei, Taiwan (INSTAGRAM)

  • Luogo: Borges Place

  • Indirizzo: 441, Mingshui Rd., Zhongshan Dist., Taipei, Taiwan (

    posizione su Google Maps

    )

  • Date: 24 e 25 settembre

  • Orario: dalle 15:00 alle 2:00

  • Inizio dello streaming: 21:00

  • Iscrizione:

    QUI

Tokyo, Giappone

  • Luogo: Akihabara Esports Square

  • Indirizzo: Box’R AKIBA Bldg 2F, SotoKanda, Chiyoda-ku, Tokyo (

    posizione su Google Maps

    )

  • Date: 24 e 25 settembre

  • Orario: dalle 15:00 alle 6:00

  • Inizio dello streaming: 22:00

  • Iscrizione:

    QUI

Berlino, Germania

  • Luogo: LvL Gaming

  • Indirizzo: Schützenstraße 73, 10117, Berlino, Germania (

    posizione su Google Maps

    )

  • Date: 23, 24 e 25 settembre

  • Orario: dalle 9:00 alle 2:00

  • Inizio dello streaming: 15:00

  • Nessuna iscrizione necessaria

Londra, Regno Unito (INSTAGRAM)

  • Luogo: Melt Down

  • Indirizzo: 342 Caledonian Rd, Londra, N1 1BB, Regno Unito (

    posizione su Google Maps

    )

  • Date: 23, 24 e 25 settembre

  • Orario: dalle 8:00 alle 02:00

  • Inizio dello streaming: 8:00

  • Nessuna iscrizione necessaria

Madrid, Spagna (INSTAGRAM)

  • Luogo: Elite Gaming Center

  • Indirizzo: Príncipe de Vergara 90, 28006, Madrid, Spagna (

    posizione su Google Maps

    )

  • Date: 23, 24 e 25 settembre

  • Orario: dalle 9:00 alle 22:00

  • Inizio dello streaming: 15:00

  • Nessuna iscrizione necessaria

Parigi, Francia (INSTAGRAM)

  • Luogo: Melt Down

  • Indirizzo: 33 Bd Richard-Lenoir, 75011, Parigi, Francia (

    posizione su Google Maps

    )

  • Date: 23, 24 e 25 settembre

  • Orario: dalle 9:00 alle 2:00

  • Inizio dello streaming: 15:00

  • Nessuna iscrizione necessaria

Roma, Italia ( INSTAGRAM)

  • Luogo: White Rabbit

  • Indirizzo: Via Spalato, 35/37/39, 00198, Roma (RM), Italia (

    posizione su Google Maps

    )

  • Date: 23, 24 e 25 settembre

  • Orario: dalle 9:00 alle 2:00

  • Inizio dello streaming: 15:00

  • Nessuna iscrizione necessaria

Non vediamo l'ora di assistere alle Finali con te e cogliamo l'occasione per augurare un grande in bocca al lupo a tutti i partecipanti!

Ci vediamo nell'arena!