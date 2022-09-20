Feste per la visione delle Finali della CRL
Feste per la visione delle Finali
Le Finali mondiali della Clash Royale League iniziano questo fine settimana e, per rendere tutto ancora più speciale, abbiamo organizzato delle feste in diversi luoghi dove potrai goderti le dirette dell'evento! Se ti trovi vicino a uno di questi posti, approfittane per assistere allo spettacolo!
Giacarta, Indonesia (INSTAGRAM)
Luogo: MALACCA TOAST KEDOYA
Indirizzo: JI. Panjang No.1-2, RT.10/RW.1, Kedoya Sel., Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 11520, Indonesia (
)
Date: 23, 24 e 25 settembre
Orario: dalle 14:00 all'1:00
Inizio dello streaming: 20:00
Iscrizione:
Manila, Filippine (INSTAGRAM)
Luogo: Flight 88
Indirizzo: 22, 1103 Scout Borromeo St, Diliman, Quezon City, Metro Manila, Filippine (
)
Date: 23, 24 e 25 settembre
Orario: dalle 15:00 alle 2:00
Inizio dello streaming: 21:00
Iscrizione:
Singapore (INSTAGRAM)
Luogo: Pop Mart Flagship Store
Indirizzo: Pop Mart Flagship Store Funan, #01-02 (
)
Date: 23, 24 e 25 settembre
Orario: il 23 e il 24 dalle 16:00 alle 20:00; il 25 dalle16:00 alle 18:00
Inizio dello streaming: 21:00
Nessuna iscrizione necessaria
Taipei, Taiwan (INSTAGRAM)
Luogo: Borges Place
Indirizzo: 441, Mingshui Rd., Zhongshan Dist., Taipei, Taiwan (
)
Date: 24 e 25 settembre
Orario: dalle 15:00 alle 2:00
Inizio dello streaming: 21:00
Iscrizione:
Tokyo, Giappone
Luogo: Akihabara Esports Square
Indirizzo: Box’R AKIBA Bldg 2F, SotoKanda, Chiyoda-ku, Tokyo (
)
Date: 24 e 25 settembre
Orario: dalle 15:00 alle 6:00
Inizio dello streaming: 22:00
Iscrizione:
Berlino, Germania
Luogo: LvL Gaming
Indirizzo: Schützenstraße 73, 10117, Berlino, Germania (
)
Date: 23, 24 e 25 settembre
Orario: dalle 9:00 alle 2:00
Inizio dello streaming: 15:00
Nessuna iscrizione necessaria
Londra, Regno Unito (INSTAGRAM)
Luogo: Melt Down
Indirizzo: 342 Caledonian Rd, Londra, N1 1BB, Regno Unito (
)
Date: 23, 24 e 25 settembre
Orario: dalle 8:00 alle 02:00
Inizio dello streaming: 8:00
Nessuna iscrizione necessaria
Madrid, Spagna (INSTAGRAM)
Luogo: Elite Gaming Center
Indirizzo: Príncipe de Vergara 90, 28006, Madrid, Spagna (
)
Date: 23, 24 e 25 settembre
Orario: dalle 9:00 alle 22:00
Inizio dello streaming: 15:00
Nessuna iscrizione necessaria
Parigi, Francia (INSTAGRAM)
Luogo: Melt Down
Indirizzo: 33 Bd Richard-Lenoir, 75011, Parigi, Francia (
)
Date: 23, 24 e 25 settembre
Orario: dalle 9:00 alle 2:00
Inizio dello streaming: 15:00
Nessuna iscrizione necessaria
Roma, Italia ( INSTAGRAM)
Luogo: White Rabbit
Indirizzo: Via Spalato, 35/37/39, 00198, Roma (RM), Italia (
)
Date: 23, 24 e 25 settembre
Orario: dalle 9:00 alle 2:00
Inizio dello streaming: 15:00
Nessuna iscrizione necessaria
Non vediamo l'ora di assistere alle Finali con te e cogliamo l'occasione per augurare un grande in bocca al lupo a tutti i partecipanti!
Ci vediamo nell'arena!