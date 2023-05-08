SEZIONE EVENTI: LE CORONE E I BAULI
LE MODIFICHE ALLA SCHEDA "EVENTI"
Dopo la pubblicazione dell'aggiornamento di giugno, tu e gli altri giocatori sarete in grado di guadagnare corone e bauli dagli eventi.
Potrai accumulare corone partecipando ai vari eventi a disposizione e bauli vincendo le battaglie a cui prendi parte.
Rientrano tra gli eventi tutte le sfide che appaiono nelle tre sezioni della scheda "Eventi".
PERCHÉ AVEVAMO RIMOSSO I BAULI E LE CORONE?
La nostra intenzione era quella di separare l'esperienza di gioco degli eventi da quella delle modalità principali (il Cammino dei trofei e il Percorso delle leggende): in pratica, volevamo che le corone e i bauli fossero ottenibili solo in un posto e i gettoni stagionali solo nell'altro ma evidentemente la cosa non ci è riuscita benissimo.
Volevamo evitare che l'attenzione si concentrasse eccessivamente sugli eventi e che i tu e gli altri ci partecipaste (a prescindere che vi piacessero o meno) solo perché erano il modo migliore per avanzare in gioco.
La separazione tra corone e gettoni stagionali aveva come obiettivo quello di rendere più chiaro il ruolo di questa nuova valuta e del negozio stagionale.
PERCHÉ LI ABBIAMO REINTRODOTTI?
Abbiamo letto i commenti della community di Clash Royale e ci è risultato chiaro che la rimozione di corone e bauli dagli eventi ha impedito a tanti giocatori di migliorare i propri progressi attraverso le modalità di gioco meno competitive.
A questa modifica va aggiunto l'aumento delle corone richieste per sbloccare le varie soglie del Pass Royale, per cui chi preferiva partecipare agli eventi non riusciva ad approfittare più di tanto dei vantaggi offerti dal Pass.
I PIANI FUTURI
Questa soluzione non è permanente e la qualità delle animazioni non è ancora delle migliori, perciò puntiamo sicuramente a ritoccare il sistema in futuro.
Stiamo anche pensando a modifiche ben più sostanziali, come l'abolizione delle code per l'apertura dei bauli, ma non abbiamo ancora deciso nulla, anche perché ci servirebbe un bel po' di tempo per pianificare e implementare cambi del genere. Perciò, nel frattempo, riceverai bauli e corone come descritto sopra, una volta che l'aggiornamento sarà pubblicato.
Ci vediamo nell'arena!
Il team di Clash Royale
P.S.:
non è affatto nostra intenzione rimuovere la modalità 2v2!