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20 giu 2018
Blog – Clash Royale

Interruzione del supporto per vecchi dispositivi

A partire dall'aggiornamento di giugno, per ragioni tecniche che esulano dal nostro controllo, purtroppo non potremo più garantire il supporto per:

  • tutti i dispositivi Apple con iOS 8 o versioni precedenti;

  • tutti i dispositivi con Android 4.0.4 o versioni precedenti.

Se il tuo dispositivo usa una versione qualsiasi di queste, non potrai più giocare a Clash Royale. Installa una delle versioni più recenti di iOS o Android per continuare a giocare.

  • Le istruzioni su come aggiornare la

    versione di iOS

    possono essere trovate sul

    sito dell'assistenza di Apple

    .

  • Le istruzioni su come aggiornare la

    versione di Android

    possono essere trovate sulla

    Guida di Google

    o sul sito dell'azienda produttrice del tuo dispositivo.

Consulta la nostra sezione delle domande frequenti (FAQ) per scoprire come collegare l'account a un Supercell ID o trasferire la partita su un altro dispositivo.

Ci vediamo nell'arena,
Il team di Clash Royale