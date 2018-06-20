Interruzione del supporto per vecchi dispositivi
A partire dall'aggiornamento di giugno, per ragioni tecniche che esulano dal nostro controllo, purtroppo non potremo più garantire il supporto per:
tutti i dispositivi Apple con iOS 8 o versioni precedenti;
tutti i dispositivi con Android 4.0.4 o versioni precedenti.
Se il tuo dispositivo usa una versione qualsiasi di queste, non potrai più giocare a Clash Royale. Installa una delle versioni più recenti di iOS o Android per continuare a giocare.
Le istruzioni su come aggiornare la
versione di iOS
possono essere trovate sul
.
Le istruzioni su come aggiornare la
versione di Android
possono essere trovate sulla
o sul sito dell'azienda produttrice del tuo dispositivo.
Consulta la nostra sezione delle domande frequenti (FAQ) per scoprire come collegare l'account a un Supercell ID o trasferire la partita su un altro dispositivo.
Ci vediamo nell'arena,
Il team di Clash Royale