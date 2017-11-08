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8 nov 2017
Blog – Clash Royale

Esclusivi gadget ad ogni biglietto!

Le FINALI MONDIALI del Clash Royale Crown Championship sono quasi arrivate ed è tempo di svelare il nostro esclusivo merchandise dedicato a questo evento!

Ogni possessore di un biglietto per le Finali Mondiali riceverà un bottino contenente: 

  • Statua dorata del Barbaro in EDIZIONE LIMITATA

  • Tracolla

  • Berretto double-face 

(Valore della merce stimato di circa 65$)

Venite a vedere i più grandi giocatori di Clash Royale alle Finali Mondiali del Crown Championship il 3 dicembre, alla Copper Box Arena di Londra (UK).

Biglietti: https://crownchampionship.clas...

Ci vediamo nell’Arena delle FINALI MONDIALI, Il Team di Clash Royale