8 nov 2017
Blog – Clash Royale
Esclusivi gadget ad ogni biglietto!
Le FINALI MONDIALI del Clash Royale Crown Championship sono quasi arrivate ed è tempo di svelare il nostro esclusivo merchandise dedicato a questo evento!
Ogni possessore di un biglietto per le Finali Mondiali riceverà un bottino contenente:
Statua dorata del Barbaro in EDIZIONE LIMITATA
Tracolla
Berretto double-face
(Valore della merce stimato di circa 65$)
Venite a vedere i più grandi giocatori di Clash Royale alle Finali Mondiali del Crown Championship il 3 dicembre, alla Copper Box Arena di Londra (UK).
Biglietti: https://crownchampionship.clas...
Ci vediamo nell’Arena delle FINALI MONDIALI, Il Team di Clash Royale