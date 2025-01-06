Eventi e sfide di gennaio
Goblin cerbottaniere evoluto strategico (1v1): dal 6 al 13 gennaio.
Cosa c'è di meglio di un dardo? Facile, un dardo avvelenato! Crea il mazzo perfetto per sfruttare al meglio il goblin cerbottaniere evoluto.
⚔️ Sfida dedicata: dal 10 al 13 gennaio.
🏆 Ricompensa: una decorazione e uno sfondo per lo stendardo.
Gigantessa delle rune (1v1): dal 13 al 20 gennaio.
Il valore di un guerriero corrisponde a quello delle sue armi e la gigantessa delle rune farà in modo che le tue truppe abbiano l'equipaggiamento migliore a disposizione.
⚔️ Sfida dedicata: dal 17 al 20 gennaio.
🏆 Ricompensa: una decorazione e uno sfondo per lo stendardo.
Scontro furibondo (1v1): dal 20 al 27 gennaio.
Il combattimento è iniziato! Tutte le unità si battono più duramente e rapidamente quando il loro livello di salute arriva a metà.
⚔️ Sfida dedicata: dal 24 al 27 gennaio.
🏆 Ricompensa: una decorazione per lo stendardo.
Battaglia strategica con supercarte (1v1): dal 27 gennaio al 3 febbraio.
Scegli una supercarta e crea un mazzo che metta in luce le sue capacità! Verranno applicate le regole delle normali battaglie strategiche.
⚔️ Sfida dedicata: dal 31 gennaio al 3 febbraio.
🏆 Ricompensa: uno sfondo dello stendardo.