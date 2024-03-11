Scontro strategico Tesla evoluta (1v1 e 2v2): dal 4 all'11 marzo.

⚡ Gioca con la nuova evoluzione, quella della Tesla!

⚔️ Sfida dedicata: dall'8 all'11 marzo.

🏆 Ricompensa: una decorazione per lo stendardo.

Razzo festaiolo (1v1 e 2v2): dall'11 al 18 marzo.

🚀 Il Razzo festaiolo scende in pista stasera!

⚔️ Sfida dedicata: dal 15 al 18 marzo.

🏆 Ricompensa: una decorazione per lo stendardo.

Fulmini e saette (1v1 e 2v2): dal 18 al 25 marzo.

⚡ In questa battaglia assisterai a una scarica, uno shock elettrico, la fonte di energia più potente che ci sia.

⚔️ Sfida dedicata: dal 22 al 25 marzo.

🏆 Ricompensa: una decorazione per lo stendardo.

Sovraccarico (1v1 e 2v2): dal 25 marzo al 1º aprile.

⚡ È ora di dare la carica alle carte già cariche di corrente! Tutte le truppe elettriche sono potenziate in maniera esagerata!

⚔️ Sfida dedicata: dal 29 marzo al 1º aprile.

🏆 Ricompensa: una decorazione per lo stendardo.