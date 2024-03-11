EVENTI E SFIDE DI MARZO
Scontro strategico Tesla evoluta (1v1 e 2v2): dal 4 all'11 marzo.
⚡ Gioca con la nuova evoluzione, quella della Tesla!
⚔️ Sfida dedicata: dall'8 all'11 marzo.
🏆 Ricompensa: una decorazione per lo stendardo.
Razzo festaiolo (1v1 e 2v2): dall'11 al 18 marzo.
🚀 Il Razzo festaiolo scende in pista stasera!
⚔️ Sfida dedicata: dal 15 al 18 marzo.
🏆 Ricompensa: una decorazione per lo stendardo.
Fulmini e saette (1v1 e 2v2): dal 18 al 25 marzo.
⚡ In questa battaglia assisterai a una scarica, uno shock elettrico, la fonte di energia più potente che ci sia.
⚔️ Sfida dedicata: dal 22 al 25 marzo.
🏆 Ricompensa: una decorazione per lo stendardo.
Sovraccarico (1v1 e 2v2): dal 25 marzo al 1º aprile.
⚡ È ora di dare la carica alle carte già cariche di corrente! Tutte le truppe elettriche sono potenziate in maniera esagerata!
⚔️ Sfida dedicata: dal 29 marzo al 1º aprile.
🏆 Ricompensa: una decorazione per lo stendardo.
Torneo Royale (standard)
Dal 9 al 13 marzo
Torneo Royale (sudden death)
Dal 23 al 27 marzo