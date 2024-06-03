EVENTO DEI PIPISTRELLI EVOLUTI
L'evento dei pipistrelli evoluti è alle porte: inizierà il 31 maggio alle ore 09:00 UTC e si concluderà il 3 giugno. Durante questo lasso di tempo, accumula quante più corone possibili per ottenere delle ricompense fantastiche, inclusi tre frammenti d'evoluzione dei pipistrelli e due nuove provocazioni.
Ecco qui una lista di quello che puoi vincere:
💰 5000 monete d'oro
🃏 100 copie di una carta comune a caso
👑 un gettone comune
🃏 500 copie della carta dei pipistrelli
un frammento d'evoluzione dei pipistrelli
✨ una provocazione, in cambio di 50 gemme
🃏 100 copie di una carta rara a caso
✨ una provocazione, in cambio di 50 gemme
due frammenti d'evoluzione per i pipistrelli
⚠️ Devi aver raggiunto almeno il livello re 7 per poter partecipare.
Speriamo che l’evento ti piaccia!