L'evento dei pipistrelli evoluti è alle porte: inizierà il 31 maggio alle ore 09:00 UTC e si concluderà il 3 giugno. Durante questo lasso di tempo, accumula quante più corone possibili per ottenere delle ricompense fantastiche, inclusi tre frammenti d'evoluzione dei pipistrelli e due nuove provocazioni.

Ecco qui una lista di quello che puoi vincere:

💰 5000 monete d'oro

🃏 100 copie di una carta comune a caso

👑 un gettone comune

🃏 500 copie della carta dei pipistrelli

un frammento d'evoluzione dei pipistrelli

✨ una provocazione, in cambio di 50 gemme

🃏 100 copie di una carta rara a caso

✨ una provocazione, in cambio di 50 gemme

due frammenti d'evoluzione per i pipistrelli

⚠️ Devi aver raggiunto almeno il livello re 7 per poter partecipare.

Speriamo che l’evento ti piaccia!