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15 mag 2024
Blog – Clash Royale

Evento del gigante Royale evoluto

Le palle di cannone del gigante Royale diventano ancora più potenti!

Durante l'evento del gigante Royale evoluto, potrai ottenere carte e monete d'oro GRATUITE e acquistare l'evoluzione del gigante Royale per meno della metà del costo di una provocazione! A partire dal 17 maggio alle 11:00, accedi ogni giorno per ritirare le ricompense gratuite e ricorda che, se salti un giorno, perderai l'occasione di ottenere i premi.

Qui sotto sono elencate le ricompense dell'evento.

  • 250 copie del gigante Royale (GRATUITE).

  • Una personalizzazione per lo stendardo del gigante Royale (GRATUITA).

  • 500 copie del gigante Royale (GRATUITE).

  • Un frammento per l'evoluzione del gigante Royale (al costo di 5 💎).

  • 7500 monete d'oro (GRATUITE).

  • Un frammento per l'evoluzione del gigante Royale (al costo di 10 💎).

  • 750 copie del gigante Royale (GRATUITE).

  • Due frammenti per l'evoluzione del gigante Royale (al costo di 25 💎).

  • Una moneta magica (GRATUITA).

  • Due frammenti per l'evoluzione del gigante Royale (al costo di 50 💎).

⚠️ Devi aver raggiunto almeno il livello re 7 per poter partecipare.

❓ Se non riesci a trovare l'icona dell'evento, non preoccuparti! Alcuni giocatori avranno accesso all'evento la settimana successiva, quindi ritorna il 28 maggio per prenderne parte!