Festa dell'oro di agosto!
Dal 5 al 12 agosto, il regno dei Royale verrà inondato d'oro grazie a tre eventi che si terranno simultaneamente e che offriranno rispettivamente sconti sui miglioramenti, monete extra e ricompense al raggiungimento di vari traguardi! Questa è decisamente un'occasione... d'oro!
Scopriamo insieme tutti i dettagli su queste iniziative.
SLASH ROYALE
Per tutta la settimana, i miglioramenti delle carte ti costeranno la metà dell'oro!
Corsa all'oro
Se hai bisogno di qualche moneta extra, fanne scorta distruggendo le torri!
Potrai guadagnare fino a 120.000 monete d'oro, a seconda dell'arena in cui ti trovi!
Ecco la quantità d'oro che puoi guadagnare ogni giorno durante l'evento:
5000 monete, se ti trovi nell'arena 1, 2, 3 o 4.
10.000 monete, se ti trovi nell'arena 5, 6 o 7.
15.000 monete, se ti trovi nell'arena 8, 9 o 10.
20.000 monete, se ti trovi nell'arena 11 o in una superiore.
Evento delle ricompense progressive
Più oro spendi, più premi guadagni! Semplice, no?
Ecco i traguardi e le ricompense in palio per ognuno di essi.
Se spendi 5000 monete, riceverai un baule d'oro.
Se ne spendi 10.000, riceverai 500 copie di una carta comune a caso.
Se ne spendi 20.000, riceverai cinque chiavi dei bauli.
Se ne spendi 50.000, riceverai 100 copie di una carta rara a caso.
Se ne spendi 100.000, riceverai un baule magico.
Se ne spendi 200.000, riceverai 50 copie di una carta epica a caso.
Se ne spendi 300.000, riceverai un baule gigante.
Se ne spendi 450.000, riceverai tre jolly leggendari.
Se ne spendi 600.000, riceverai un baule dei jolly Royale.
Se spendi 750.000 monete, otterrai un baule del re leggendario (oppure un baule del re, se ti trovi nell'arena 10 o in una inferiore).
Preparati a far piovere oro e a combattere!
Ci vediamo nell'arena!
Il team di Clash Royale