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4 ago 2024
Blog – Clash Royale

Festa dell'oro di agosto!

Dal 5 al 12 agosto, il regno dei Royale verrà inondato d'oro grazie a tre eventi che si terranno simultaneamente e che offriranno rispettivamente sconti sui miglioramenti, monete extra e ricompense al raggiungimento di vari traguardi! Questa è decisamente un'occasione... d'oro!

Scopriamo insieme tutti i dettagli su queste iniziative.

SLASH ROYALE

Per tutta la settimana, i miglioramenti delle carte ti costeranno la metà dell'oro!

Corsa all'oro

Se hai bisogno di qualche moneta extra, fanne scorta distruggendo le torri!

Potrai guadagnare fino a 120.000 monete d'oro, a seconda dell'arena in cui ti trovi!

Ecco la quantità d'oro che puoi guadagnare ogni giorno durante l'evento:

  • 5000 monete, se ti trovi nell'arena 1, 2, 3 o 4.

  • 10.000 monete, se ti trovi nell'arena 5, 6 o 7.

  • 15.000 monete, se ti trovi nell'arena 8, 9 o 10.

  • 20.000 monete, se ti trovi nell'arena 11 o in una superiore.

Evento delle ricompense progressive

Più oro spendi, più premi guadagni! Semplice, no?

Ecco i traguardi e le ricompense in palio per ognuno di essi.

  • Se spendi 5000 monete, riceverai un baule d'oro.

  • Se ne spendi 10.000, riceverai 500 copie di una carta comune a caso.

  • Se ne spendi 20.000, riceverai cinque chiavi dei bauli.

  • Se ne spendi 50.000, riceverai 100 copie di una carta rara a caso.

  • Se ne spendi 100.000, riceverai un baule magico.

  • Se ne spendi 200.000, riceverai 50 copie di una carta epica a caso.

  • Se ne spendi 300.000, riceverai un baule gigante.

  • Se ne spendi 450.000, riceverai tre jolly leggendari.

  • Se ne spendi 600.000, riceverai un baule dei jolly Royale.

  • Se spendi 750.000 monete, otterrai un baule del re leggendario (oppure un baule del re, se ti trovi nell'arena 10 o in una inferiore).

Preparati a far piovere oro e a combattere!

Ci vediamo nell'arena!
Il team di Clash Royale