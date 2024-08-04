Dal 5 al 12 agosto, il regno dei Royale verrà inondato d'oro grazie a tre eventi che si terranno simultaneamente e che offriranno rispettivamente sconti sui miglioramenti, monete extra e ricompense al raggiungimento di vari traguardi! Questa è decisamente un'occasione... d'oro!

Scopriamo insieme tutti i dettagli su queste iniziative.