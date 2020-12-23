Ciao ciao CRL 2020, benvenuta CRL 2021!
Hai gareggiato nella CRL, ne hai seguito lo sviluppo o l'hai semplicemente sentita nominare? Qualunque sia il tuo caso, questo messaggio è per te!
GRAZIE per il continuo sostegno e per l'interesse mostrato per la lega e la sua community nel corso degli ultimi tre anni. È stato un viaggio avvincente, durante il quale abbiamo ammirato giocate davvero eccezionali nelle arene di Clash Royale, abbiamo visto giocatori comuni diventare tra i migliori professionisti al mondo e abbiamo collaborato con gli incredibili commentatori di Clash Royale per dare una voce unica alla lega.
Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza te e gli altri membri della community: il vostro sostegno, la pazienza, la vostra passione per la CRL e i suggerimenti che ci avete dato ci hanno permesso di crescere e dar vita all'eccellente mondo competitivo di Clash Royale.
Ora che il 2020 volge al termine, vogliamo ringraziarti per aver fatto parte di quest'avventura e presentarti il prossimo capitolo della CRL.
Nel 2021, la CRL riserverà molte novità, a partire dal team di Supercell che lavorerà alla lega: la novità più importante è che comprenderà membri del team di sviluppo di Clash Royale, e ciò sarà di enorme aiuto per il futuro della CRL!
In questo modo, la CRL sarà più legata che mai allo sviluppo del gioco, con la possibilità che vengano implementate più funzionalità di gioco pensate per sostenere la lega. Nel 2021, per la CRL lavoreranno un paio di volti che potrebbero esserti familiari: Seth e Drew!
Ovviamente ad affiancarli nel team ci saranno altre persone, quindi auguriamo tutti loro buona fortuna e ringraziamo coloro che hanno reso possibili le stagioni della CRL 2018-2020! ❤️
Oltre al nuovo team, quali altre novità ci aspettano?
Nel 2021, la Clash Royale League tornerà alle sue origini con un formato individuale basato su scontri 1v1.
I giocatori di tutto il mondo sono invitati a partecipare alla Clash Royale League e a seguire i suoi eventi.
Ogni mese, i primi 1000 giocatori della classifica globale nel gioco accederanno al turno successivo!
Il montepremi totale per il torneo del 2021 ammonterà a oltre 1.600.000 $!
Il nostro obiettivo è quello di avvicinare il più possibile la sfera degli eSport all'esperienza di gioco che la community di Clash Royale vive quotidianamente, in modo da creare un collegamento diretto con la dimensione competitiva del gioco.
Ci auguriamo che l'inclusione dei primi 1000 giocatori in classifica in ogni stagione del torneo dia l'occasione a
TUTTI
i giocatori di gareggiare ai massimi livelli offerti da Clash Royale, a prescindere dal proprio Paese di residenza. Il 2021 sarà quindi incentrato esclusivamente sulle qualità individuali: se sei il migliore di tutti, non c'è niente che ti impedirà di diventare il campione del mondo!
Scopri i
DUELLI
, un nuovo formato al meglio delle tre partite in cui ogni giocatore dovrà usare mazzi diversi per trionfare. Questa modalità ricorda molto più del passato quelle a cui ogni giocatore di Clash Royale è abituato.
Inoltre, sosterremo più che mai i partner terzi incaricati di organizzare il torneo e permetteremo a tutti i giocatori della CRL di parteciparvi, senza restrizioni!
QUANDO HA INIZIO IL TORNEO?
La nuova Clash Royale League avrà inizio il 4 gennaio 2021!
Durante la stagione, si terrà una sfida in cui i giocatori cercheranno di vincere più trofei possibili, e i migliori 1000 della classifica globale accederanno alla qualificazione mensile di febbraio.
I giocatori qualificati verranno contattati direttamente nel gioco.
La CRL del 2021 prevederà otto stagioni, e ognuna di esse comprenderà il turno già citato basato sulla classifica globale, le qualificazioni mensili e una finale mensile, che verrà trasmessa in streaming.
Forniremo maggiori dettagli sulla competizione, e su come parteciparvi, a gennaio del 2021.
QUALIFICAZIONI MENSILI
I 32 giocatori migliori delle qualificazioni mensili vinceranno dei premi in denaro (la cui suddivisione è illustrata più in basso).
La classifica globale includerà tutti i punti guadagnati in ogni evento dell'anno.
I giocatori con i 24 punteggi migliori a fine settembre si qualificheranno per gareggiare nelle finali mondiali della CRL 2021.
A ottobre, si terranno le
ULTIME QUALIFICAZIONI
, che permetteranno ai giocatori nelle posizioni immediatamente successive alle prime 24 di contendersi gli ultimi otto posti disponibili per le finali mondiali.
Nelle finali mondiali della CRL 2021, i 32 giocatori qualificati si affronteranno per aggiudicarsi il titolo di campione del mondo e una fetta del montepremi di un milione di dollari.
SUDDIVISIONE DEL MONTEPREMI
QUALIFICAZIONI MENSILI
Dal 17º al 32º posto: 1000 $
Dal 9º al 16º posto: 1500 $
7º e 8º posto: 2000 $
5º e 6º posto: 3000 $
4º posto: 4000 $
3º posto: 6000 $
2º posto: 10.000 $
1º posto: 20.000 $
FINALI MONDIALI DELLA CLASH ROYALE LEAGUE 2021
Dal 17º al 32º posto: 15.000 $
Dal 9º al 16º posto: 25.000 $ - Dal 5º all'8º posto: 35.000 $
3º e 4º posto: 70.000 $
2º posto: 100.000 $
1º posto: 200.000 $
* I premi elencati sopra sono soggetti a modifiche fino alla pubblicazione del manuale ufficiale della Clash Royale League del 2021.
Speriamo che tutte queste novità ti rendano entusiasta quanto lo siamo noi! Sono in arrivo tanti cambiamenti volti a migliorare la CRL e potrà volerci del tempo per abituarsi, ma ci auguriamo che sappiano regalarti un 2021 meraviglioso.
Condivideremo maggiori dettagli al riguardo a partire da gennaio, perciò seguici su Twitter (@EsportsRoyaleEN) e Instagram (@EsportsRoyale) per non perderti nessuna novità.
Grazie ancora per aver seguito e sostenuto la CRL, siamo impazienti di rivederti nel 2021.
Un caloroso saluto.
Il team della CRL