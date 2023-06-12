COME RAGGIUNGERE IL LIVELLO ÉLITE (LIVELLO 15)
A differenza di tutti gli altri livelli precedenti, raggiungere quello élite non richiederà oro e carte.
Per arrivarci, vi serviranno soltanto...
I JOLLY ÉLITE
Questi artefatti si ottengono al posto delle copie di carte che avete già al livello 14.
Per passare dal livello 14 al 15 saranno necessari 50.000 jolly élite. Esatto, solo quelli, niente oro!
50.000 NON SONO UN PO' TROPPI?
Sì, sono un sacco, però l'idea è che i livelli élite non debbano essere una cosa che tutti possono ottenere facilmente. Inoltre, questo requisito è anche il motivo per cui non abbiamo messo alcun contenuto extra da sbloccare una volta raggiunto il livello 15 (come l'evoluzione delle carte).
I livelli élite sono stati intesi come un processo passivo, in cui il giocatore deve investire tempo e non risorse.
Comunque, se ci pensate, compiere questa impresa mentre migliorate la vostra collezione non sarà poi così impossibile, perché più carte avrete al livello 14, più jolly élite guadagnerete.
PERCHÉ AVETE FATTO QUESTO CAMBIO AL MIGLIORAMENTO DELLE CARTE?
Quando abbiamo annunciato il livello 15 per la prima volta a febbraio, la nostra intenzione era quella di farvi spendere ancora oro e carte, proprio come avevamo fatto a suo tempo per il livello 14.
L'aggiunta di un altro livello non è stata accolta con molto entusiasmo, soprattutto a causa della quantità d'oro che serve per portare una carta al livello massimo.
Quindi, abbiamo deciso di ritornare sui nostri passi e di adottare questo nuovo metodo più passivo. È più lento, ma non si affida alla casualità legata al processo di miglioramento delle carte, né richiede quantità d'oro spropositate.
E SE LA PAZIENZA NON FOSSE UNA VOSTRA VIRTÙ?
Come vi abbiamo già menzionato, raggiungere il livello élite è un'esperienza passiva, simile a quella delle maestrie.
Se volete usare gli artefatti per migliorare una carta al livello élite, lo potete fare tranquillamente, ma sappiate che gli artefatti vi saranno più utili per portare le carte al 14º livello piuttosto che a quello massimo.
Avete una valanga d'oro inutilizzato? Spendetelo nel negozio per comprare copie di carte che sono già al livello 14 e accumulare così jolly élite.
TASSI DI CONVERSIONE DELLE CARTE
Per le copie di carte al livello 14
Per ogni copia di una carta comune otterrete 1 jolly élite.
Per ogni copia di una carta rara otterrete 5 jolly élite.
Per ogni copia di una carta epica otterrete 20 jolly élite.
Per ogni copia di una carta leggendaria otterrete 1500 jolly élite.
Per ogni copia di un campione otterrete 4000 jolly élite.
Per gli artefatti
Per ogni copia di un jolly comune otterrete 1 jolly élite.
Per ogni copia di un jolly raro otterrete 5 jolly élite.
Per ogni copia di un jolly epico otterrete 20 jolly élite.
Per ogni copia di un jolly leggendario otterrete 1500 jolly élite.
Per ogni copia di un jolly dei campioni otterrete 4000 jolly élite
.
Per ogni libro delle carte (di qualsiasi rarità) otterrete 5000 jolly élite.
Potete avere un massimo di 400.000 jolly élite.
E qui si conclude il nostro articolo su come raggiungere il nuovo livello massimo e sui tassi di conversione dei jolly élite.
L'AGGIORNAMENTO ARRIVERÀ IL 19 GIUGNO!
L'evoluzione delle carte e il livello élite non sono ancora in gioco. Li troverete su Clash Royale solo a partire dal prossimo aggiornamento!