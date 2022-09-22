COME GUARDARE LE FINALI DI CLASH ROYALE
Ciao,
ti scriviamo per consegnarti il TUO biglietto valido per le Finali mondiali della Clash Royale League!
Potrai seguire la diretta dell'evento sul nostro portale del Clash Fest, dove potrai anche interagire per vincere delle favolose ricompense!
LINK QUI -> https://event.clashroyale.com/it/
Più parteciperai, più premi riceverai e ciò vale sia per lo streaming di Clash Royale sia per quello di Clash of Clans!
Vuoi sapere cosa c'è in palio? Allora dà un'occhiata. 👀👇
Ecco qui, invece, le date e gli orari dello spettacolo:
ATTENZIONE!
Se vuoi partecipare e ricevere le ricompense, devi:
1) iscriverti usando un Supercell ID (guarda qui per informazioni sul servizio);
2) assistere alle trasmissioni in streaming quando siamo in diretta e interagire per guadagnare i punti necessari per ritirare i premi.
Collegati subito a un account di Supercell ID e preparati allo show!
Nota bene: Dopo aver ritirato una ricompensa, potrebbe volerci fino a un'ora prima che appaia in gioco.
FESTEGGIAMO TUTTI INSIEME!
Abbiamo organizzato delle feste in diversi luoghi dove potrai goderti in compagnia le Finali!
Se ti trovi vicino a uno di questi posti, approfittane per guardare lo spettacolo con gli altri fan!
Vai su QUESTA PAGINA per trovare un elenco delle città in cui si terranno queste feste.
In bocca al lupo a tutti i finalisti!
Non vediamo l'ora di fare il tifo assieme a te!
Ci vediamo nell'arena!