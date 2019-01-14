[INFO] Gettoni di Scambio e Bottini di Guerra
Ciao cari Sfidanti!
Recentemente, abbiamo notato come siano sorte molte lamentele riguardanti i Gettoni di Scambio, che apparentemente non vengono rilasciati a dovere nei Bottini di Guerra.
Ci sono giocatori che affermano di non aver mai ricevuto dei Gettoni da quando l’ultimo aggiornamento è stato effettuato, mentre altri affermano di averli ottenuti sin dal giorno dopo l’aggiornamento.
Abbiamo quindi pensato di fare un attimo di chiarezza, fornendovi una serie di informazioni utili sull’argomento...
Ecco i fatti:
Prima dell’ultimo aggiornamento, la probabilità di ottenere una ricompensa in Gettoni era del 10%, con una garanzia di rilascio ogni 15 Guerre. Tecnicamente potevate ottenere 15 Gettoni in 15 Guerre, o solamente 1.
Dopo l’aggiornamento, non c’è più un rilascio casuale come in precedenza.
C’è adesso un “ciclo” che fa sì che ogni 8 Bottini di Guerra ci sia uno specifico rilascio di ricompense.
In 8 Bottini di Guerra, riceverete: 5 ricompense in Oro, 2 in Gettoni, 1 in Gemme. Non appariranno necessariamente in tale ordine.
L’assenza più longeva di Gettoni che POTRESTE avere è di 12 Bottini – (1 in Gemme, 5 in Oro, 1 in Gemme, 5 in Oro) ma questo significherà che otterrete definitivamente i vostri Gettoni di Scambio nei primi 2 e negli ultimi 2 Bottini.
Siamo a conoscenza del fatto che qui è una questione di percezione, sappiamo cosa significhi ricevere un Gettone indesiderato, oppure riceverne uno e scambiarlo e poi non riceverne altri per una settimana… ..è frustrante, ce ne rendiamo conto!
Anche noi del team abbiamo a volte la sensazione di non ottenere tanti Gettoni quanti ne dovremmo avere, anche se sappiamo bene che ne stiamo comunque ottenendo più di come era in precedenza. Vi capiamo eccome!
Speriamo queste informazioni possano esservi d’aiuto.
Se volete discuterne con la community o anche dire la vostra in merito, seguite il thread nella pagina ufficiale di Reddit (in inglese) QUI.
Grazie per la lettura!
Ci vediamo nell’Arena,
Il team di Clash Royale