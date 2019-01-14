Siamo a conoscenza del fatto che qui è una questione di percezione, sappiamo cosa significhi ricevere un Gettone indesiderato, oppure riceverne uno e scambiarlo e poi non riceverne altri per una settimana… ..è frustrante, ce ne rendiamo conto!

Anche noi del team abbiamo a volte la sensazione di non ottenere tanti Gettoni quanti ne dovremmo avere, anche se sappiamo bene che ne stiamo comunque ottenendo più di come era in precedenza. Vi capiamo eccome!

Speriamo queste informazioni possano esservi d’aiuto.

Se volete discuterne con la community o anche dire la vostra in merito, seguite il thread nella pagina ufficiale di Reddit (in inglese) QUI.

Grazie per la lettura!

Ci vediamo nell’Arena,

Il team di Clash Royale