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2 mar 2026
Blog – Clash Royale

TUTTI I DETTAGLI SULLE PERCENTUALI DI SBLOCCO

Questa è la pagina in cui potrai scoprire tutti i dettagli e le percentuali di sblocco relativi alle tessere, ai bauli della sorte, alle casse delle evoluzioni e a quelle degli eroi, ai bauli cangianti e a quelli del re leggendario.

Ricorda che i bauli contengono solo le carte che hai già sbloccato e quelle disponibili dalla tua arena in giù.

Detto questo, iniziamo!

LE TESSERE

Le tessere sono frammenti di immagine che servono a completare le scene dell'evento dell'album e ce ne sono di diverse rarità, ognuna delle quali ha una determinata probabilità di ottenimento. Per maggiori informazioni sulla percentuale di sblocco di ciascuna tessera, leggi qui sotto.

Esistono due tipi di ricompense in tessere.

  • Una ti dà una tessera casuale, che può essere un doppione.

  • L'altra ti dà una tessera unica, che sarà sempre una tessera che non possiedi già (purché tu non abbia già completato tutto l'album).

A cosa servono i doppioni?
Se ricevi una tessera casuale che hai già, sarà un doppione, che ti permette di riempire l'indicatore dei progressi delle tessere uniche di una certa quantità in base alla rarità del doppione, come segue.

Rarità della tesseraDoppioni ricevuti
ComuneTre
RaraQuattro
EpicaCinque
LeggendariaSei

Dopo aver riempito l'indicatore, riceverai automaticamente una tessera unica e i doppioni in eccesso verranno presi in considerazione per il conteggio dei progressi successivi, perciò nulla andrà sprecato!

Cosa succede quando completo l'album?
Una volta completato l'evento, puoi continuare a raccogliere le tessere, che verranno convertite in ricompense bonus casuali!

LE PROBABILITÀ DELLE TESSERE DELL'ALBUM ''VITA DA CAMPIONE'' (MAGGIO 2026)

PROBABILITÀ DI OTTENERE LE RICOMPENSE BONUS IN BASE ALLA RARITÀ

RaritàProbabilità
Comune84,4%
Rara9,8 %
Epica4 ,4%
Leggendaria1,3%

PROBABILITÀ DI RICEVERE LE TESSERE UNICHE IN BASE ALLA SCENA

ScenaNumero di tessere unicheRarità delle tessereProbabilità di ottenere le tessere in base alla raritàProbabilità di ottenere le tessere in generale
Che ci volete fare?1-9Comune6,4%6,08%
Il re10-17Comune3,2%3,04%
18Rara51,5%2,03%
Andate a letto!19-25Comune1,6%1,52%
26Rara25,8%1,01%
27Epica59,5%0,51%
Troppo forti28-33Comune0,6%0,61%
34Rara10,3%0,41%
35Epica23,8%0,2%
36Leggendaria62,5%0,1%
Mamba volante37-41Comune0,3%0,3%
42-43Rara5,2%0,2%
44Epica11,9%0,1%
45Leggendaria31,3%0,05%
Che cavolo era quello?!46-49Comune0,1%0,06%
50-51Rara1%0,04%
52-53Epica2,4%0,02%
54Leggendaria6,3%0,01%

I BAULI DELLA SORTE

I bauli della sorte hanno un determinato numero di tocchi e possono contenere carte, monete d'oro e personalizzazioni, ma alcuni offrono più tocchi o ricompense specifiche.

  • I bauli della sorte magici hanno quattro tocchi e possono contenere carte, oro, jolly, frammenti d'evoluzione e personalizzazioni.

  • I bauli della sorte standard hanno tre tocchi e ti possono dare sia carte sia oro.

  • I bauli della sorte stagionali cambiano in base al tema della stagione. Puoi vedere tutti i dettagli sui bauli della sorte stagionali nella sezione sotto a quella dedicata ai bauli della sorte standard.

I livelli dei bauli

Le ricompense di alcuni bauli variano in base ai loro livelli e quelli raggiunti sono consultabili dalla schermata pop-up delle ricompense giornaliere ottenute dalle battaglie. Ottieni nuovi livelli avanzando nelle arene e ognuno di essi ti dà diritto a ricompense più belle, così i progressi che fai saranno ancora più gratificanti. I bauli le cui ricompense variano in base al livello sono:

  • i bauli della sorte magici

  • i bauli della sorte standard

I BAULI DELLA SORTE MAGICI

Ci sono cinque rarità migliorabili, che variano da una ⭐ a cinque stelle ⭐⭐⭐⭐⭐. Di seguito sono riportate nel dettaglio le probabilità di ciascun miglioramento e premio.

Probabilità delle rarità suddivise per tipo di baule della sorte magico

Una stellaDue stelleTre stelleQuattro stelleCinque stelle
Baule della sorte da una stella31,64%43,04%20,25%4,06%1,01%
Baule della sorte da due stelle33,36%45,59%19,71%1,34%
Baule della sorte da tre stelle40,96%56,97%2,07%
Baule della sorte da quattro stelle96%4%
Baule della sorte da cinque stelle100%

Probabilità di ciascun premio in base alla rarità finale (da bauli di livello 13 in poi)

Una stellaDue stelleTre stelleQuattro stelleCinque stelle
Oro50%38,46%28,85%
Carte comuni25,89%20,11%18,75%16,44%16,02%
Carte rare24,11%18,72%17,46%15,3%14,91%
Carte epiche18,86%17,59%15,42%15,02%
Carte leggendarie10,41%9,12%8,89%
Carte dei campioni3,1%2,72%2,65%
Jolly comuni8%9%
Jolly rari7,5%8%
Jolly epici7%6,5%
Jolly leggendari6,5%5,5%
Jolly dei campioni6,5%4%
Personalizzazioni dello stendardo3,85%
Provocazioni3,85%
Frammenti d'evoluzione5,5%
Evoluzione completa9,5%

Livello del baule per arena

ArenaLivello del baule
Arena 1Livello 1
Arena 2Livello 2
Arena 3Livello 3
Arena 4Livello 4
Arena 5Livello 5
Arena 6Livello 6
Arena 7Livello 7
Arena 8Livello 8
Arene 9 e 10Livello 9
Arene 11 e 12Livello 10
Arene 13-15Livello 11
Arene 16-18Livello 12
Arene 19-21Livello 13
Arene 22-24Livello 14
Arene 25-27Livello 15
Arena 28 in suLivello 16

Arene da raggiungere per il tipo di premio

Arena minimaRicompense disponibili
Arena 1OroCarte comuniCarte rare
Arena 2Jolly comuniJolly rari
Arena 3Frammenti d'evoluzione
Arena 4Personalizzazioni dello stendardoProvocazioni
Arena 6Carte epicheJolly epici
Arena 11Carte leggendarieJolly leggendari
Arena 16Carte dei campioniJolly dei campioni

Quantità di premi per rarità e tipo

Una stellaOroCarte comuni casualiCarte rare casuali
Baule di livello 15021
Baule di livello 27521
Baule di livello 310031
Baule di livello 412541
Baule di livello 515051
Baule di livello 620061
Baule di livello 725082
Baule di livello 8325102
Baule di livello 9400133
Baule di livello 10500163
Baule di livello 11600194
Baule di livello 12700224
Baule di livello 13800255
Baule di livello 14900286
Baule di livello 151000316
Baule di livello 161100347
Due stelleOroPersonalizzazioni dello stendardoCarte comuni casualiCarte rare casualiCarte epiche casuali
Baule di livello 120062
Baule di livello 230092
Baule di livello 3400122
Baule di livello 45001163
Baule di livello 56001194
Baule di livello 680012551
Baule di livello 7100013161
Baule di livello 8130014081
Baule di livello 91600150101
Baule di livello 102000162122
Baule di livello 112400175152
Baule di livello 122800188182
Baule di livello 1332001100203
Baule di livello 1436001112233
Baule di livello 1540001125253
Baule di livello 1644001138283
Tre stelleOroProvocazioniCarte comuni casualiCarte rare casualiCarte epiche casualiCarte leggendarie casualiCarte dei campioni casuali
Baule di livello 1800255
Baule di livello 21200388
Baule di livello 316005010
Baule di livello 4200016313
Baule di livello 5240017515
Baule di livello 632001100202
Baule di livello 740001125253
Baule di livello 852001163334
Baule di livello 964001200405
Baule di livello 10800012505061
Baule di livello 11960013006081
Baule di livello 1211.200135070911
Baule di livello 1312.8001400801011
Baule di livello 1414.4001450901111
Baule di livello 1516.00015001001311
Baule di livello 1617.60015501101421
Quattro stelleJolly comuniJolly rariJolly epiciJolly leggendariJolly dei campioniFrammenti d'evoluzioneCarte comuni casualiCarte rare casualiCarte epiche casualiCarte leggendarie casualiCarte dei campioni casuali
Baule di livello 110020
Baule di livello 2501015030
Baule di livello 36713220040
Baule di livello 48317225050
Baule di livello 510020230060
Baule di livello 613527324008010
Baule di livello 7165334250010013
Baule di livello 8215435265013016
Baule di livello 9265537280016020
Baule di livello 10335678121000200253
Baule di livello 114008010121200240303
Baule di livello 12465931211214002803543
Baule di livello 135351071311216003204043
Baule di livello 146001201521218003604554
Baule di livello 156651331721220004005054
Baule di livello 167351471821222004405564
Cinque stelleJolly comuniJolly rariJolly epiciJolly leggendariJolly dei campioniFrammenti d'evoluzioneCarte comuni casualiCarte rare casualiCarte epiche casualiCarte leggendarie casualiCarte dei campioni casuali
Baule di livello 130060
Baule di livello 21503045090
Baule di livello 3200406600120
Baule di livello 4250506750150
Baule di livello 5300606900180
Baule di livello 640080106120024030
Baule di livello 7500100136150030038
Baule di livello 8650130166195039048
Baule di livello 9800160206240048060
Baule di livello 10100020025363000600758
Baule di livello 111200300304636007209010
Baule di livello 121500400506364200840105118
Baule di livello 1325005507095648009601201310
Baule di livello 1435007501001286540010801351411
Baule di livello 155500100013014116600012001501612
Baule di livello 167500140018020156750014001802015

Le provocazioni e le personalizzazioni dello stendardo possibili

I BAULI DELLA SORTE STANDARD

Ci sono quattro rarità migliorabili, che variano da una ⭐ a quattro stelle ⭐⭐⭐⭐. Di seguito sono riportate nel dettaglio le probabilità di ciascun miglioramento e premio.

Probabilità del baule della sorte standard

Rarità inizialeUna stellaDue stelleTre stelleQuattro stelle
Baule della sorte standard da una stella31,44%45,71%18,53%4,32%

Probabilità delle ricompense del baule della sorte standard (dall'arena 1 in poi)

Una stellaDue stelleTre stelleQuattro stelle
Oro50%40%30%
Carte casuali50%60%70%100%

Esempio: probabilità delle ricompense del baule della sorte standard per i bauli di livello 13 o superiori

Una stellaDue stelleTre stelleQuattro stelle
Oro50%40%30%
Carte comuni25,89%20,91%19,5%27,86%
Carte rare24,11%19,47%18,16%25,94%
Carte epiche19,62%18,29%26,13%
Carte leggendarie10,83%15,47%
Carte dei campioni3,23%4,61%

Quantità di premi per rarità e tipo

Una stellaOroCarte comuni casualiCarte rare casuali
Baule di livello 15021
Baule di livello 27521
Baule di livello 310031
Baule di livello 412541
Baule di livello 515051
Baule di livello 620061
Baule di livello 725082
Baule di livello 8325102
Baule di livello 9400133
Baule di livello 10500163
Baule di livello 11600194
Baule di livello 12700224
Baule di livello 13800255
Baule di livello 14900286
Baule di livello 151000316
Baule di livello 161100347
Due stelleOroCarte comuni casualiCarte rare casualiCarte epiche casuali
Baule di livello 120062
Baule di livello 230092
Baule di livello 3400122
Baule di livello 4500163
Baule di livello 5600194
Baule di livello 68002551
Baule di livello 710003161
Baule di livello 813004081
Baule di livello 9160050101
Baule di livello 10200062122
Baule di livello 11240075152
Baule di livello 12280088182
Baule di livello 133200100203
Baule di livello 143600112233
Baule di livello 154000125253
Baule di livello 164400138283
Tre stelleOroCarte comuni casualiCarte rare casualiCarte epiche casualiCarte leggendarie casualiCarte dei campioni casuali
Baule di livello 1800255
Baule di livello 21200388
Baule di livello 316005010
Baule di livello 420006313
Baule di livello 524007515
Baule di livello 63200100202
Baule di livello 74000125253
Baule di livello 85200163334
Baule di livello 96400200405
Baule di livello 1080002505061
Baule di livello 1196003006081
Baule di livello 1211.20035070911
Baule di livello 1312.800400801011
Baule di livello 1414.400450901111
Baule di livello 1516.0005001001311
Baule di livello 1617.6005501101421
Quattro stelleCarte comuni casualiCarte rare casualiCarte epiche casualiCarte leggendarie casualiCarte dei campioni casuali
Baule di livello 110020
Baule di livello 215030
Baule di livello 320040
Baule di livello 425050
Baule di livello 530060
Baule di livello 64008010
Baule di livello 750010013
Baule di livello 865013016
Baule di livello 980016020
Baule di livello 101000200253
Baule di livello 111200240303
Baule di livello 1214002803543
Baule di livello 1316003204043
Baule di livello 1418003604554
Baule di livello 1520004005054
Baule di livello 1622004405564

I BAULI DELLA SORTE STAGIONALI

Questi bauli ti offrono delle ricompense incentrate su determinati eventi o truppe.

I bauli della sorte dell'anniversario

I bauli della sorte dell'anniversario ti permettono di ottenere un sacco di personalizzazioni con cui festeggiare al meglio quest'occasione speciale e non sono suddivisi in livelli, perciò ognuno di essi ti dà la possibilità di ricevere una qualsiasi delle personalizzazioni in palio.

Le ricompense possibili

Aprendo i bauli della sorte dell'anniversario, avrai la possibilità di ricevere una delle seguenti 230 personalizzazioni.

Tipo di ricompensaQuantitàProbabilità
Provocazione4364,47%
Decorazione o sfondo dello stendardo da battaglia18230,47%
Skin delle torri55,06%

I bauli della sorte cuordacciaio

Puoi vincere un sacco di ricompense da birbanti dai bauli della sorte cuordacciaio!

Le carte e le evoluzioni nei bauli della sorte cuordacciaio

All'interno potrai trovare i frammenti d'evoluzione della P.E.K.K.A, l'evoluzione completa della P.E.K.K.A e le carte seguenti.

ComuniRareEpicheLeggendarieCampioni
GoblinGoblin cerbottanierePrincipe neroMacchina goblinGoblinstein
Gang di goblinGabbia per goblinBarile goblinGran cavalierePrincipino
Goblin lancieriCapanna goblinMaledizione goblinMastino lavicoRe degli scheletri
SgherriTorre infernaleP.E.K.K.A
Orda di sgherriMegasgherroNihil

Le provocazioni e le personalizzazioni dello stendardo nei bauli della sorte cuordacciaio

I bauli della sorte delle fiamme glaciali

I bauli della sorte delle fiamme glaciali custodiscono un sacco di articoli a tema fuoco e ghiaccio.

Le carte e le evoluzioni nei bauli della sorte delle fiamme glaciali

All'interno dei bauli della sorte delle fiamme glaciali potrai trovare i frammenti d'evoluzione dello stregone, l'evoluzione completa dello stregone e le seguenti carte.

ComuneRaraEpicaLeggendariaCampioni
ArcieriSfera infuocataCucciolo di dragoStregone di ghiaccioRegina degli arcieri
Arciere pirotecnicoFornaceMongolfieraMastino lavicoFuorilegge boss
Spirito del fuocoGolem del ghiaccioCannone a rotelleFenicePrincipino
Spirito del ghiaccioTorre infernaleCongelamento
Palla di neveStregoneSpaccamuro

Le provocazioni e le personalizzazioni dello stendardo nei bauli della sorte delle fiamme glaciali

I bauli della sorte di pan di zenzero

I bauli della sorte di pan di zenzero custodiscono un sacco di articoli dedicati alle feste!

Le carte e le evoluzioni nei bauli della sorte di pan di zenzero

ComuneRaraEpicaLeggendariaCampioniEvoluzioni
PipistrelliGiganteCucciolo di dragoCimiteroRegina degli arcieriFrammenti d'evoluzione del cavaliere
CannoneCapanna goblinBarile goblinDrago infernaleGoblinsteinEvoluzione completa del cavaliere
Arciere pirotecnicoMini P.E.K.K.AVelenoScintillaMinatore colossale
CavaliereMoschettiereOrda di scheletri
Consegna RoyaleScaricuccioliStrega

Le provocazioni e le personalizzazioni dello stendardo nei bauli della sorte di pan di zenzero

LE PROBABILITÀ DEI BAULI DELLA SORTE CUORDACCIAIO, DELLE FIAMME GLACIALI E DI PAN DI ZENZERO

Probabilità di miglioramento della rarità

Rarità inizialeUna stellaDue stelleTre stelleQuattro stelleCinque stelle
Baule della sorte stagionale da una stella31,64%43,04%20,25%4,06%1,01%

Probabilità di trovare certe ricompense dall'arena 1 alla 10

Una stellaDue stelleTre stelleQuattro stelleCinque stelle
Carte comuni52,63%28,57%32,26%37,04%37,04%
Carte rare47,37%25,71%29,03%33,33%33,33%
Carte epiche22,86%25,81%29,63%29,63%
Personalizzazioni dello stendardo22,86%
Provocazioni12,90%

Probabilità di trovare certe ricompense dall'arena 11 in poi

Una stellaDue stelleTre stelleQuattro stelleCinque stelle
Carte comuni52,63%28,57%25,77%26,46%26,46%
Carte rare47,37%25,71%23,20%23,81%23,81%
Carte epiche22,86%20,62%21,16%21,16%
Carte leggendarie10,82%11,11%11,11%
Carte dei campioni9,28%9,52%9,52%
Personalizzazioni dello stendardo22,86%
Provocazioni10,31%
Frammento d'evoluzione7,94%
Evoluzione completa7,94%

Quantità di premi per rarità e tipo

Una stellaCarte comuniCarte rare
Dall'arena 1 alla 10133
Dall'arena 11 alla 19255
Dall'arena 20 in poi357
Due stelleCarte comuniCarte rareCarte epichePersonalizzazioni dello stendardo
Dall'arena 1 alla 10501011
Dall'arena 11 alla 191002031
Dall'arena 20 in poi1403031
Tre stelleCarte comuniCarte rareCarte epicheCarte leggendarieCarte dei campioniProvocazione
Dall'arena 1 alla 10200405--1
Dall'arena 11 alla 194008010111
Dall'arena 20 in poi55011014211
Quattro stelleCarte comuniCarte rareCarte epicheCarte leggendarieCarte dei campioniFrammenti d'evoluzione
Dall'arena 1 alla 1080016020---
Dall'arena 11 alla 19160032040431
Dall'arena 20 in poi220044055642
Cinque stelleCarte comuniCarte rareCarte epicheCarte leggendarieCarte dei campioniFrammenti d'evoluzione (evoluzione completa)
Dall'arena 1 alla 10240048060---
Dall'arena 11 alla 19480096012013106
Dall'arena 20 in poi7500140018020156

I bauli della sorte tripla minaccia

I bauli della sorte tripla minaccia custodiscono un sacco di articoli dedicati al moschettiere!

Le carte e le evoluzioni in palio nei bauli della sorte tripla minaccia

ComuneRaraEpicaLeggendariaCampioni
FrecceAriete da battagliaScheletro giganteFuorileggeCavaliere d'oro
BombaroloEstrattore di elisirCacciatoreArciere magicoPrincipino
Gang di goblinSpirito della curaSpecchioFantasma RoyaleMonaco
Palla di neveMoschettiereFuria
ScaricaTre moschettieriGigantessa delle rune

Le personalizzazioni dello stendardo e le provocazioni in palio nei bauli della sorte tripla minaccia

LE PROBABILITÀ DEI BAULI DELLA SORTE TRIPLA MINACCIA

Probabilità di miglioramento della rarità

Rarità inizialeUna stellaDue stelleTre stelleQuattro stelleCinque stelle
Baule della sorte tripla minaccia da una stella6,25%29,01%40,89%21,15%2,7%

Probabilità di trovare certe ricompense dall'arena 1 alla 10

Una stellaDue stelleTre stelleQuattro stelleCinque stelle
Carte comuni100%57,14%44,44%39,06%28,78%
Carte rare42,86%33,33%23,44%21,58%
Carte epiche22,22%12,5%14,39%
Personalizzazioni dello stendardo25%28,2%
Provocazioni7,05%
Frammenti d'evoluzione
Evoluzione completa

Probabilità di trovare certe ricompense dall'arena 11 alla 19

Una stellaDue stelleTre stelleQuattro stelleCinque stelle
Carte comuni100%57,14%44,44%31,25%15,15%
Carte rare42,86%33,33%23,44%15,15%
Carte epiche22,22%15,63%15,15%
Carte leggendarie4,69%6,82%
Carte dei campioni4,55%
Personalizzazioni dello stendardo25%30,3%
Provocazioni7,58%
Frammenti d'evoluzione4,55%
Evoluzione completa0,76%

Probabilità di trovare certe ricompense dall'arena 20 in poi

Una stellaDue stelleTre stelleQuattro stelleCinque stelle
Carte comuni100%57,14%44,44%31,25%15,15%
Carte rare42,86%33,33%23,44%15,15%
Carte epiche22,22%15,63%15,15%
Carte leggendarie4,69%6,82%
Carte dei campioni4,55%
Personalizzazioni dello stendardo25%30,3%
Provocazioni7,58%
Frammenti d'evoluzione4,55%
Evoluzione completa0,76%

Quantità di premi per rarità e tipo

Una stellaCarte comuni
Dall'arena 1 alla 1030
Dall'arena 11 alla 1975
Dall'arena 20 in poi125
Due stelleCarte comuniCarte rare
Dall'arena 1 alla 106015
Dall'arena 11 alla 1915050
Dall'arena 20 in poi25060
Tre stelleCarte comuniCarte rareCarte epiche
Dall'arena 1 alla 10125353
Dall'arena 11 alla 1937510010
Dall'arena 20 in poi50012512
Quattro stelleCarte comuniCarte rareCarte epicheCarte leggendariePersonalizzazioni dello stendardo
Dall'arena 1 alla 10250756-1
Dall'arena 11 alla 197502002031
Dall'arena 20 in poi10002502551
Cinque stelleCarte comuniCarte rareCarte epicheCarte leggendarieCarte dei campioniPersonalizzazioni dello stendardoProvocazioneFrammenti d'evoluzioneFrammenti d'evoluzione (evoluzione completa)
Dall'arena 1 alla 105001501211
Dall'arena 11 alla 19150040040621116
Dall'arena 20 in poi2000500501051116

I bauli della sorte infestati e spettrali

I bauli infestati e spettrali custodiscono articoli davvero spaventosi!

Carte di entrambi i bauli

ComuneEpicaRaraLeggendariaCampioni
FrecceTorre bombardieraGuardieCimiteroFuorilegge boss
BombaroloSfera infuocataFulmineStrega notturnaGoblinstein
SgherriTorre infernaleVelenoFantasma RoyaleRe degli scheletri
ScheletriMini P.E.K.K.AOrda di scheletri
Draghi d'ossaLapideStrega

Frammenti d'evoluzione ed evoluzioni complete

Baule della sorte infestatoBaule della sorte spettrale
Frammento d'evoluzione dell'orda di scheletriFrammento d'evoluzione del fantasma Royale
Evoluzione completa dell'orda di scheletriEvoluzione completa del fantasma Royale
Frammento d'evoluzione del fantasma Royale
Evoluzione completa del fantasma Royale

Le personalizzazioni dello stendardo e le provocazioni di entrambi i bauli

LE PROBABILITÀ DEI BAULI DELLA SORTE INFESTATI E SPETTRALI

Probabilità delle rarità

Rarità inizialeUna stellaDue stelleTre stelleQuattro stelleCinque stelle
Baule della sorte infestato da una stella6,25%29,01%40,89%21,15%2,7%
Baule della sorte spettrale da una stella6,25%29,01%40,89%21,15%2,7%

Probabilità di trovare certe ricompense dall'arena 1 alla 10

Una stellaDue stelleTre stelleQuattro stelleCinque stelle
Carte comuni100%57,14%44,44%39,06%28,78%
Carte rare42,86%33,33%23,44%21,58%
Carte epiche22,22%12,5%14,39%
Personalizzazioni dello stendardo25%28,2%
Provocazioni7,05%
Frammento d'evoluzione
Evoluzione completa

Probabilità di trovare certe ricompense dall'arena 11 alla 19

Una stellaDue stelleTre stelleQuattro stelleCinque stelle
Carte comuni100%57,14%44,44%31,25%14,39%
Carte rare42,86%33,33%23,44%14,39%
Carte epiche22,22%15,63%14,39%
Carte leggendarie4,69%6,47%
Carte dei campioni4,32%
Personalizzazioni dello stendardo25%28,78%
Provocazioni7,19%
Frammento d'evoluzione8,64%
Evoluzione completa1,44%

Probabilità di trovare certe ricompense dall'arena 20 in poi

Una stellaDue stelleTre stelleQuattro stelleCinque stelle
Carte comuni100%57,14%44,44%31,25%14,39%
Carte rare42,86%33,33%23,44%14,39%
Carte epiche22,22%15,63%14,39%
Carte leggendarie4,69%6,47%
Carte dei campioni4,32%
Personalizzazioni dello stendardo25%28,78%
Provocazioni7,19%
Frammento d'evoluzione8,64%
Evoluzione completa1,44%

Quantità di premi per rarità e tipo

Una stellaCarte comuni
Dall'arena 1 alla 1030
Dall'arena 11 alla 1975
Dall'arena 20 in poi125
Due stelleCarte comuniCarte rare
Dall'arena 1 alla 106015
Dall'arena 11 alla 1915050
Dall'arena 20 in poi25060
Tre stelleCarte comuniCarte rareCarte epiche
Dall'arena 1 alla 10125353
Dall'arena 11 alla 1937510010
Dall'arena 20 in poi50012512
Quattro stelleCarte comuniCarte rareCarte epicheCarte leggendariePersonalizzazioni dello stendardo
Dall'arena 1 alla 10250756-1
Dall'arena 11 alla 197502002031
Dall'arena 20 in poi10002502551
Cinque stelleCarte comuniCarte rareCarte epicheCarte leggendarieCarte dei campioniPersonalizzazioni dello stendardoProvocazioneFrammento d'evoluzioneFrammenti d'evoluzione (evoluzione completa)
Dall'arena 1 alla 105001501211
Dall'arena 11 alla 19150040040651116
Dall'arena 20 in poi2000500501051116

LE CASSE DELLE EVOLUZIONI E QUELLE DEGLI EROI

Le casse delle evoluzioni contengono solo frammenti d'evoluzione e si ottengono dagli eventi. Se trovi un frammento d'evoluzione per una carta che hai già fatto evolvere oppure ricevi più frammenti di quelli che ti servono per lo sblocco, in cambio ti verranno consegnate delle copie standard della stessa truppa.

Le casse degli eroi hanno al loro interno solo i frammenti degli eroi e le puoi ottenere dagli eventi e dal percorso gratuito del Pass Royale. Nel caso ti capitasse un eroe che già possiedi, al suo posto riceverai delle copie standard della sua carta e 20 frammenti degli eroi.

Queste casse funzionano in maniera simile ai bauli della sorte e hanno a disposizione tre tocchi, ciascuno dei quali ti dà la possibilità di migliorare la cassa e le ricompense che contiene.

Probabilità delle casse delle evoluzioni

Rarità inizialeTre stelleQuattro stelleCinque stelle
Cassa delle evoluzioni da tre stelle49,3%45,6%5,1%
Cassa delle evoluzioni da quattro stelle79,2%20,8%
Cassa delle evoluzioni da cinque stelle100%

Quantità di frammenti d'evoluzione ricevuti

Tre stelleQuattro stelleCinque stelle
126

Probabilità delle casse degli eroi

Rarità inizialeDue stelleTre stelleQuattro stelleCinque stelle
Cassa degli eroi da due stelle34,3%52,1%12,6%1%

Quantità di frammenti degli eroi ricevuti

Due stelleTre stelleQuattro stelleCinque stelle
Frammenti degli eroi51040200

I BAULI CANGIANTI

Apri un baule cangiante e usa i cambi per rimpiazzare le carte che non ti piacciono con delle altre. La quantità e la rarità delle nuove carte saranno pari a quelle delle carte scartate e queste carte saranno scelte con la stessa probabilità tra tutte quelle che hai già sbloccato. I bauli cangianti delle arene più avanzate ti offrono più cambi! Riceverai una quantità variabile di carte per ogni baule, ma saranno garantiti tre tipi di carte per ogni baule, in base alle probabilità indicate nella tabella sottostante.

ArenaCambiCarte totaliCarte comuni casualiCarte rare casualiCarte epiche casuali
Arena 12806513
Arena 22656914
Arena 33957716
Arena 431108918
Arena 541159319
Arena 64130106223
Arena 74145118243
Arena 84160130273
Arena 95175142294
Arena 105190154324
Arena 115204166344
Arena 125220179374
Arena 136235191395
Arena 146250203425
Arena 156264215445
Arena 166269219455
Arena 176275223466
Arena 186280227476
Arena 196285231486
Arena 206289235486
Arena 216294239496
Arena 226300244506
Arena 236305248516
Arena 246310252526
Arena 256315256536
Arena 266320260536
Arena 276325264547
Arena 286330268557

I BAULI DEL RE LEGGENDARI (DALL'ARENA 11 IN POI)

Ogni baule del re leggendario ti garantisce una carta leggendaria e ti permette di scegliere quella che desideri tra le due proposte ogni volta. Riceverai una quantità variabile di carte per ogni baule, ma saranno garantiti sette tipi diversi di carte per baule, in base alle probabilità indicate nella tabella sottostante.

ArenaCarte totaliCarte comuni casualiCarte rare casualiCarte epiche casualiProbabilità di ricevere una leggendaria casualeProbabilità di ricevere un campione casuale
Arena 113402496822100%
Arena 123502567023100%
Arena 133602647224100%
Arena 143702727424100%
Arena 153802797625100%
Dall'arena 16 in poi3802797625100%100%

Ci vediamo nell'arena!

Il team di Clash Royale