I bauli della sorte hanno un determinato numero di tocchi e possono contenere carte, monete d'oro e personalizzazioni, ma alcuni offrono più tocchi o ricompense specifiche.

I bauli della sorte magici hanno quattro tocchi e possono contenere carte, oro, jolly, frammenti d'evoluzione e personalizzazioni.

I bauli della sorte standard hanno tre tocchi e ti possono dare sia carte sia oro.

I bauli della sorte stagionali cambiano in base al tema della stagione. Puoi vedere tutti i dettagli sui bauli della sorte stagionali nella sezione sotto a quella dedicata ai bauli della sorte standard.

I livelli dei bauli

Le ricompense di alcuni bauli variano in base ai loro livelli e quelli raggiunti sono consultabili dalla schermata pop-up delle ricompense giornaliere ottenute dalle battaglie. Ottieni nuovi livelli avanzando nelle arene e ognuno di essi ti dà diritto a ricompense più belle, così i progressi che fai saranno ancora più gratificanti. I bauli le cui ricompense variano in base al livello sono: