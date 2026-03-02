TUTTI I DETTAGLI SULLE PERCENTUALI DI SBLOCCO
Questa è la pagina in cui potrai scoprire tutti i dettagli e le percentuali di sblocco relativi alle tessere, ai bauli della sorte, alle casse delle evoluzioni e a quelle degli eroi, ai bauli cangianti e a quelli del re leggendario.
Ricorda che i bauli contengono solo le carte che hai già sbloccato e quelle disponibili dalla tua arena in giù.
Detto questo, iniziamo!
LE TESSERE
Le tessere sono frammenti di immagine che servono a completare le scene dell'evento dell'album e ce ne sono di diverse rarità, ognuna delle quali ha una determinata probabilità di ottenimento. Per maggiori informazioni sulla percentuale di sblocco di ciascuna tessera, leggi qui sotto.
Esistono due tipi di ricompense in tessere.
Una ti dà una tessera casuale, che può essere un doppione.
L'altra ti dà una tessera unica, che sarà sempre una tessera che non possiedi già (purché tu non abbia già completato tutto l'album).
A cosa servono i doppioni?
Se ricevi una tessera casuale che hai già, sarà un doppione, che ti permette di riempire l'indicatore dei progressi delle tessere uniche di una certa quantità in base alla rarità del doppione, come segue.
|Rarità della tessera
|Doppioni ricevuti
|Comune
|Tre
|Rara
|Quattro
|Epica
|Cinque
|Leggendaria
|Sei
Dopo aver riempito l'indicatore, riceverai automaticamente una tessera unica e i doppioni in eccesso verranno presi in considerazione per il conteggio dei progressi successivi, perciò nulla andrà sprecato!
Cosa succede quando completo l'album?
Una volta completato l'evento, puoi continuare a raccogliere le tessere, che verranno convertite in ricompense bonus casuali!
LE PROBABILITÀ DELLE TESSERE DELL'ALBUM ''VITA DA CAMPIONE'' (MAGGIO 2026)
PROBABILITÀ DI OTTENERE LE RICOMPENSE BONUS IN BASE ALLA RARITÀ
|Rarità
|Probabilità
|Comune
|84,4%
|Rara
|9,8 %
|Epica
|4 ,4%
|Leggendaria
|1,3%
PROBABILITÀ DI RICEVERE LE TESSERE UNICHE IN BASE ALLA SCENA
|Scena
|Numero di tessere uniche
|Rarità delle tessere
|Probabilità di ottenere le tessere in base alla rarità
|Probabilità di ottenere le tessere in generale
|Che ci volete fare?
|1-9
|Comune
|6,4%
|6,08%
|Il re
|10-17
|Comune
|3,2%
|3,04%
|18
|Rara
|51,5%
|2,03%
|Andate a letto!
|19-25
|Comune
|1,6%
|1,52%
|26
|Rara
|25,8%
|1,01%
|27
|Epica
|59,5%
|0,51%
|Troppo forti
|28-33
|Comune
|0,6%
|0,61%
|34
|Rara
|10,3%
|0,41%
|35
|Epica
|23,8%
|0,2%
|36
|Leggendaria
|62,5%
|0,1%
|Mamba volante
|37-41
|Comune
|0,3%
|0,3%
|42-43
|Rara
|5,2%
|0,2%
|44
|Epica
|11,9%
|0,1%
|45
|Leggendaria
|31,3%
|0,05%
|Che cavolo era quello?!
|46-49
|Comune
|0,1%
|0,06%
|50-51
|Rara
|1%
|0,04%
|52-53
|Epica
|2,4%
|0,02%
|54
|Leggendaria
|6,3%
|0,01%
I BAULI DELLA SORTE
I bauli della sorte hanno un determinato numero di tocchi e possono contenere carte, monete d'oro e personalizzazioni, ma alcuni offrono più tocchi o ricompense specifiche.
I bauli della sorte magici hanno quattro tocchi e possono contenere carte, oro, jolly, frammenti d'evoluzione e personalizzazioni.
I bauli della sorte standard hanno tre tocchi e ti possono dare sia carte sia oro.
I bauli della sorte stagionali cambiano in base al tema della stagione. Puoi vedere tutti i dettagli sui bauli della sorte stagionali nella sezione sotto a quella dedicata ai bauli della sorte standard.
I livelli dei bauli
Le ricompense di alcuni bauli variano in base ai loro livelli e quelli raggiunti sono consultabili dalla schermata pop-up delle ricompense giornaliere ottenute dalle battaglie. Ottieni nuovi livelli avanzando nelle arene e ognuno di essi ti dà diritto a ricompense più belle, così i progressi che fai saranno ancora più gratificanti. I bauli le cui ricompense variano in base al livello sono:
i bauli della sorte magici
i bauli della sorte standard
I BAULI DELLA SORTE MAGICI
Ci sono cinque rarità migliorabili, che variano da una ⭐ a cinque stelle ⭐⭐⭐⭐⭐. Di seguito sono riportate nel dettaglio le probabilità di ciascun miglioramento e premio.
Probabilità delle rarità suddivise per tipo di baule della sorte magico
|Una stella
|Due stelle
|Tre stelle
|Quattro stelle
|Cinque stelle
|Baule della sorte da una stella
|31,64%
|43,04%
|20,25%
|4,06%
|1,01%
|Baule della sorte da due stelle
|33,36%
|45,59%
|19,71%
|1,34%
|Baule della sorte da tre stelle
|40,96%
|56,97%
|2,07%
|Baule della sorte da quattro stelle
|96%
|4%
|Baule della sorte da cinque stelle
|100%
Probabilità di ciascun premio in base alla rarità finale (da bauli di livello 13 in poi)
|Una stella
|Due stelle
|Tre stelle
|Quattro stelle
|Cinque stelle
|Oro
|50%
|38,46%
|28,85%
|Carte comuni
|25,89%
|20,11%
|18,75%
|16,44%
|16,02%
|Carte rare
|24,11%
|18,72%
|17,46%
|15,3%
|14,91%
|Carte epiche
|18,86%
|17,59%
|15,42%
|15,02%
|Carte leggendarie
|10,41%
|9,12%
|8,89%
|Carte dei campioni
|3,1%
|2,72%
|2,65%
|Jolly comuni
|8%
|9%
|Jolly rari
|7,5%
|8%
|Jolly epici
|7%
|6,5%
|Jolly leggendari
|6,5%
|5,5%
|Jolly dei campioni
|6,5%
|4%
|Personalizzazioni dello stendardo
|3,85%
|Provocazioni
|3,85%
|Frammenti d'evoluzione
|5,5%
|Evoluzione completa
|9,5%
Livello del baule per arena
|Arena
|Livello del baule
|Arena 1
|Livello 1
|Arena 2
|Livello 2
|Arena 3
|Livello 3
|Arena 4
|Livello 4
|Arena 5
|Livello 5
|Arena 6
|Livello 6
|Arena 7
|Livello 7
|Arena 8
|Livello 8
|Arene 9 e 10
|Livello 9
|Arene 11 e 12
|Livello 10
|Arene 13-15
|Livello 11
|Arene 16-18
|Livello 12
|Arene 19-21
|Livello 13
|Arene 22-24
|Livello 14
|Arene 25-27
|Livello 15
|Arena 28 in su
|Livello 16
Arene da raggiungere per il tipo di premio
|Arena minima
|Ricompense disponibili
|Arena 1
|OroCarte comuniCarte rare
|Arena 2
|Jolly comuniJolly rari
|Arena 3
|Frammenti d'evoluzione
|Arena 4
|Personalizzazioni dello stendardoProvocazioni
|Arena 6
|Carte epicheJolly epici
|Arena 11
|Carte leggendarieJolly leggendari
|Arena 16
|Carte dei campioniJolly dei campioni
Quantità di premi per rarità e tipo
|Una stella
|Oro
|Carte comuni casuali
|Carte rare casuali
|Baule di livello 1
|50
|2
|1
|Baule di livello 2
|75
|2
|1
|Baule di livello 3
|100
|3
|1
|Baule di livello 4
|125
|4
|1
|Baule di livello 5
|150
|5
|1
|Baule di livello 6
|200
|6
|1
|Baule di livello 7
|250
|8
|2
|Baule di livello 8
|325
|10
|2
|Baule di livello 9
|400
|13
|3
|Baule di livello 10
|500
|16
|3
|Baule di livello 11
|600
|19
|4
|Baule di livello 12
|700
|22
|4
|Baule di livello 13
|800
|25
|5
|Baule di livello 14
|900
|28
|6
|Baule di livello 15
|1000
|31
|6
|Baule di livello 16
|1100
|34
|7
|Due stelle
|Oro
|Personalizzazioni dello stendardo
|Carte comuni casuali
|Carte rare casuali
|Carte epiche casuali
|Baule di livello 1
|200
|6
|2
|Baule di livello 2
|300
|9
|2
|Baule di livello 3
|400
|12
|2
|Baule di livello 4
|500
|1
|16
|3
|Baule di livello 5
|600
|1
|19
|4
|Baule di livello 6
|800
|1
|25
|5
|1
|Baule di livello 7
|1000
|1
|31
|6
|1
|Baule di livello 8
|1300
|1
|40
|8
|1
|Baule di livello 9
|1600
|1
|50
|10
|1
|Baule di livello 10
|2000
|1
|62
|12
|2
|Baule di livello 11
|2400
|1
|75
|15
|2
|Baule di livello 12
|2800
|1
|88
|18
|2
|Baule di livello 13
|3200
|1
|100
|20
|3
|Baule di livello 14
|3600
|1
|112
|23
|3
|Baule di livello 15
|4000
|1
|125
|25
|3
|Baule di livello 16
|4400
|1
|138
|28
|3
|Tre stelle
|Oro
|Provocazioni
|Carte comuni casuali
|Carte rare casuali
|Carte epiche casuali
|Carte leggendarie casuali
|Carte dei campioni casuali
|Baule di livello 1
|800
|25
|5
|Baule di livello 2
|1200
|38
|8
|Baule di livello 3
|1600
|50
|10
|Baule di livello 4
|2000
|1
|63
|13
|Baule di livello 5
|2400
|1
|75
|15
|Baule di livello 6
|3200
|1
|100
|20
|2
|Baule di livello 7
|4000
|1
|125
|25
|3
|Baule di livello 8
|5200
|1
|163
|33
|4
|Baule di livello 9
|6400
|1
|200
|40
|5
|Baule di livello 10
|8000
|1
|250
|50
|6
|1
|Baule di livello 11
|9600
|1
|300
|60
|8
|1
|Baule di livello 12
|11.200
|1
|350
|70
|9
|1
|1
|Baule di livello 13
|12.800
|1
|400
|80
|10
|1
|1
|Baule di livello 14
|14.400
|1
|450
|90
|11
|1
|1
|Baule di livello 15
|16.000
|1
|500
|100
|13
|1
|1
|Baule di livello 16
|17.600
|1
|550
|110
|14
|2
|1
|Quattro stelle
|Jolly comuni
|Jolly rari
|Jolly epici
|Jolly leggendari
|Jolly dei campioni
|Frammenti d'evoluzione
|Carte comuni casuali
|Carte rare casuali
|Carte epiche casuali
|Carte leggendarie casuali
|Carte dei campioni casuali
|Baule di livello 1
|100
|20
|Baule di livello 2
|50
|10
|150
|30
|Baule di livello 3
|67
|13
|2
|200
|40
|Baule di livello 4
|83
|17
|2
|250
|50
|Baule di livello 5
|100
|20
|2
|300
|60
|Baule di livello 6
|135
|27
|3
|2
|400
|80
|10
|Baule di livello 7
|165
|33
|4
|2
|500
|100
|13
|Baule di livello 8
|215
|43
|5
|2
|650
|130
|16
|Baule di livello 9
|265
|53
|7
|2
|800
|160
|20
|Baule di livello 10
|335
|67
|8
|1
|2
|1000
|200
|25
|3
|Baule di livello 11
|400
|80
|10
|1
|2
|1200
|240
|30
|3
|Baule di livello 12
|465
|93
|12
|1
|1
|2
|1400
|280
|35
|4
|3
|Baule di livello 13
|535
|107
|13
|1
|1
|2
|1600
|320
|40
|4
|3
|Baule di livello 14
|600
|120
|15
|2
|1
|2
|1800
|360
|45
|5
|4
|Baule di livello 15
|665
|133
|17
|2
|1
|2
|2000
|400
|50
|5
|4
|Baule di livello 16
|735
|147
|18
|2
|1
|2
|2200
|440
|55
|6
|4
|Cinque stelle
|Jolly comuni
|Jolly rari
|Jolly epici
|Jolly leggendari
|Jolly dei campioni
|Frammenti d'evoluzione
|Carte comuni casuali
|Carte rare casuali
|Carte epiche casuali
|Carte leggendarie casuali
|Carte dei campioni casuali
|Baule di livello 1
|300
|60
|Baule di livello 2
|150
|30
|450
|90
|Baule di livello 3
|200
|40
|6
|600
|120
|Baule di livello 4
|250
|50
|6
|750
|150
|Baule di livello 5
|300
|60
|6
|900
|180
|Baule di livello 6
|400
|80
|10
|6
|1200
|240
|30
|Baule di livello 7
|500
|100
|13
|6
|1500
|300
|38
|Baule di livello 8
|650
|130
|16
|6
|1950
|390
|48
|Baule di livello 9
|800
|160
|20
|6
|2400
|480
|60
|Baule di livello 10
|1000
|200
|25
|3
|6
|3000
|600
|75
|8
|Baule di livello 11
|1200
|300
|30
|4
|6
|3600
|720
|90
|10
|Baule di livello 12
|1500
|400
|50
|6
|3
|6
|4200
|840
|105
|11
|8
|Baule di livello 13
|2500
|550
|70
|9
|5
|6
|4800
|960
|120
|13
|10
|Baule di livello 14
|3500
|750
|100
|12
|8
|6
|5400
|1080
|135
|14
|11
|Baule di livello 15
|5500
|1000
|130
|14
|11
|6
|6000
|1200
|150
|16
|12
|Baule di livello 16
|7500
|1400
|180
|20
|15
|6
|7500
|1400
|180
|20
|15
Le provocazioni e le personalizzazioni dello stendardo possibili
I BAULI DELLA SORTE STANDARD
Ci sono quattro rarità migliorabili, che variano da una ⭐ a quattro stelle ⭐⭐⭐⭐. Di seguito sono riportate nel dettaglio le probabilità di ciascun miglioramento e premio.
Probabilità del baule della sorte standard
|Rarità iniziale
|Una stella
|Due stelle
|Tre stelle
|Quattro stelle
|Baule della sorte standard da una stella
|31,44%
|45,71%
|18,53%
|4,32%
Probabilità delle ricompense del baule della sorte standard (dall'arena 1 in poi)
|Una stella
|Due stelle
|Tre stelle
|Quattro stelle
|Oro
|50%
|40%
|30%
|Carte casuali
|50%
|60%
|70%
|100%
Esempio: probabilità delle ricompense del baule della sorte standard per i bauli di livello 13 o superiori
|Una stella
|Due stelle
|Tre stelle
|Quattro stelle
|Oro
|50%
|40%
|30%
|Carte comuni
|25,89%
|20,91%
|19,5%
|27,86%
|Carte rare
|24,11%
|19,47%
|18,16%
|25,94%
|Carte epiche
|19,62%
|18,29%
|26,13%
|Carte leggendarie
|10,83%
|15,47%
|Carte dei campioni
|3,23%
|4,61%
Quantità di premi per rarità e tipo
|Una stella
|Oro
|Carte comuni casuali
|Carte rare casuali
|Baule di livello 1
|50
|2
|1
|Baule di livello 2
|75
|2
|1
|Baule di livello 3
|100
|3
|1
|Baule di livello 4
|125
|4
|1
|Baule di livello 5
|150
|5
|1
|Baule di livello 6
|200
|6
|1
|Baule di livello 7
|250
|8
|2
|Baule di livello 8
|325
|10
|2
|Baule di livello 9
|400
|13
|3
|Baule di livello 10
|500
|16
|3
|Baule di livello 11
|600
|19
|4
|Baule di livello 12
|700
|22
|4
|Baule di livello 13
|800
|25
|5
|Baule di livello 14
|900
|28
|6
|Baule di livello 15
|1000
|31
|6
|Baule di livello 16
|1100
|34
|7
|Due stelle
|Oro
|Carte comuni casuali
|Carte rare casuali
|Carte epiche casuali
|Baule di livello 1
|200
|6
|2
|Baule di livello 2
|300
|9
|2
|Baule di livello 3
|400
|12
|2
|Baule di livello 4
|500
|16
|3
|Baule di livello 5
|600
|19
|4
|Baule di livello 6
|800
|25
|5
|1
|Baule di livello 7
|1000
|31
|6
|1
|Baule di livello 8
|1300
|40
|8
|1
|Baule di livello 9
|1600
|50
|10
|1
|Baule di livello 10
|2000
|62
|12
|2
|Baule di livello 11
|2400
|75
|15
|2
|Baule di livello 12
|2800
|88
|18
|2
|Baule di livello 13
|3200
|100
|20
|3
|Baule di livello 14
|3600
|112
|23
|3
|Baule di livello 15
|4000
|125
|25
|3
|Baule di livello 16
|4400
|138
|28
|3
|Tre stelle
|Oro
|Carte comuni casuali
|Carte rare casuali
|Carte epiche casuali
|Carte leggendarie casuali
|Carte dei campioni casuali
|Baule di livello 1
|800
|25
|5
|Baule di livello 2
|1200
|38
|8
|Baule di livello 3
|1600
|50
|10
|Baule di livello 4
|2000
|63
|13
|Baule di livello 5
|2400
|75
|15
|Baule di livello 6
|3200
|100
|20
|2
|Baule di livello 7
|4000
|125
|25
|3
|Baule di livello 8
|5200
|163
|33
|4
|Baule di livello 9
|6400
|200
|40
|5
|Baule di livello 10
|8000
|250
|50
|6
|1
|Baule di livello 11
|9600
|300
|60
|8
|1
|Baule di livello 12
|11.200
|350
|70
|9
|1
|1
|Baule di livello 13
|12.800
|400
|80
|10
|1
|1
|Baule di livello 14
|14.400
|450
|90
|11
|1
|1
|Baule di livello 15
|16.000
|500
|100
|13
|1
|1
|Baule di livello 16
|17.600
|550
|110
|14
|2
|1
|Quattro stelle
|Carte comuni casuali
|Carte rare casuali
|Carte epiche casuali
|Carte leggendarie casuali
|Carte dei campioni casuali
|Baule di livello 1
|100
|20
|Baule di livello 2
|150
|30
|Baule di livello 3
|200
|40
|Baule di livello 4
|250
|50
|Baule di livello 5
|300
|60
|Baule di livello 6
|400
|80
|10
|Baule di livello 7
|500
|100
|13
|Baule di livello 8
|650
|130
|16
|Baule di livello 9
|800
|160
|20
|Baule di livello 10
|1000
|200
|25
|3
|Baule di livello 11
|1200
|240
|30
|3
|Baule di livello 12
|1400
|280
|35
|4
|3
|Baule di livello 13
|1600
|320
|40
|4
|3
|Baule di livello 14
|1800
|360
|45
|5
|4
|Baule di livello 15
|2000
|400
|50
|5
|4
|Baule di livello 16
|2200
|440
|55
|6
|4
I BAULI DELLA SORTE STAGIONALI
Questi bauli ti offrono delle ricompense incentrate su determinati eventi o truppe.
I bauli della sorte dell'anniversario
I bauli della sorte dell'anniversario ti permettono di ottenere un sacco di personalizzazioni con cui festeggiare al meglio quest'occasione speciale e non sono suddivisi in livelli, perciò ognuno di essi ti dà la possibilità di ricevere una qualsiasi delle personalizzazioni in palio.
Le ricompense possibili
Aprendo i bauli della sorte dell'anniversario, avrai la possibilità di ricevere una delle seguenti 230 personalizzazioni.
|Tipo di ricompensa
|Quantità
|Probabilità
|Provocazione
|43
|64,47%
|Decorazione o sfondo dello stendardo da battaglia
|182
|30,47%
|Skin delle torri
|5
|5,06%
I bauli della sorte cuordacciaio
Puoi vincere un sacco di ricompense da birbanti dai bauli della sorte cuordacciaio!
Le carte e le evoluzioni nei bauli della sorte cuordacciaio
All'interno potrai trovare i frammenti d'evoluzione della P.E.K.K.A, l'evoluzione completa della P.E.K.K.A e le carte seguenti.
|Comuni
|Rare
|Epiche
|Leggendarie
|Campioni
|Goblin
|Goblin cerbottaniere
|Principe nero
|Macchina goblin
|Goblinstein
|Gang di goblin
|Gabbia per goblin
|Barile goblin
|Gran cavaliere
|Principino
|Goblin lancieri
|Capanna goblin
|Maledizione goblin
|Mastino lavico
|Re degli scheletri
|Sgherri
|Torre infernale
|P.E.K.K.A
|Orda di sgherri
|Megasgherro
|Nihil
Le provocazioni e le personalizzazioni dello stendardo nei bauli della sorte cuordacciaio
I bauli della sorte delle fiamme glaciali
I bauli della sorte delle fiamme glaciali custodiscono un sacco di articoli a tema fuoco e ghiaccio.
Le carte e le evoluzioni nei bauli della sorte delle fiamme glaciali
All'interno dei bauli della sorte delle fiamme glaciali potrai trovare i frammenti d'evoluzione dello stregone, l'evoluzione completa dello stregone e le seguenti carte.
|Comune
|Rara
|Epica
|Leggendaria
|Campioni
|Arcieri
|Sfera infuocata
|Cucciolo di drago
|Stregone di ghiaccio
|Regina degli arcieri
|Arciere pirotecnico
|Fornace
|Mongolfiera
|Mastino lavico
|Fuorilegge boss
|Spirito del fuoco
|Golem del ghiaccio
|Cannone a rotelle
|Fenice
|Principino
|Spirito del ghiaccio
|Torre infernale
|Congelamento
|Palla di neve
|Stregone
|Spaccamuro
Le provocazioni e le personalizzazioni dello stendardo nei bauli della sorte delle fiamme glaciali
I bauli della sorte di pan di zenzero
I bauli della sorte di pan di zenzero custodiscono un sacco di articoli dedicati alle feste!
Le carte e le evoluzioni nei bauli della sorte di pan di zenzero
|Comune
|Rara
|Epica
|Leggendaria
|Campioni
|Evoluzioni
|Pipistrelli
|Gigante
|Cucciolo di drago
|Cimitero
|Regina degli arcieri
|Frammenti d'evoluzione del cavaliere
|Cannone
|Capanna goblin
|Barile goblin
|Drago infernale
|Goblinstein
|Evoluzione completa del cavaliere
|Arciere pirotecnico
|Mini P.E.K.K.A
|Veleno
|Scintilla
|Minatore colossale
|Cavaliere
|Moschettiere
|Orda di scheletri
|Consegna Royale
|Scaricuccioli
|Strega
Le provocazioni e le personalizzazioni dello stendardo nei bauli della sorte di pan di zenzero
LE PROBABILITÀ DEI BAULI DELLA SORTE CUORDACCIAIO, DELLE FIAMME GLACIALI E DI PAN DI ZENZERO
Probabilità di miglioramento della rarità
|Rarità iniziale
|Una stella
|Due stelle
|Tre stelle
|Quattro stelle
|Cinque stelle
|Baule della sorte stagionale da una stella
|31,64%
|43,04%
|20,25%
|4,06%
|1,01%
Probabilità di trovare certe ricompense dall'arena 1 alla 10
|Una stella
|Due stelle
|Tre stelle
|Quattro stelle
|Cinque stelle
|Carte comuni
|52,63%
|28,57%
|32,26%
|37,04%
|37,04%
|Carte rare
|47,37%
|25,71%
|29,03%
|33,33%
|33,33%
|Carte epiche
|22,86%
|25,81%
|29,63%
|29,63%
|Personalizzazioni dello stendardo
|22,86%
|Provocazioni
|12,90%
Probabilità di trovare certe ricompense dall'arena 11 in poi
|Una stella
|Due stelle
|Tre stelle
|Quattro stelle
|Cinque stelle
|Carte comuni
|52,63%
|28,57%
|25,77%
|26,46%
|26,46%
|Carte rare
|47,37%
|25,71%
|23,20%
|23,81%
|23,81%
|Carte epiche
|22,86%
|20,62%
|21,16%
|21,16%
|Carte leggendarie
|10,82%
|11,11%
|11,11%
|Carte dei campioni
|9,28%
|9,52%
|9,52%
|Personalizzazioni dello stendardo
|22,86%
|Provocazioni
|10,31%
|Frammento d'evoluzione
|7,94%
|Evoluzione completa
|7,94%
Quantità di premi per rarità e tipo
|Una stella
|Carte comuni
|Carte rare
|Dall'arena 1 alla 10
|13
|3
|Dall'arena 11 alla 19
|25
|5
|Dall'arena 20 in poi
|35
|7
|Due stelle
|Carte comuni
|Carte rare
|Carte epiche
|Personalizzazioni dello stendardo
|Dall'arena 1 alla 10
|50
|10
|1
|1
|Dall'arena 11 alla 19
|100
|20
|3
|1
|Dall'arena 20 in poi
|140
|30
|3
|1
|Tre stelle
|Carte comuni
|Carte rare
|Carte epiche
|Carte leggendarie
|Carte dei campioni
|Provocazione
|Dall'arena 1 alla 10
|200
|40
|5
|-
|-
|1
|Dall'arena 11 alla 19
|400
|80
|10
|1
|1
|1
|Dall'arena 20 in poi
|550
|110
|14
|2
|1
|1
|Quattro stelle
|Carte comuni
|Carte rare
|Carte epiche
|Carte leggendarie
|Carte dei campioni
|Frammenti d'evoluzione
|Dall'arena 1 alla 10
|800
|160
|20
|-
|-
|-
|Dall'arena 11 alla 19
|1600
|320
|40
|4
|3
|1
|Dall'arena 20 in poi
|2200
|440
|55
|6
|4
|2
|Cinque stelle
|Carte comuni
|Carte rare
|Carte epiche
|Carte leggendarie
|Carte dei campioni
|Frammenti d'evoluzione (evoluzione completa)
|Dall'arena 1 alla 10
|2400
|480
|60
|-
|-
|-
|Dall'arena 11 alla 19
|4800
|960
|120
|13
|10
|6
|Dall'arena 20 in poi
|7500
|1400
|180
|20
|15
|6
I bauli della sorte tripla minaccia
I bauli della sorte tripla minaccia custodiscono un sacco di articoli dedicati al moschettiere!
Le carte e le evoluzioni in palio nei bauli della sorte tripla minaccia
|Comune
|Rara
|Epica
|Leggendaria
|Campioni
|Frecce
|Ariete da battaglia
|Scheletro gigante
|Fuorilegge
|Cavaliere d'oro
|Bombarolo
|Estrattore di elisir
|Cacciatore
|Arciere magico
|Principino
|Gang di goblin
|Spirito della cura
|Specchio
|Fantasma Royale
|Monaco
|Palla di neve
|Moschettiere
|Furia
|Scarica
|Tre moschettieri
|Gigantessa delle rune
Le personalizzazioni dello stendardo e le provocazioni in palio nei bauli della sorte tripla minaccia
LE PROBABILITÀ DEI BAULI DELLA SORTE TRIPLA MINACCIA
Probabilità di miglioramento della rarità
|Rarità iniziale
|Una stella
|Due stelle
|Tre stelle
|Quattro stelle
|Cinque stelle
|Baule della sorte tripla minaccia da una stella
|6,25%
|29,01%
|40,89%
|21,15%
|2,7%
Probabilità di trovare certe ricompense dall'arena 1 alla 10
|Una stella
|Due stelle
|Tre stelle
|Quattro stelle
|Cinque stelle
|Carte comuni
|100%
|57,14%
|44,44%
|39,06%
|28,78%
|Carte rare
|42,86%
|33,33%
|23,44%
|21,58%
|Carte epiche
|22,22%
|12,5%
|14,39%
|Personalizzazioni dello stendardo
|25%
|28,2%
|Provocazioni
|7,05%
|Frammenti d'evoluzione
|Evoluzione completa
Probabilità di trovare certe ricompense dall'arena 11 alla 19
|Una stella
|Due stelle
|Tre stelle
|Quattro stelle
|Cinque stelle
|Carte comuni
|100%
|57,14%
|44,44%
|31,25%
|15,15%
|Carte rare
|42,86%
|33,33%
|23,44%
|15,15%
|Carte epiche
|22,22%
|15,63%
|15,15%
|Carte leggendarie
|4,69%
|6,82%
|Carte dei campioni
|4,55%
|Personalizzazioni dello stendardo
|25%
|30,3%
|Provocazioni
|7,58%
|Frammenti d'evoluzione
|4,55%
|Evoluzione completa
|0,76%
Probabilità di trovare certe ricompense dall'arena 20 in poi
|Una stella
|Due stelle
|Tre stelle
|Quattro stelle
|Cinque stelle
|Carte comuni
|100%
|57,14%
|44,44%
|31,25%
|15,15%
|Carte rare
|42,86%
|33,33%
|23,44%
|15,15%
|Carte epiche
|22,22%
|15,63%
|15,15%
|Carte leggendarie
|4,69%
|6,82%
|Carte dei campioni
|4,55%
|Personalizzazioni dello stendardo
|25%
|30,3%
|Provocazioni
|7,58%
|Frammenti d'evoluzione
|4,55%
|Evoluzione completa
|0,76%
Quantità di premi per rarità e tipo
|Una stella
|Carte comuni
|Dall'arena 1 alla 10
|30
|Dall'arena 11 alla 19
|75
|Dall'arena 20 in poi
|125
|Due stelle
|Carte comuni
|Carte rare
|Dall'arena 1 alla 10
|60
|15
|Dall'arena 11 alla 19
|150
|50
|Dall'arena 20 in poi
|250
|60
|Tre stelle
|Carte comuni
|Carte rare
|Carte epiche
|Dall'arena 1 alla 10
|125
|35
|3
|Dall'arena 11 alla 19
|375
|100
|10
|Dall'arena 20 in poi
|500
|125
|12
|Quattro stelle
|Carte comuni
|Carte rare
|Carte epiche
|Carte leggendarie
|Personalizzazioni dello stendardo
|Dall'arena 1 alla 10
|250
|75
|6
|-
|1
|Dall'arena 11 alla 19
|750
|200
|20
|3
|1
|Dall'arena 20 in poi
|1000
|250
|25
|5
|1
|Cinque stelle
|Carte comuni
|Carte rare
|Carte epiche
|Carte leggendarie
|Carte dei campioni
|Personalizzazioni dello stendardo
|Provocazione
|Frammenti d'evoluzione
|Frammenti d'evoluzione (evoluzione completa)
|Dall'arena 1 alla 10
|500
|150
|12
|1
|1
|Dall'arena 11 alla 19
|1500
|400
|40
|6
|2
|1
|1
|1
|6
|Dall'arena 20 in poi
|2000
|500
|50
|10
|5
|1
|1
|1
|6
I bauli della sorte infestati e spettrali
I bauli infestati e spettrali custodiscono articoli davvero spaventosi!
Carte di entrambi i bauli
|Comune
|Epica
|Rara
|Leggendaria
|Campioni
|Frecce
|Torre bombardiera
|Guardie
|Cimitero
|Fuorilegge boss
|Bombarolo
|Sfera infuocata
|Fulmine
|Strega notturna
|Goblinstein
|Sgherri
|Torre infernale
|Veleno
|Fantasma Royale
|Re degli scheletri
|Scheletri
|Mini P.E.K.K.A
|Orda di scheletri
|Draghi d'ossa
|Lapide
|Strega
Frammenti d'evoluzione ed evoluzioni complete
|Baule della sorte infestato
|Baule della sorte spettrale
|Frammento d'evoluzione dell'orda di scheletri
|Frammento d'evoluzione del fantasma Royale
|Evoluzione completa dell'orda di scheletri
|Evoluzione completa del fantasma Royale
|Frammento d'evoluzione del fantasma Royale
|Evoluzione completa del fantasma Royale
Le personalizzazioni dello stendardo e le provocazioni di entrambi i bauli
LE PROBABILITÀ DEI BAULI DELLA SORTE INFESTATI E SPETTRALI
Probabilità delle rarità
|Rarità iniziale
|Una stella
|Due stelle
|Tre stelle
|Quattro stelle
|Cinque stelle
|Baule della sorte infestato da una stella
|6,25%
|29,01%
|40,89%
|21,15%
|2,7%
|Baule della sorte spettrale da una stella
|6,25%
|29,01%
|40,89%
|21,15%
|2,7%
Probabilità di trovare certe ricompense dall'arena 1 alla 10
|Una stella
|Due stelle
|Tre stelle
|Quattro stelle
|Cinque stelle
|Carte comuni
|100%
|57,14%
|44,44%
|39,06%
|28,78%
|Carte rare
|42,86%
|33,33%
|23,44%
|21,58%
|Carte epiche
|22,22%
|12,5%
|14,39%
|Personalizzazioni dello stendardo
|25%
|28,2%
|Provocazioni
|7,05%
|Frammento d'evoluzione
|Evoluzione completa
Probabilità di trovare certe ricompense dall'arena 11 alla 19
|Una stella
|Due stelle
|Tre stelle
|Quattro stelle
|Cinque stelle
|Carte comuni
|100%
|57,14%
|44,44%
|31,25%
|14,39%
|Carte rare
|42,86%
|33,33%
|23,44%
|14,39%
|Carte epiche
|22,22%
|15,63%
|14,39%
|Carte leggendarie
|4,69%
|6,47%
|Carte dei campioni
|4,32%
|Personalizzazioni dello stendardo
|25%
|28,78%
|Provocazioni
|7,19%
|Frammento d'evoluzione
|8,64%
|Evoluzione completa
|1,44%
Probabilità di trovare certe ricompense dall'arena 20 in poi
|Una stella
|Due stelle
|Tre stelle
|Quattro stelle
|Cinque stelle
|Carte comuni
|100%
|57,14%
|44,44%
|31,25%
|14,39%
|Carte rare
|42,86%
|33,33%
|23,44%
|14,39%
|Carte epiche
|22,22%
|15,63%
|14,39%
|Carte leggendarie
|4,69%
|6,47%
|Carte dei campioni
|4,32%
|Personalizzazioni dello stendardo
|25%
|28,78%
|Provocazioni
|7,19%
|Frammento d'evoluzione
|8,64%
|Evoluzione completa
|1,44%
Quantità di premi per rarità e tipo
|Una stella
|Carte comuni
|Dall'arena 1 alla 10
|30
|Dall'arena 11 alla 19
|75
|Dall'arena 20 in poi
|125
|Due stelle
|Carte comuni
|Carte rare
|Dall'arena 1 alla 10
|60
|15
|Dall'arena 11 alla 19
|150
|50
|Dall'arena 20 in poi
|250
|60
|Tre stelle
|Carte comuni
|Carte rare
|Carte epiche
|Dall'arena 1 alla 10
|125
|35
|3
|Dall'arena 11 alla 19
|375
|100
|10
|Dall'arena 20 in poi
|500
|125
|12
|Quattro stelle
|Carte comuni
|Carte rare
|Carte epiche
|Carte leggendarie
|Personalizzazioni dello stendardo
|Dall'arena 1 alla 10
|250
|75
|6
|-
|1
|Dall'arena 11 alla 19
|750
|200
|20
|3
|1
|Dall'arena 20 in poi
|1000
|250
|25
|5
|1
|Cinque stelle
|Carte comuni
|Carte rare
|Carte epiche
|Carte leggendarie
|Carte dei campioni
|Personalizzazioni dello stendardo
|Provocazione
|Frammento d'evoluzione
|Frammenti d'evoluzione (evoluzione completa)
|Dall'arena 1 alla 10
|500
|150
|12
|1
|1
|Dall'arena 11 alla 19
|1500
|400
|40
|6
|5
|1
|1
|1
|6
|Dall'arena 20 in poi
|2000
|500
|50
|10
|5
|1
|1
|1
|6
LE CASSE DELLE EVOLUZIONI E QUELLE DEGLI EROI
Le casse delle evoluzioni contengono solo frammenti d'evoluzione e si ottengono dagli eventi. Se trovi un frammento d'evoluzione per una carta che hai già fatto evolvere oppure ricevi più frammenti di quelli che ti servono per lo sblocco, in cambio ti verranno consegnate delle copie standard della stessa truppa.
Le casse degli eroi hanno al loro interno solo i frammenti degli eroi e le puoi ottenere dagli eventi e dal percorso gratuito del Pass Royale. Nel caso ti capitasse un eroe che già possiedi, al suo posto riceverai delle copie standard della sua carta e 20 frammenti degli eroi.
Queste casse funzionano in maniera simile ai bauli della sorte e hanno a disposizione tre tocchi, ciascuno dei quali ti dà la possibilità di migliorare la cassa e le ricompense che contiene.
Probabilità delle casse delle evoluzioni
|Rarità iniziale
|Tre stelle
|Quattro stelle
|Cinque stelle
|Cassa delle evoluzioni da tre stelle
|49,3%
|45,6%
|5,1%
|Cassa delle evoluzioni da quattro stelle
|79,2%
|20,8%
|Cassa delle evoluzioni da cinque stelle
|100%
Quantità di frammenti d'evoluzione ricevuti
|Tre stelle
|Quattro stelle
|Cinque stelle
|1
|2
|6
Probabilità delle casse degli eroi
|Rarità iniziale
|Due stelle
|Tre stelle
|Quattro stelle
|Cinque stelle
|Cassa degli eroi da due stelle
|34,3%
|52,1%
|12,6%
|1%
Quantità di frammenti degli eroi ricevuti
|Due stelle
|Tre stelle
|Quattro stelle
|Cinque stelle
|Frammenti degli eroi
|5
|10
|40
|200
I BAULI CANGIANTI
Apri un baule cangiante e usa i cambi per rimpiazzare le carte che non ti piacciono con delle altre. La quantità e la rarità delle nuove carte saranno pari a quelle delle carte scartate e queste carte saranno scelte con la stessa probabilità tra tutte quelle che hai già sbloccato. I bauli cangianti delle arene più avanzate ti offrono più cambi! Riceverai una quantità variabile di carte per ogni baule, ma saranno garantiti tre tipi di carte per ogni baule, in base alle probabilità indicate nella tabella sottostante.
|Arena
|Cambi
|Carte totali
|Carte comuni casuali
|Carte rare casuali
|Carte epiche casuali
|Arena 1
|2
|80
|65
|13
|Arena 2
|2
|65
|69
|14
|Arena 3
|3
|95
|77
|16
|Arena 4
|3
|110
|89
|18
|Arena 5
|4
|115
|93
|19
|Arena 6
|4
|130
|106
|22
|3
|Arena 7
|4
|145
|118
|24
|3
|Arena 8
|4
|160
|130
|27
|3
|Arena 9
|5
|175
|142
|29
|4
|Arena 10
|5
|190
|154
|32
|4
|Arena 11
|5
|204
|166
|34
|4
|Arena 12
|5
|220
|179
|37
|4
|Arena 13
|6
|235
|191
|39
|5
|Arena 14
|6
|250
|203
|42
|5
|Arena 15
|6
|264
|215
|44
|5
|Arena 16
|6
|269
|219
|45
|5
|Arena 17
|6
|275
|223
|46
|6
|Arena 18
|6
|280
|227
|47
|6
|Arena 19
|6
|285
|231
|48
|6
|Arena 20
|6
|289
|235
|48
|6
|Arena 21
|6
|294
|239
|49
|6
|Arena 22
|6
|300
|244
|50
|6
|Arena 23
|6
|305
|248
|51
|6
|Arena 24
|6
|310
|252
|52
|6
|Arena 25
|6
|315
|256
|53
|6
|Arena 26
|6
|320
|260
|53
|6
|Arena 27
|6
|325
|264
|54
|7
|Arena 28
|6
|330
|268
|55
|7
I BAULI DEL RE LEGGENDARI (DALL'ARENA 11 IN POI)
Ogni baule del re leggendario ti garantisce una carta leggendaria e ti permette di scegliere quella che desideri tra le due proposte ogni volta. Riceverai una quantità variabile di carte per ogni baule, ma saranno garantiti sette tipi diversi di carte per baule, in base alle probabilità indicate nella tabella sottostante.
|Arena
|Carte totali
|Carte comuni casuali
|Carte rare casuali
|Carte epiche casuali
|Probabilità di ricevere una leggendaria casuale
|Probabilità di ricevere un campione casuale
|Arena 11
|340
|249
|68
|22
|100%
|Arena 12
|350
|256
|70
|23
|100%
|Arena 13
|360
|264
|72
|24
|100%
|Arena 14
|370
|272
|74
|24
|100%
|Arena 15
|380
|279
|76
|25
|100%
|Dall'arena 16 in poi
|380
|279
|76
|25
|100%
|100%
Ci vediamo nell'arena!
Il team di Clash Royale