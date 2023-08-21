Botta e risposta col vincitore di Supercell Make
Di recente, abbiamo organizzato una competizione su Supercell Make per permettere a un artista della community di creare la sua provocazione e vederla nel gioco!
Il vincitore eletto dalla community è LordFink, con la sua provocazione "Non ti voglio stare a sentire"!
Che ne dici di iniziare presentandoti ai giocatori?
- Salve a tutti, mi chiamo Lucas, ho 23 anni e vivo in Brasile. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno votato la mia provocazione, sono felice che vi sia piaciuta l'idea.
Qual è la tua esperienza nel mondo del design?
- Studio design per conto mio da diversi anni e pubblico alcuni dei miei lavori su varie piattaforme social.
Quella che uso di più è X, su cui condivido fan art e disegni di varia natura.
Cosa ti ha ispirato a creare questa provocazione?
- Dopo aver fatto qualche bozzetto, ho pensato a qualcosa di diverso che sarebbe potuto essere utile in varie situazioni nel gioco e distinguersi dalle altre provocazioni per la sua originalità.
Quale carta di Clash Royale preferisci più di tutte?
- Gioco a Clash Royale da sette anni e una delle mie preferite è la strega, perché mi sono sempre piaciuti i personaggi un po' dark che sono in grado di evocare altre truppe!
Cosa ti piacerebbe vedere nella prossima iniziativa di Supercell Make?
- Non vedo l'ora che arrivi e mi piacerebbe un sacco che fosse incentrata sulla creazione di una bandiera di guerra o su un'idea per una nuova truppa.
Grazie ancora a tutti per il sostegno e al team di Supercell Make per l'opportunità che mi ha dato!
Sono LordFink e magari la prossima volta che ci vedremo sarà sul campo di battaglia.
Noi di Clash Royale ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno partecipato all'iniziativa di Supercell Make e ovviamente anche LordFink per la sua disponibilità in questa intervista!
La provocazione di LordFink è disponibile nel gioco!