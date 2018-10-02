I fan di tutto il mondo sono invitati a iscriversi e guardare le finali mondiali DAL VIVO sul canale YouTube di Clash Royale Esports. Se siete interessati ad assistere all'evento di persona, i biglietti sono ora disponibili [QUI] al prezzo di 1450 Yen (circa 13 Dollari/11 Euro), con una piccola commissione aggiuntiva, e includeranno esclusivi, introvabili gadget di Clash Royale.





Volete guardare le finali comodamente da casa? Nessun problema!

Sintonizzatevi e iscrivetevi al: canale YouTube Clash Royale Esports per il commento in inglese , francese e tedesco . canale Clash Royale Español per il commento in spagnolo ! canale Clash Royale Brasil per quello portoghese !



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Non dimenticate, il 1 dicembre su YouTube.com/EsportsRoyale e controllate la pagina ufficiale delle finali mondiali QUI (pagina in inglese)!





Ci vediamo nell'arena delle finali mondiali,

Il team di Clash Royale