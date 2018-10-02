Skip to content
Supercell logo
Hero Blogs Clashroyale
2 ott 2018
Blog – Clash Royale

Finali mondiali CRL - Tokyo 2018!

Supercell porta le finali mondiali della Clash Royale League in Giappone, giorno 1 dicembre!

Il primo campione della Clash Royale League di sempre verrà incoronato di fronte a un pubblico dal vivo a Tokyo, sabato dicembre!

Finali mondiali Clash Royale League!

I fan di tutto il mondo sono invitati a iscriversi e guardare le finali mondiali DAL VIVO sul canale YouTube di Clash Royale Esports. Se siete interessati ad assistere all'evento di persona, i biglietti sono ora disponibili [QUI] al prezzo di 1450 Yen (circa 13 Dollari/11 Euro), con una piccola commissione aggiuntiva, e includeranno esclusivi, introvabili gadget di Clash Royale.


Volete guardare le finali comodamente da casa? Nessun problema!

Rimanete aggiornati su tutto quello che riguarda la CRL:

Non dimenticate, il 1 dicembre su YouTube.com/EsportsRoyale e controllate la pagina ufficiale delle finali mondiali QUI (pagina in inglese)!


Ci vediamo nell'arena delle finali mondiali,
Il team di Clash Royale