Finali mondiali CRL - Tokyo 2018!
Supercell porta le finali mondiali della Clash Royale League in Giappone, giorno 1 dicembre!
Il primo campione della Clash Royale League di sempre verrà incoronato di fronte a un pubblico dal vivo a Tokyo, sabato dicembre!
I fan di tutto il mondo sono invitati a iscriversi e guardare le finali mondiali DAL VIVO sul canale YouTube di Clash Royale Esports. Se siete interessati ad assistere all'evento di persona, i biglietti sono ora disponibili [QUI] al prezzo di 1450 Yen (circa 13 Dollari/11 Euro), con una piccola commissione aggiuntiva, e includeranno esclusivi, introvabili gadget di Clash Royale.
Volete guardare le finali comodamente da casa? Nessun problema!
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Non dimenticate, il 1 dicembre su YouTube.com/EsportsRoyale e controllate la pagina ufficiale delle finali mondiali QUI (pagina in inglese)!
Ci vediamo nell'arena delle finali mondiali,
Il team di Clash Royale