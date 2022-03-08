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8 mar 2022
Blog – Clash Royale

Arriva The Royale Crown Down

Festeggia insieme a noi il sesto compleanno di Clash Royale nel più grande evento in assoluto della community, THE ROYALE CROWN DOWN!

Dal 12 al 24 marzo, tutti i giocatori potranno prendere parte a questo evento scegliendo la propria squadra preferita, capitanata da un creatore di contenuti!

Partecipa a tre sfide in gioco per guadagnare punti, sbloccare obiettivi, vincere premi ed espandere un tabellone da gioco che cambia giorno dopo giorno.

Una classifica globale giornaliera ti consentirà di seguire i progressi della squadra fino al gran finale.

LE SFIDE IN GIOCO

Torneo Royale

  • Data di inizio: 12 marzo alle 9:00 UTC.

  • Data di termine: 17 marzo alle 9:00 UTC.

  • Accesso gratuito senza tentativi aggiuntivi.

Vinci il più possibile prima che ti sconfiggano cinque volte e guadagna ricompense mentre scali la classifica!

Sfida 2v2

  • Data di inizio: 17 marzo alle 9:00 UTC.

  • Data di termine: 21 marzo alle 9:00 UTC.

  • Nove vittorie necessarie e tre sconfitte al massimo.

  • Accesso gratuito e 50 gemme per ritentare (nessun costo per i possessori del Pass Royale).

Gioca a questa sfida con le classiche battaglie 2v2 assieme a un amico o a un giocatore casuale.

Sfida Elisir infinito di Legendaray

  • Data di inizio: 21 marzo alle 9:00 UTC.

  • Data di termine: 25 marzo alle 9:00 UTC.

  • 9 vittorie necessarie e 3 sconfitte al massimo.

  • Ingresso gratuito, 50 gemme per ritentare (nessun costo per i possessori del Pass Royale).

Una delle modalità più caotiche e amate dalla community fa il suo ritorno in questa sfida speciale! Riuscirai a tenere il ritmo dello scontro?

CONOSCI I CAPITANI!

ARTUBE CLASH - squadra del moschettiere

OUAHLEOUFF - squadra del barbaro

BENIJU - squadra del domatore di cinghiali

SIRTAG - squadra del goblin

CLASHART - squadra della mini P.E.K.K.A

JOJONAS - squadra della domatrice di arieti

GRAX - squadra del cucciolo di drago

けんつめし (Kent) - squadra dello scheletro

ORANGE JUICE - squadra dell'arciere

YOSOYRICK - squadra della strega

JUNE - squadra del cavaliere

CLASH WITH ASH - squadra dello stregone

RICOMPENSE PER TUTTI!

Quando giochi alle sfide, non solo accumulerai punti per la squadra, ma sbloccherai anche ricompense e obiettivi da urlo, come:

  • la provocazione speciale "Compare guaritore" dopo la prima vittoria nel torneo royale;

  • la possibilità di ricevere monete magiche dai capitani;

  • e uno sneak peek del prossimo aggiornamento!


LA SORPRESONA FINALE

Oltre alla fama e alla gloria imperiture riconosciute dall'intera community di Clash Royale, la squadra vincitrice riceverà anche una ricompensa segretissima e unica al mondo!

FESTEGGIA INSIEME A NOI!

Scopri tutte le informazioni su questo evento sul sito web di The Royale Crown Down e iscriviti direttamente con il tuo Supercell ID. Una volta fatto, il gioco aggiornerà automaticamente i tuoi progressi nel corso dell'evento.

Preparati alla battaglia più importante della tua vita. Ci vediamo nell'arena!