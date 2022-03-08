Arriva The Royale Crown Down
Festeggia insieme a noi il sesto compleanno di Clash Royale nel più grande evento in assoluto della community, THE ROYALE CROWN DOWN!
Dal 12 al 24 marzo, tutti i giocatori potranno prendere parte a questo evento scegliendo la propria squadra preferita, capitanata da un creatore di contenuti!
Partecipa a tre sfide in gioco per guadagnare punti, sbloccare obiettivi, vincere premi ed espandere un tabellone da gioco che cambia giorno dopo giorno.
Una classifica globale giornaliera ti consentirà di seguire i progressi della squadra fino al gran finale.
LE SFIDE IN GIOCO
Torneo Royale
Data di inizio: 12 marzo alle 9:00 UTC.
Data di termine: 17 marzo alle 9:00 UTC.
Accesso gratuito senza tentativi aggiuntivi.
Vinci il più possibile prima che ti sconfiggano cinque volte e guadagna ricompense mentre scali la classifica!
Sfida 2v2
Data di inizio: 17 marzo alle 9:00 UTC.
Data di termine: 21 marzo alle 9:00 UTC.
Nove vittorie necessarie e tre sconfitte al massimo.
Accesso gratuito e 50 gemme per ritentare (nessun costo per i possessori del Pass Royale).
Gioca a questa sfida con le classiche battaglie 2v2 assieme a un amico o a un giocatore casuale.
Sfida Elisir infinito di Legendaray
Data di inizio: 21 marzo alle 9:00 UTC.
Data di termine: 25 marzo alle 9:00 UTC.
9 vittorie necessarie e 3 sconfitte al massimo.
Ingresso gratuito, 50 gemme per ritentare (nessun costo per i possessori del Pass Royale).
Una delle modalità più caotiche e amate dalla community fa il suo ritorno in questa sfida speciale! Riuscirai a tenere il ritmo dello scontro?
CONOSCI I CAPITANI!
ARTUBE CLASH - squadra del moschettiere
OUAHLEOUFF - squadra del barbaro
BENIJU - squadra del domatore di cinghiali
SIRTAG - squadra del goblin
CLASHART - squadra della mini P.E.K.K.A
JOJONAS - squadra della domatrice di arieti
GRAX - squadra del cucciolo di drago
けんつめし (Kent) - squadra dello scheletro
ORANGE JUICE - squadra dell'arciere
YOSOYRICK - squadra della strega
JUNE - squadra del cavaliere
CLASH WITH ASH - squadra dello stregone
RICOMPENSE PER TUTTI!
Quando giochi alle sfide, non solo accumulerai punti per la squadra, ma sbloccherai anche ricompense e obiettivi da urlo, come:
la provocazione speciale "Compare guaritore" dopo la prima vittoria nel torneo royale;
la possibilità di ricevere monete magiche dai capitani;
e uno sneak peek del prossimo aggiornamento!
LA SORPRESONA FINALE
Oltre alla fama e alla gloria imperiture riconosciute dall'intera community di Clash Royale, la squadra vincitrice riceverà anche una ricompensa segretissima e unica al mondo!
FESTEGGIA INSIEME A NOI!
Scopri tutte le informazioni su questo evento sul sito web di The Royale Crown Down e iscriviti direttamente con il tuo Supercell ID. Una volta fatto, il gioco aggiornerà automaticamente i tuoi progressi nel corso dell'evento.
Preparati alla battaglia più importante della tua vita. Ci vediamo nell'arena!