Compensazione delle carte del livello del Re 14
Il livello 14 sta arrivando e con esso la riduzione dei costi su oro e carte!
Con i requisiti che cambiano, abbiamo deciso di restituire ai giocatori le carte che hanno già utilizzato per i miglioramenti precedenti.
Vedi i dettagli di seguito:
Questa modifica ti consentirà di raggiungere già un buon punto di progresso verso i nuovi livelli delle carte quando l’aggiornamento sarà attivo! Per esempio:
Se attualmente possiedi una carta leggendaria al livello massimo (13), ti verrà accreditata direttamente una pila di 14 carte. Te ne serviranno solo altre 6 leggendarie per averne abbastanza e raggiungere il livello 14.
Se possiedi una carta comune al livello 12, ti verranno accreditate 500 carte comuni.
Questa compensazione sarà effettiva al termine dell’aggiornamento, contemporaneamente alla ridistribuzione dell’esperienza (maggiori informazioni al riguardo nell’articolo precedente).
Non vediamo l’ora di condividere con voi maggiori informazioni sul prossimo aggiornamento... molto presto!Il team di Clash Royale!