La King's Cup è tornata! Questo sabato e questa domenica sintonizzati sul canale YouTube di Clash Royale per guardare la seconda edizione della King's Cup, un torneo di 2 giorni che riunisce 8 YouTuber, 8 Pro Player e un mucchio di fan pronti a competere per un posto tra i grandi. Ah, ti abbiamo già detto che il vincitore si aggiudicherà un montepremi di 200.000$? Ebbene, è proprio così!

Cosa hai bisogno di sapere:

Nel primo giorno dell'evento, più di 500 fan di Clash Royale parteciperanno a un torneo di apertura che consiste in battaglie 1v1 durante il corso di cinque round da un'ora. Gli Sfidanti con il maggior numero di Trofei passeranno alla fase successiva. Alla fine del primo giorno, solo otto rimarranno in gara.

Nella seconda giornata, i primi otto Sfidanti classificati del torneo di apertura saranno smistati in team con uno YouTuber e un Pro Player per competere in un Torneo a eliminazione.

Cosa hai davvero bisogno di sapere:

Sabato 28 ottobre, sintonizzati qui !

Domenica 29 ottobre, sintonizzati qui !

Buona fortuna a quelli che parteciperanno e a tutti gli altri… godetevi lo spettacolo!