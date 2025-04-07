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6 apr 2025
Blog – Clash Royale

La stagione ''Vita da furfanti''

Una nuova carta campione: la fuorilegge boss

L'abilità della fuorilegge boss, Cortina fumogena, la rende invisibile e le permette di teletrasportarsi qualche passo indietro!

La fuorilegge boss scatta verso i suoi bersagli e, mentre lo fa, è invulnerabile. Quando le cose si mettono male, invece, può contare su delle granate fumogene davvero utili.

Nuova evoluzione, quella del boia

Boia evoluto = ascia evoluta!

Cicli necessari per farlo evolvere: 1.

Il boia evoluto causa ancora più danni ai nemici nelle vicinanze ed è in grado di respingerli.

Gli eventi

Caccia alle corone - Ricercata: dal 31 marzo al 6 aprile.

Guadagna delle corone per avanzare nell'evento!

  • Due premi fortunati comuni

  • Premio fortunato raro

  • Premio fortunato epico

  • Libro delle carte epico

Evento della fuorilegge boss: dal 10 al 15 aprile.

Accumula corone per sbloccare la nuova carta campione, la fuorilegge boss, e altre ricompense!

  • Due premi fortunati comuni

  • Premio fortunato raro

  • 100 jolly comuni

  • Provocazione

  • Due copie della fuorilegge boss

Caccia alle corone: dal 15 al 20 aprile.

  • Quattro premi fortunati comuni

  • Premio fortunato raro

  • 100 jolly comuni

  • 50 jolly rari

  • Tre frammenti d'evoluzione della Palla di neve gigante evoluta

  • Decorazione e sfondo per lo stendardo

L'evento della community, Il boss dei furti , inizia il 21 aprile.

Ruba corone al re rosso e dimostra che hai la stoffa per far parte della gang della foresta! Più corone guadagnerete in battaglia tu e il resto della community, più ricompense otterrete!

  • Cinque premi fortunati comuni

  • Premio fortunato raro

  • Premio fortunato epico

  • 100 jolly comuni

  • 50 jolly rari

  • Jolly leggendario

  • Decorazione e sfondo per lo stendardo

  • Skin delle torri

Caccia alle corone: dal 1º al 4 maggio.

  • Cinque premi fortunati comuni

  • Due premi fortunati rari

  • 100 jolly comuni

  • 10 jolly epici

L'evento della community e quelli della ''Caccia alle corone'' sono disponibili per i giocatori che hanno raggiunto almeno l'arena 7, mentre l'evento della fuorilegge boss sarà disponibile a partire dall'arena 11.

Una volta che l'evento sarà attivo, potrai controllare i tuoi progressi direttamente dalla schermata principale del gioco.

Le modalità e le sfide

Boia evoluto strategico: dal 7 al 14 aprile.

Una sfida strategica classica, ma con le evoluzioni delle carte! Crea un nuovo mazzo e scatena la forza delle evoluzioni!

⚔️ Sfida dedicata: dall'11 al 14 aprile.

🏆 Ricompensa: decorazione e sfondo per lo stendardo da battaglia.

Blitz della fuorilegge boss: dal 14 al 21 aprile.

Aiuta la fuorilegge boss a dominare l'arena!

⚔️ Sfida dedicata: dal 18 al 21 aprile.

🏆 Ricompensa: decorazione e sfondo per lo stendardo da battaglia.

Botte e bottino: dal 21 al 28 aprile.

Ci sono fuorilegge ovunque! Preparati a vedere dappertutto gente che scatta, saccheggia e semina il caos!

⚔️ Sfida dedicata: dal 25 al 28 aprile.

🏆 Ricompensa: decorazione e sfondo per lo stendardo da battaglia.

Elisir alla 7ª potenza: dal 28 aprile al 5 maggio.

Porta le carte evolute nell'arena e preparati a una battaglia senza precedenti nella sfida ''Elisir alla 7ª potenza''!

⚔️ Sfida dedicata: dal 2 al 5 maggio.

🏆 Ricompensa: decorazione e sfondo per lo stendardo da battaglia.

Ci vediamo nell'arena!

Il team di Clash Royale