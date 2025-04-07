La stagione ''Vita da furfanti''
Una nuova carta campione: la fuorilegge boss
L'abilità della fuorilegge boss, Cortina fumogena, la rende invisibile e le permette di teletrasportarsi qualche passo indietro!
La fuorilegge boss scatta verso i suoi bersagli e, mentre lo fa, è invulnerabile. Quando le cose si mettono male, invece, può contare su delle granate fumogene davvero utili.
Nuova evoluzione, quella del boia
Boia evoluto = ascia evoluta!
Cicli necessari per farlo evolvere: 1.
Il boia evoluto causa ancora più danni ai nemici nelle vicinanze ed è in grado di respingerli.
Gli eventi
Caccia alle corone - Ricercata: dal 31 marzo al 6 aprile.
Guadagna delle corone per avanzare nell'evento!
Due premi fortunati comuni
Premio fortunato raro
Premio fortunato epico
Libro delle carte epico
Evento della fuorilegge boss: dal 10 al 15 aprile.
Accumula corone per sbloccare la nuova carta campione, la fuorilegge boss, e altre ricompense!
Due premi fortunati comuni
Premio fortunato raro
100 jolly comuni
Provocazione
Due copie della fuorilegge boss
Caccia alle corone: dal 15 al 20 aprile.
Quattro premi fortunati comuni
Premio fortunato raro
100 jolly comuni
50 jolly rari
Tre frammenti d'evoluzione della Palla di neve gigante evoluta
Decorazione e sfondo per lo stendardo
L'evento della community, Il boss dei furti , inizia il 21 aprile.
Ruba corone al re rosso e dimostra che hai la stoffa per far parte della gang della foresta! Più corone guadagnerete in battaglia tu e il resto della community, più ricompense otterrete!
Cinque premi fortunati comuni
Premio fortunato raro
Premio fortunato epico
100 jolly comuni
50 jolly rari
Jolly leggendario
Decorazione e sfondo per lo stendardo
Skin delle torri
Caccia alle corone: dal 1º al 4 maggio.
Cinque premi fortunati comuni
Due premi fortunati rari
100 jolly comuni
10 jolly epici
L'evento della community e quelli della ''Caccia alle corone'' sono disponibili per i giocatori che hanno raggiunto almeno l'arena 7, mentre l'evento della fuorilegge boss sarà disponibile a partire dall'arena 11.
Una volta che l'evento sarà attivo, potrai controllare i tuoi progressi direttamente dalla schermata principale del gioco.
Le modalità e le sfide
Boia evoluto strategico: dal 7 al 14 aprile.
Una sfida strategica classica, ma con le evoluzioni delle carte! Crea un nuovo mazzo e scatena la forza delle evoluzioni!
⚔️ Sfida dedicata: dall'11 al 14 aprile.
🏆 Ricompensa: decorazione e sfondo per lo stendardo da battaglia.
Blitz della fuorilegge boss: dal 14 al 21 aprile.
Aiuta la fuorilegge boss a dominare l'arena!
⚔️ Sfida dedicata: dal 18 al 21 aprile.
🏆 Ricompensa: decorazione e sfondo per lo stendardo da battaglia.
Botte e bottino: dal 21 al 28 aprile.
Ci sono fuorilegge ovunque! Preparati a vedere dappertutto gente che scatta, saccheggia e semina il caos!
⚔️ Sfida dedicata: dal 25 al 28 aprile.
🏆 Ricompensa: decorazione e sfondo per lo stendardo da battaglia.
Elisir alla 7ª potenza: dal 28 aprile al 5 maggio.
Porta le carte evolute nell'arena e preparati a una battaglia senza precedenti nella sfida ''Elisir alla 7ª potenza''!
⚔️ Sfida dedicata: dal 2 al 5 maggio.
🏆 Ricompensa: decorazione e sfondo per lo stendardo da battaglia.
Ci vediamo nell'arena!
Il team di Clash Royale