PREPARATI...
Dopo più di cinque anni, 103 carte e milioni e milioni di battaglie, è giunto il momento che tutti noi stavamo aspettando.
IL LIVELLO 14 SARÀ FINALMENTE PARTE DEL PROSSIMO AGGIORNAMENTO!
SI SALE DI LIVELLO!
L'obiettivo del team di Clash Royale per il 2021 è quello di migliorare l'avanzamento in gioco dei giocatori e il nuovo aggiornamento non fa eccezione.
Grazie all'introduzione del livello re 14, le torri del re e della principessa causeranno più danni, ne sosterranno di più e tu potrai migliorare ulteriormente le carte.
AVANZAMENTO PIÙ RAPIDO
Abbiamo anche ridotto i costi necessari a migliorare il re e le carte tra il livello 11 e il 13, per aiutare i giocatori a progredire più in fretta nel gioco.
IL TEMPO È DENARO!
Slash Royale è ancora in corso, quindi approfittane più che puoi per guadagnare tutto l'oro che ti serve.
Ho già raggiunto il livello 13. Se migliorassi delle carte ora, perderei l'esperienza ottenuta?
Assolutamente no!
Se sei al livello re 13, tutta l'esperienza che avresti ricevuto o che riceveresti migliorando e donando le carte ti sarà riassegnata.
Ciò vuol dire che potresti essere in grado di passare subito al livello re 14 non appena pubblichiamo l'aggiornamento.
Bello, eh?
BEH, TUTTO QUA?
No, affatto!
Oltre al livello re 14, ci sono un sacco di altre novità in arrivo col prossimo aggiornamento, ma per ora, le nostre bocche rimangono cucite.
Non appena sarà possibile condividere le nuove informazioni, te lo faremo sapere subito!
SCOPRI IL TUO NUOVO LIVELLO RE!
Calcola la quantità di XP che riceverai una volta che il nuovo aggiornamento sarà disponibile!
Tocca QUI per usare il calcolatore del livello re fornito da RoyaleAPI!