Zero. Neanche. Una. Moneta.

Il miglioramento al livello 15 non costerà ALCUNA MONETA D'ORO!



Quando abbiamo introdotto il livello 14, portare al massimo il mazzo era diventato difficilissimo per colpa dei prezzi elevati, ma abbiamo sentito i vostri commenti forte e chiaro.

Ma allora, come si sale al livello 15? Con i jolly élite.

