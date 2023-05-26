COSTI PER IL MIGLIORAMENTO AL LIVELLO 15
Quanto oro serve per migliorare una carta al livello 15?
Zero. Neanche. Una. Moneta.
Il miglioramento al livello 15 non costerà ALCUNA MONETA D'ORO!
Quando abbiamo introdotto il livello 14, portare al massimo il mazzo era diventato difficilissimo per colpa dei prezzi elevati, ma abbiamo sentito i vostri commenti forte e chiaro.
Ma allora, come si sale al livello 15? Con i jolly élite.
IL LIVELLO ÉLITE (livello 15/livello massimo)
Dite addio al livello massimo e date il benvenuto a quello ÉLITE!
Questo è il livello più alto che una carta possa raggiungere. È praticamente il livello massimo, ma volete mettere chiamare una carta "élite"?
Dopo aver raggiunto il livello 14 con un carta, tutte le sue copie che riceverete saranno convertite in jolly élite, che potete usare su una carta di livello 14 qualsiasi per farla diventare élite un po' alla volta.
Per riassumere, élite è il nuovo nome delle carte al livello massimo.
DOVE STA LA "FREGATURA"?
Con l'introduzione delle carte élite, non otterrete più oro al posto delle copie delle carte di livello massimo.
MA...
ORO EXTRA PER TUTTI
Per far fronte a questa perdita, con l'aggiornamento aumenteremo di più di tre volte la quantità d'oro che potete guadagnare attualmente in gioco.
È TORNATO SLASH ROYALE!
TUTTI i costi di miglioramento delle carte saranno ridotti del 50%.
Per prepararvi al meglio al livello élite, ci sarà un altro Slash Royale.
Questo evento si terrà dal 5 al 18 giugno.
ALTRE INFORMAZIONI
Non sarà facile raggiungere il livello élite. In fin dei conti, è il livello più alto in gioco, quindi, molto probabilmente, solo pochi di voi ci riusciranno ad arrivare (sennò non si chiamerebbe élite).
Per questo motivo, per circa sei mesi dopo l'introduzione del livello élite, non potrete usare carte di livello superiore al 14º negli scontri del Percorso delle leggende.
Le carte di livello élite potranno invece essere usate immediatamente nelle guerre tra clan e nelle partite del Cammino dei trofei.
Il livello massimo nelle battaglie che compaiono nella scheda degli eventi sarà sempre l'11º.
IL LIVELLO ÉLITE E L'EVOLUZIONE DELLE CARTE
L'evoluzione delle carte NON sarà una prerogativa del livello élite, perciò potrete usarla a prescindere da questo livello.
Ad ogni modo, parleremo di questa cosa più avanti...
La novità di cui abbiamo appena parlato è ancora in lavorazione, quindi la versione finale potrebbe essere differente da quanto abbiamo descritto.