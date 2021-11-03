Durante la migrazione di livello avvenuta in concomitanza con l’aggiornamento, alcuni giocatori hanno ricevuto più punti esperienza e punti stella di quanto avrebbero dovuto ricevere. Questo ha causato che alcuni giocatori di livello troppo basso fossero direttamente promossi al livello 14 o che ricevessero numero eccessivo di punti stella.

Se tu sei stato affetto da questo errore, riceverai un messaggio nel gioco tramite il quale ti avviseremo e procederemo alla rimozione dei punti in più.

Ogni punto esperienza o stella in più verrà rimosso.



Se sei stato promosso erroneamente al livello 14, verrai declassato al livello corretto.



Se hai sbloccato dei Campioni durante questo periodo li manterrai, ma non potrai utilizzarli finché non avrai raggiunto il livello 14.



Tutti i punti stella migliorati a partire dal giorno dell’update verranno annullati ed il loro costo rimborsato.



Non rimuoveremo nessun punto esperienza o stella ottenuto dopo l’aggiornamento, rimuoveremo solo quelli guadagnati erroneamente in eccesso durante la migrazione avvenuta il 27 ottobre.