Un'eccezione alla regola di cui sopra è fatta per le guerre tra clan 2, dove il tempo per aumentare la corrispondenza del livello del Re sarà di 20 secondi, piuttosto che 5. Ciò è dovuto al feedback sugli attuali abbinamenti delle guerre tra clan 2, che speriamo possa risolvere e lasciare più tempo per trovare un avversario con un livello del Re più vicino al tuo.