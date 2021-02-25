Modifiche al matchmaking!
Per molto tempo, uno dei suggerimenti più frequenti dei giocatori è stato quello relativo al matchmaking tra i livelli del Re negli scontri 1v1; quando, ad esempio, ti ritrovi ad affrontare un giocatore che è di diversi livelli più alto di te durante il gioco.
Oggi affrontiamo questo problema in una manutenzione!
È arrivato un cambiamento globale per il matchmaking delle 1v1.
I giocatori ora verranno abbinati per impostazione predefinita ad altri giocatori che hanno un livello del Re +1 o -1 rispetto al proprio (inclusa una corrispondenza di uguale livello).
Ad esempio, un giocatore di livello del Re 12 verrà abbinato a un giocatore di livello del Re 11, 12 o 13.
Nota: questa modifica non cambierà le regole vigenti del matchmaking in base al conteggio dei trofei.
Tuttavia, per mantenere accettabili i tempi di ricerca di un avversario, questi parametri aumenteranno di un ulteriore +1/-1 ogni 5 secondi di tempo di ricerca, fino a un massimo di +3/-3 trascorsi i 10 secondi.
Questo per garantire che i giocatori non rimangano bloccati alla ricerca di un opponente per lunghi periodi di tempo.
MATCHMAKING DELLE GUERRE TRA CLAN 2
Un'eccezione alla regola di cui sopra è fatta per le guerre tra clan 2, dove il tempo per aumentare la corrispondenza del livello del Re sarà di 20 secondi, piuttosto che 5. Ciò è dovuto al feedback sugli attuali abbinamenti delle guerre tra clan 2, che speriamo possa risolvere e lasciare più tempo per trovare un avversario con un livello del Re più vicino al tuo.
QUANDO AVVERRÀ QUESTA MODIFICA?
Queste modifiche sono state introdotte in una manutenzione di giovedì 25 febbraio.
Monitoreremo questa modifica al matchmaking per vedere se sorgono problemi e apporteremo modifiche se riscontreremo impatti negativi, quindi (giusto per avvertirti) questo potrebbe non essere un cambiamento permanente se vediamo giocatori incapaci di accedere alle partite, per esempio.