La modalità Megastrategica nel Percorso delle leggende!
La prossima stagione ”Il campo di addestramento” arriva lunedì (3 aprile) e porta con sé un gran cambiamento:
Il Percorso delle leggende verrà giocato tramite la modalità 'Sfida megastrategica' durante il corso di tutta la stagione.
Cosa significa?
Tutte le leghe (dalla Sfidante fino alla Campione definitivo) useranno la modalità di gioco Megastrategica, anziché le regolari battaglie 1vs1.
Tutti i livelli delle carte e la potenza delle torri saranno limitati a 11, in tutte le leghe.
Il limite del livello delle carte significa che le tue carte al di sopra del livello 11 verranno giocate al livello 11, mentre le tue carte al di sotto del livello 11 manterranno il loro livello attuale.
Il numero di gradini nel Percorso delle leggende verrà ridotto da 93 a 76.
Questa è la prima volta che proviamo qualcosa di simile, poiché non abbiamo mai cambiato la modalità di gioco principale in cui puoi giocare partite classificate.
Sappiamo che questo è un grande cambiamento e ci piacerebbe sentire la tua opinione.
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Ci vediamo nell'arena Megastrategica,
Il team di Clash Royale