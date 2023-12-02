MODIFICHE AL PERCORSO DELLE LEGGENDE
NUOVI LIMITI PER I LIVELLI NELLA MODALITÀ CLASSIFICATA
Il 4 dicembre, i livelli élite arriveranno nel Percorso delle leggende!
Quando li abbiamo introdotti a giugno, abbiamo annunciato che, fino a una certa data, le carte avrebbero avuto come limite massimo il livello 14. Beh, quella data è arrivata!
PIÙ RICOMPENSE CON JOLLY ÉLITE
Oltre ai nuovi limiti per i livelli, aumenteremo anche la quantità di jolly élite che i giocatori possono ottenere lungo il Percorso delle leggende in ogni stagione.
Ecco i NUOVI limiti e ricompense per il Percorso delle leggende.
|NUOVO
|NUOVO
|NUOVO
|Lega
|Limite livello
|Jolly élite
|1
|11
|0
|2
|12
|2500
|3
|12
|2500
|4
|13
|7500
|5
|13
|15.000
|6
|14
|25.000
|7
|14
|25.000
|8
|15
|35.000
|9
|15
|35.000
|10
|15
|50.000
I numeri totali di jolly élite dipendono dalla lega a cui arrivi a fine stagione e la quantità massima è di 50.000 a stagione.
Se raggiungi la lega nella prima colonna, il numero totale di jolly élite che avrai ottenuto è riportato nella riga corrispondente.
|VECCHIO
|VECCHIO
|Lega
|Limite livello
|Jolly élite
|1
|11
|0
|2
|11
|0
|3
|11
|0
|4
|12
|0
|5
|12
|2500
|6
|13
|7500
|7
|13
|7500
|8
|14
|15.000
|9
|14
|15.000
|10
|14
|25.000
Con questi cambi, il Percorso delle leggende è il modo migliore per far raggiungere i livelli élite (ovviamente devi anche sapertela cavare)!
Abbiamo anche modificato i limiti per i livelli delle altre leghe, per creare una progressione più fluida verso quelle che contengono i livelli élite ed evitare così che ci sia un aumento improvviso dei livelli delle carte in battaglia.
Queste modifiche saranno effettive nel Percorso delle leggende a partire dalla prossima stagione, che inizia il 4 dicembre.