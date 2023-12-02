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2 dic 2023
Blog – Clash Royale

MODIFICHE AL PERCORSO DELLE LEGGENDE

NUOVI LIMITI PER I LIVELLI NELLA MODALITÀ CLASSIFICATA

Il 4 dicembre, i livelli élite arriveranno nel Percorso delle leggende!

Quando li abbiamo introdotti a giugno, abbiamo annunciato che, fino a una certa data, le carte avrebbero avuto come limite massimo il livello 14. Beh, quella data è arrivata!

PIÙ RICOMPENSE CON JOLLY ÉLITE

Oltre ai nuovi limiti per i livelli, aumenteremo anche la quantità di jolly élite che i giocatori possono ottenere lungo il Percorso delle leggende in ogni stagione.

Ecco i NUOVI limiti e ricompense per il Percorso delle leggende.

NUOVONUOVONUOVO
LegaLimite livelloJolly élite
1110
2122500
3122500
4137500
51315.000
61425.000
71425.000
81535.000
91535.000
101550.000

I numeri totali di jolly élite dipendono dalla lega a cui arrivi a fine stagione e la quantità massima è di 50.000 a stagione.

Se raggiungi la lega nella prima colonna, il numero totale di jolly élite che avrai ottenuto è riportato nella riga corrispondente.

VECCHIOVECCHIO
LegaLimite livelloJolly élite
1110
2110
3110
4120
5122500
6137500
7137500
81415.000
91415.000
101425.000

Con questi cambi, il Percorso delle leggende è il modo migliore per far raggiungere i livelli élite (ovviamente devi anche sapertela cavare)!

Abbiamo anche modificato i limiti per i livelli delle altre leghe, per creare una progressione più fluida verso quelle che contengono i livelli élite ed evitare così che ci sia un aumento improvviso dei livelli delle carte in battaglia.

Queste modifiche saranno effettive nel Percorso delle leggende a partire dalla prossima stagione, che inizia il 4 dicembre.