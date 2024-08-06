Modifiche di bilanciamento di agosto
Frecce
💥 Danni alle torri della corona :
ridotti del 16% (da 111 a 93 punti).
Finora, un utilizzo intelligente delle Frecce permetteva di eliminare il bersaglio scelto e di infliggere contemporaneamente una buona quantità di danni alle torri della corona, ma poiché questi danni possono avere un peso importante nell'economia dello scontro, abbiamo deciso di ridurli un po'.
Trivella goblin evoluta
Rimosso un goblin aggiuntivo tra quelli generati la seconda volta che la trivella goblin evoluta appare in superficie.
Ultimamente, i mazzi incentrati sulla rotazione di questa carta evoluta sono molto popolari, perché con essi i danni alle torri della corona sono pressoché garantiti. Per spingere i giocatori a causare danni in altro modo, abbiamo rimosso uno dei goblin extra generati dalla trivella evoluta.
Stregone
❤️ Punti ferita:
aumentati del 5% (da 720 a 754 punti).
🛡️ Punti ferita dello scudo della versione evoluta: ridotti del 36% (da 296 a 190 punti).
Lo stregone evoluto era troppo forte in difesa, visto che solo gli incantesimi più costosi potevano causare danni significativi al suo scudo, ma ora potrai usarne di più economici (come ad esempio la Scarica) per distruggerlo. In cambio, abbiamo aumentato i punti ferita dello stregone per permettergli di sopravvivere al Veleno e per evitare che lo stregone evoluto possa essere neutralizzato dall'utilizzo di questo incantesimo in combinazione con un altro (come la Scarica).
Cannone a rotelle
⏱️ Velocità colpi della versione con scudo:
migliorata del 10% (da 1 secondo a 0,9).
È da un bel po' che il cannone a rotelle non gode di molta popolarità, perciò abbiamo migliorato la velocità dei colpi della sua versione iniziale per allinearla a quella senza scudo e per rendere questa carta una scelta più appetibile.
Stregone elettrico
🟢 Raggio del danno ad area allo schieramento :
aumentato del 20% (da 2,5 a 3 unità).
Con questo potenziamento, abbiamo voluto adeguare il raggio d'azione allo schieramento dello stregone elettrico a quello dello stregone di ghiaccio e rendere quest'abilità iniziale più potente e versatile.
Macchina goblin
🚀 Velocità colpi del razzo: migliorata del 13% (da 4 a 3,5 secondi).
Sin da quando abbiamo ridotto i danni causati dalla macchina goblin, non è facile ottenere grandi risultati con il suo razzo, perciò ne abbiamo potenziato la velocità dei colpi, per rendere la carta più affidabile.
Cacciatore
❤️ Punti ferita:
aumentati del 6% (da 838 a 884 punti).
Il cacciatore è fin troppo vulnerabile agli attacchi delle truppe da mischia e aveva bisogno di più punti salute, per poter essere più utile nei combattimenti a corto raggio.
Stregone di ghiaccio
🟢 Raggio del danno ad area:
aumentato del 50% (da una a 1,5 unità).
Il punto di forza dello stregone di ghiaccio è il suo attacco ad area, soprattutto quando lo si usa in combinazione con il Tornado. Abbiamo deciso di aumentarne il raggio d'azione, per rendere lo stregone più affidabile.
Nihil
💥 Danni (quando un bersaglio si trova nell'area d'azione):
ridotti del 13% (da 544 a 472 punti).
💥 Danni
(quando i bersagli sono almeno cinque):
aumentati del 58% (da 48 a 76 punti).
Col Nihil, è fin troppo facile investire meno elisir dell'avversario, soprattutto se si usa l'incantesimo contro le truppe da 4 o 5 unità d'elisir specializzate negli attacchi a distanza, come l'arciere magico, il drago elettrico o la regina degli arcieri. Per questo motivo, l'abbiamo reso meno efficace contro unità di questo tipo, ma anche più utile contro le carte che attaccano in gruppo.
Draghi d'ossa
❤️ Punti ferita:
ridotti dell'1% (da 563 a 560 punti).
Prima di questa modifica, l'interazione tra lo stregone e i draghi d'ossa al livello 11 costringeva il primo a scagliare una sfera infuocata in più per eliminare i secondi, rispetto ai colpi necessari per farlo al livello 15, mentre ora allo stregone basteranno sempre due colpi per neutralizzare questi draghi.