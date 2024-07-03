Siamo contenti di vedere che il principe e la domatrice abbiano trovato il loro posto tra le strategie di gioco, ma forse abbiamo esagerato col loro potenziamento, perciò l'abbiamo ridimensionato un po' e, allo stesso tempo, abbiamo rimosso le interazioni poco intuitive che avvenivano quando entrambe queste truppe partivano alla carica.