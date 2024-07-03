Modifiche di bilanciamento di luglio
MALEDIZIONE GOBLIN
🟢 Raggio: ridotto del 25% (da 4 a 3 unità).
💥 Amplificazione dei danni:
ridotta dal 35% al 20%.
Finora, il raggio d'azione e l'amplificazione dei danni della Maledizione goblin l'hanno resa un'arma ideale con cui controllare gli scontri sui ponti, soprattutto se usata insieme alla Furia o alla Scarica. Con le modifiche apportate, vogliamo che queste combinazioni siano più difficili da ottenere, che siano meno efficaci e che colpiscano meno truppe.
GOBLIN DEMOLITORE
💥 Danni alla morte:
ridotti del 13% (da 465 a 404 punti).
🟢 Raggio d'azione dei danni alla morte: ridotto del 17% (da 3 a 2,5 unità).
⏱️ Velocità colpi:
rallentata del 9% (da 1,1 a 1,2 secondi).
Il goblin demolitore era fin troppo efficace a neutralizzare gli attacchi avversari e a danneggiare le torri della corona col suo potente attacco alla morte, perciò il suo raggio d'esplosione e i danni inflitti andavano un po' ridimensionati.
MACCHINA GOBLIN
❤️ Punti ferita:
ridotti del 15% (da 2598 a 2196 punti).
⏱️ Velocità del primo colpo: rallentata del 150% (da 0,2 a 0,5 secondi).
Il razzo lanciato dalla macchina goblin la rendeva troppo difficile da neutralizzare, perciò abbiamo ridotto i punti ferita della carta, per allinearla maggiormente alle altre truppe da mischia da 5 unità di elisir.
PRINCIPE
📏 Portata della carica:
aumentata del 33% (da 150 a 200 unità).
DOMATRICE DI ARIETI
📏 Portata della carica:
aumentata del 33% (da 150 a 200 unità).
Siamo contenti di vedere che il principe e la domatrice abbiano trovato il loro posto tra le strategie di gioco, ma forse abbiamo esagerato col loro potenziamento, perciò l'abbiamo ridimensionato un po' e, allo stesso tempo, abbiamo rimosso le interazioni poco intuitive che avvenivano quando entrambe queste truppe partivano alla carica.
TESLA
💥 Danni:
ridotti del 4% (da 230 a 220 punti).
⏱️ Velocità colpi:
rallentata del 9% (da 1,1 a 1,2 secondi).
Ultimamente, la Tesla è stato l'edificio difensivo più dominante di tutti e la sua evoluzione è una delle più efficaci del gioco.
STREGONE EVOLUTO
❤️ Punti ferita dello scudo:
ridotti del 20% (da 371 a 296 punti).
Lo scudo dello stregone evoluto era davvero troppo difficile da neutralizzare, ma ora sarà possibile infrangerlo con le Frecce.
DUCHESSA DEI PUGNALI
⏱️ Caricamento del lancio dei pugnali:
rallentato del 13% (da 0,8 a 0,9 secondi).
⏱️ Velocità colpi:
rallentata del 29% (da 0,35 a 0,45 secondi).
La duchessa dei pugnali era davvero tosta da battere quando era a corto di pugnali e infliggeva troppi danni con la sua raffica di colpi quando aveva tutti i pugnali a disposizione, ma ora impiegherà più tempo a scaricare tutti i suoi colpi su un'unità nemica e a ricaricarli tutti.