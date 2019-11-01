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1 nov 2019
Blog – Clash Royale

MODIFICHE DI BILANCIAMENTO PER LA STAGIONE 5!

Modifiche di bilanciamento in arrivo il 4/11!

Le modifiche di bilanciamento della stagione 5 riguardano la strega, il golem di elisir, il boia e altre quattro carte! Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Strega

  • Danno ad area rimosso.

  • Velocità colpi rallentata

    a 1,7 secondi (da 1,4).

  • Maggior tempo richiesto per la generazione del primo scheletro

    (da 1 a 3,5 secondi).

  • Massa aumentata

    del 100%: la strega non verrà più spinta dagli scheletri.

Golem di elisir

  • Punti ferita

    ridotti del 10%.

  • Riduzione dei punti ferita applicata a tutti i tipi di golem di elisir (golem, golemiti e ammassi).

Spaccamuro

  • Danni

    ridotti del 19%.

  • Raggio del danno ad area ridotto

    a 1,5 (da 2,0).

  • Distanza tra gli spaccamuro durante lo schieramento aumentata.

Pescatore

  • Portata dell'ancora ridotta

    a 6 (da 7).

  • Tempo di caricamento dell'ancora aumentato

    a 1,1 secondi (da 1).

Boia

Barile barbarico

  • Danni aumentati

    dell'8%.

Cucciolo di drago

​Queste modifiche saranno attive il 4 novembre!

Vuoi sapere per quali motivi abbiamo effettuato queste modifiche? Consulta QUESTO articolo!