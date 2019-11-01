MODIFICHE DI BILANCIAMENTO PER LA STAGIONE 5!
Modifiche di bilanciamento in arrivo il 4/11!
Le modifiche di bilanciamento della stagione 5 riguardano la strega, il golem di elisir, il boia e altre quattro carte! Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.
Strega
Danno ad area rimosso.
Velocità colpi rallentata
a 1,7 secondi (da 1,4).
Maggior tempo richiesto per la generazione del primo scheletro
(da 1 a 3,5 secondi).
Massa aumentata
del 100%: la strega non verrà più spinta dagli scheletri.
Golem di elisir
Punti ferita
ridotti del 10%.
Riduzione dei punti ferita applicata a tutti i tipi di golem di elisir (golem, golemiti e ammassi).
Spaccamuro
Danni
ridotti del 19%.
Raggio del danno ad area ridotto
a 1,5 (da 2,0).
Distanza tra gli spaccamuro durante lo schieramento aumentata.
Pescatore
Portata dell'ancora ridotta
a 6 (da 7).
Tempo di caricamento dell'ancora aumentato
a 1,1 secondi (da 1).
Boia
Barile barbarico
Danni aumentati
dell'8%.
Cucciolo di drago
Queste modifiche saranno attive il 4 novembre!
Vuoi sapere per quali motivi abbiamo effettuato queste modifiche? Consulta QUESTO articolo!