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23 lug 2020
Blog – Clash Royale

Sfida da 20 vittorie di No Tilt

Hai tutte le carte in regola?

Riuscirai a vincere 20 partite di Clash Royale, perdendone non più di due?

Completa la sfida da 20 vittorie per guadagnare ENORMI ricompense in gioco e qualificarti per il torneo mondiale di No Tilt, una competizione incentrata su Clash Royale che prevede un montepremi di oltre 50.000 $!*

DETTAGLI SULLA SFIDA

La sfida da 20 vittorie di No Tilt ha inizio questa settimana!

  • Ha il via il 23 luglio alle 8 (UTC).

  • Termina il 26 luglio alle 8 (UTC).

Accedi alla scheda "Eventi" per partecipare alla sfida!

  • Ogni giocatore riceve

    tre

    accessi gratuiti.

  • Chi perde tre scontri è

    fuori

    !

  • È possibile

    accedere nuovamente

    spendendo 10 gemme.

  • I giocatori in possesso del

    Pass Royale

    possono unirsi gratuitamente alla sfida da 20 vittorie, quante volte vogliono!

  • I progressi nella sfida

    verranno riportati a 0 vittorie e 0 sconfitte

    , ogni volta che un giocatore si unisce alla sfida.



TORNEO MONDIALE DI NO TILT

I giocatori che completano la sfida da 20 vittorie si qualificheranno per il torneo mondiale di No Tilt, che prevede diverse fasi a gironi per determinare chi sarà il MIGLIORE giocatore di Clash Royale!

I giocatori che completeranno la sfida da 20 vittorie e supereranno i controlli relativi alla correttezza del gioco verranno contattati tramite la posta in arrivo di Clash Royale e riceveranno maggiori informazioni sulla sfida.

La fase regular comienza este próximo lunes 13 de Junio, y estará compuesta de 3 fases que seguirán el siguiente formato:

1er Set - vs3 Bo1 Draft Duels

2º Set - 3vs3 KOTH Inverso

3er Set - 1vs1 Bo3 Draft Duels

Terminará el 4 de Agosto, ¡y podrás disfrutar de las partidas que van a disputar jugadores como Mohamed Light, Wallace, Miniminter o Lucas!