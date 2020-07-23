Sfida da 20 vittorie di No Tilt
Hai tutte le carte in regola?
Riuscirai a vincere 20 partite di Clash Royale, perdendone non più di due?
Completa la sfida da 20 vittorie per guadagnare ENORMI ricompense in gioco e qualificarti per il torneo mondiale di No Tilt, una competizione incentrata su Clash Royale che prevede un montepremi di oltre 50.000 $!*
DETTAGLI SULLA SFIDA
La sfida da 20 vittorie di No Tilt ha inizio questa settimana!
Ha il via il 23 luglio alle 8 (UTC).
Termina il 26 luglio alle 8 (UTC).
Accedi alla scheda "Eventi" per partecipare alla sfida!
Ogni giocatore riceve
tre
accessi gratuiti.
Chi perde tre scontri è
fuori
!
È possibile
accedere nuovamente
spendendo 10 gemme.
I giocatori in possesso del
Pass Royale
possono unirsi gratuitamente alla sfida da 20 vittorie, quante volte vogliono!
I progressi nella sfida
verranno riportati a 0 vittorie e 0 sconfitte
, ogni volta che un giocatore si unisce alla sfida.
TORNEO MONDIALE DI NO TILT
I giocatori che completano la sfida da 20 vittorie si qualificheranno per il torneo mondiale di No Tilt, che prevede diverse fasi a gironi per determinare chi sarà il MIGLIORE giocatore di Clash Royale!
I giocatori che completeranno la sfida da 20 vittorie e supereranno i controlli relativi alla correttezza del gioco verranno contattati tramite la posta in arrivo di Clash Royale e riceveranno maggiori informazioni sulla sfida.
La fase regular comienza este próximo lunes 13 de Junio, y estará compuesta de 3 fases que seguirán el siguiente formato:
1er Set - vs3 Bo1 Draft Duels
2º Set - 3vs3 KOTH Inverso
3er Set - 1vs1 Bo3 Draft Duels
Terminará el 4 de Agosto, ¡y podrás disfrutar de las partidas que van a disputar jugadores como Mohamed Light, Wallace, Miniminter o Lucas!