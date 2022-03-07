La stagione del compleanno Royale e i premi
Sblocca ricompense guadagnando le corone dalle torri che abbatti.
Ottieni il pass Royale per sbloccare i premi e i vantaggi esclusivi della stagione!
RICOMPENSE DEL PASS ROYALE
La skin delle torri "pentolaccia" e la provocazione "La cura dell'amore".
Un libro dei libri, per completare i progressi di miglioramento di una carta qualsiasi.
Una moneta magica, per azzerare i costi di miglioramento di una carta qualsiasi.
Due chiavi dei bauli, per aprire subito due bauli qualsiasi negli slot appositi.
Un jolly leggendario.
Dei jolly epici.
Dei jolly rari.
Dei jolly comuni.
40.000 monete d'oro.
Quattro gettoni di scambio.
Deposito bonus con cui accumulare fino a 25.000 monete aggiuntive.
Inoltre, i possessori del Pass Royale possono ritentare le sfide speciali senza alcun limite, dare un tocco DORATO AL PROPRIO NOME e mettere in coda i bauli da aprire!
RICOMPENSE GRATUITE
Non hai il Pass Royale? Non temere, potrai comunque ottenere queste ricompense GRATUITE!
Un libro delle carte
comune
.
Un
baule dei jolly Royale
.
10 jolly epici.
20 jolly rari.
50 jolly comuni.
Due chiavi dei bauli.
33 bauli della corona, che contengono gemme e carte di ogni rarità.
UN JOLLY LEGGENDARIO.
Queste ricompense appena elencate sono disponibili solo per chi ha raggiunto almeno l'arena 7. I POSSESSORI DEL PASS ROYALE POSSONO OTTENERE ANCHE LE RICOMPENSE GRATUITE!
Queste ricompense appena elencate sono disponibili solo per chi ha raggiunto almeno l'arena 7.
I giocatori delle arene 4, 5 e 6 possono controllare le ricompense in gioco!