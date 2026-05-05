Nuova stagione: Il duo oscuro e l'All-Star
Durante questa stagione, il bocciatore è pronto a dare spettacolo a corte e un nuovo alleato parte alla carica verso le torri! Ecco tutto ciò che c'è da sapere.
Nuovi eroi: principe nero e bocciatore
Evento dell'album
Modalità di gioco e sfide
Torneo globale megastrategico
Lega sudden death
Cacce alle corone
Viaggio del clan
I NUOVI EROI
Principe nero eroico
Abilità: Discesa distruttiva.
Cosa c'è di meglio di un cavallo alla carica? Beh, un rinoceronte alla carica!
Come il suo cavaliere, Rino ha combattuto molte battaglie e ora che lui e il principe nero si sono incontrati, possono affrontare e distruggere qualsiasi cosa, inclusi scheletri e torri.
Curiosità: il principe nero ha provato a guidare la carica da solo, ma il risultato non è stato dei migliori...
Bocciatore eroico
Abilità: Maestro delle schiacciate
Il bocciatore è sempre stato una leggenda, con i suoi tiri precisi e impeccabili, e ora lo sarà ancora di più.
Dopo aver svuotato i campi da baseball a suon di fuoricampo distruttivi e avere asfaltato chiunque in quelli da football, il bocciatore eroico ha colto la palla al balzo per seminare il caos anche nell'arena! Con la sua abilità, pianta i piedi a terra e scaglia colpi ancora più pericolosi dall'altra parte dell'arena, quindi tieni a mente la sua portata e sfrutta al meglio ogni tiro!
Il bocciatore eroico sarà disponibile GRATUITAMENTE durante l'evento dell'album ''Vita da campione'' o in cambio di 200 monete degli eroi.
L'EVENTO DELL'ALBUM
Vita da campione
È arrivato un nuovo evento dell'album, che sarà disponibile dal livello re 8.
Raccogli le tessere, durante la stagione, per completare sei scene ispirate al nuovo amore per il campo del bocciatore eroico, ognuna delle quali mette in palio una ricompensa diversa.
Le tessere sono suddivise in diversi tipi: alcune appartengono a scene specifiche e sono più difficili da trovare rispetto ad altre e ciascuna di esse ha una rarità che può essere comune, rara, epica o leggendaria.
Puoi ottenere le tessere come ricompensa delle battaglie (fino a quattro al giorno), dagli eventi o nel negozio.
Se ricevi una tessera che hai già, sarà un doppione, che puoi accumulare per ricevere tessere di cui non sei ancora in possesso: ogni sei doppioni ti danno diritto a una tessera unica.
Tessere di diversa rarità vengono convertite in un numero differente di doppioni.
|Tessera
|Doppioni
|Comune
|3
|Rara
|4
|Epica
|5
|Leggendaria
|6
Portando a termine l'evento dell'album ''Vita da campione'', riceverai il bocciatore eroico, una speciale skin delle torri e una provocazione!
Le tessere aggiuntive raccolte dopo aver completato l'album verranno convertite in ricompense bonus.
LE MODALITÀ DI GIOCO E LE SFIDE
Eroi strategici: dal 4 all'11 maggio.
Che ne dici di infiammare l'arena in questa strategica classica, dove potrebbero capitarti il principe nero e il bocciatore eroici?
Rapina: dall'11 al 18 maggio.
Le torri sono sostituite da una cassaforte sprovvista di difese: distruggila per vincere!
Sfida dedicata: dal 15 al 18 maggio.
Ricompense: decorazione e sfondo per lo stendardo da battaglia e una provocazione.
IL TORNEO GLOBALE
Megastrategica: dal 5 al 10 maggio.
In questo torneo globale, tu e i tuoi avversari sceglierete a turno delle carte fra le 36 a disposizione. In questa modalità non ci sono truppe delle torri, evoluzioni ed eroi e il livello massimo delle carte è l'11º.
Inoltre, è stato ridotto il tempo a disposizione per scegliere le carte da 15 a 10 secondi, perciò ti conviene avere già le idee chiare, altrimenti potresti perdere la tua occasione.
Trionfa per portarti a casa le ricompense e vinci 12 volte per iniziare a scalare la classifica e dimostrare che nessuno è più bravo di te!
In palio ci sono anche un emblema del torneo Royale e un altro legato alla classifica, conferito a coloro che alla fine riescono a piazzarsi tra i primi 10.000!
LA LEGA COMPETITIVA
Sudden death: dal 18 al 28 maggio.
La sudden death non è adatta ai deboli di cuore: se una torre crolla, la partita finisce.
Scala la classifica della Lega competitiva, dove ogni corona conta, e guadagnati un posto tra i migliori.
Ricevi l'emblema della Lega vincendo 15 volte e arriva alla fine tra i primi 10.000 per aggiungere alla collezione l'emblema della classifica della Lega sudden death!
GLI EVENTI DELLA CACCIA ALLE CORONE
Questa stagione ti propone un bel po' di Cacce alle corone ed eventi pieni di cosucce interessanti, tra cui:
copie del bocciatore e del principe nero
casse delle evoluzioni
tessere
personalizzazioni dello stendardo
e molto altro ancora!
IL VIAGGIO DEL CLAN
Salpa insieme ai compagni di clan, trova tesori sommersi e ottieni la provocazione del principe nero eroico!
Non fai ancora parte di un clan? Unisciti a uno per non perderti nemmeno uno di questi viaggi epici. Se non sai quale scegliere, vai sul nostro server Discord (in inglese) e trova il clan perfetto con cui salpare.
Infine, non dimenticare che ci piace sempre sentire l'opinione dei nostri giocatori sui nuovi eventi e funzionalità del gioco, perciò vai alla nostra pagina Reddit (in inglese) e facci sapere cosa ne pensi delle novità di Clash Royale!
Ci vediamo nell'arena!
Il team di Clash Royale