Nuova stagione: Imperare con stile
In questo articolo, troverai tutto quello che c'è da sapere sulla nuova stagione, ovvero:
una nuova carta, l'imperatrice degli spiriti
una nuova evoluzione, quella del barile d'ossa
gli eventi delle ricompense progressive
le modalità di gioco e le sfide
La nuova carta leggendaria
L'imperatrice degli spiriti
Due carte in una!
Puoi sfruttare la potenza d'attacco dell'imperatrice sotto forma di truppa terrestre, in cambio di tre unità d'elisir, o spenderne sei e permetterle di attaccare dall'alto sul dorso del suo maestoso drago.
La nuova evoluzione
Il barile d'ossa evoluto
I tuoi avversari penseranno di vederci doppio!
Quando i due barili di questa carta evoluta piombano dal cielo sull'arena, entrambi causano danni alla loro distruzione e generano degli scheletri. Se la carta subisce una certa quantità di danni, farà cadere un barile prima del tempo.
Gli eventi delle ricompense progressive
In questa stagione troverai ben quattro eventi delle ricompense progressive. Ognuno di loro è stracolmo di premi davvero niente male, tra cui tre frammenti d'evoluzione del cacciatore, un libro delle carte comune, delle personalizzazioni e altre sorprese incredibili! Tieni d'occhio i nostri canali social per saperne di più sugli eventi di questa stagione.
*Gli eventi delle ricompense progressive sono disponibili per coloro che hanno raggiunto almeno l'arena 7.
Le modalità di gioco e le sfide
Barile d'ossa evoluto strategico: dal 7 al 14 luglio.
Una sfida strategica classica, ma con le evoluzioni delle carte! Crea un nuovo mazzo e scatena la forza delle evoluzioni!
⚔️ Sfida dedicata: dall'11 al 14 luglio.
🏆 Ricompense: decorazione e sfondo per lo stendardo da battaglia e una provocazione.
Imperatrice degli spiriti: dal 14 al 21 luglio.
Diventa una forza inarrestabile con la nuova carta, quella dell'imperatrice degli spiriti!
⚔️ Sfida dedicata: dal 18 al 21 luglio.
🏆 Ricompense: decorazione e sfondo per lo stendardo da battaglia e una provocazione.
Sudden death: dal 21 al 28 luglio.
Gioca in modalità sudden death sin dall'inizio! Vince il giocatore che ottiene una corona per primo!
⚔️ Sfida dedicata: dal 25 al 28 luglio.
🏆 Ricompense: decorazione e sfondo per lo stendardo da battaglia e una provocazione.
Razzo festaiolo: dal 28 luglio al 4 agosto.
Sfreccia tra le nuvole in sella allo speciale Razzo festaiolo in questa modalità a tempo limitato!
⚔️ Sfida dedicata: dal 1º al 4 agosto.
🏆 Ricompense: decorazione e sfondo per lo stendardo da battaglia e una provocazione.
Ci vediamo nell'arena!
Il team di Clash Royale