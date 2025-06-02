Nuova stagione: L'evoluzione infernale
In questo articolo, troverai tutto quello che c'è da sapere sulla nuova stagione, ovvero:
l'arrivo del drago infernale evoluto
il ritorno della Lega 2v2
gli eventi delle ricompense progressive
le modalità di gioco e le sfide
IL DRAGO INFERNALE EVOLUTO
Inferno Dragon
Ti presentiamo l'Incinerator Plus™!
Il drago infernale evoluto lo sfrutta per mantenere carico il raggio infuocato, anche quando non ha nessun bersaglio da liquefare! Però, neanche il serbatoio dell'Incinerator Plus™ può resistere per sempre.
LA LEGA 2V2 È TORNATA!
Alleati con un amico o con un compagno di squadra casuale per scalare la classifica!
Per trionfare negli scontri 2v2, tu e il tuo alleato dovete contare sulle vostre abilità, su un pizzico di fortuna e, soprattutto, sul gioco di squadra: come si comporterà il tuo compagno? Sarà intraprendente o preferirà far sbrigare a te la pratica?
GLI EVENTI DELLE RICOMPENSE PROGRESSIVE
Oltre alla Lega 2v2, in questa stagione troverai anche due eventi delle ricompense progressive. Ognuno di loro è stracolmo di premi davvero niente male, tra cui tre frammenti d'evoluzione del boscaiolo evoluto, un libro delle carte epico e delle personalizzazioni!
Caccia alle corone (primo evento)
Ricompense: decorazione e sfondo per lo stendardo da battaglia e un libro delle carte epico.
Caccia alle corone (secondo evento)
Ricompense: decorazione e sfondo per lo stendardo da battaglia e tre frammenti d'evoluzione del boscaiolo evoluto.
Gli eventi delle ricompense progressive sono disponibili per coloro che hanno raggiunto almeno l'arena 7.
LE MODALITÀ DI GIOCO E LE SFIDE
Drago infernale evoluto strategico: dal 2 al 9 giugno.
Una sfida strategica classica, ma con le evoluzioni delle carte! Crea un nuovo mazzo e scatena la forza delle evoluzioni!
⚔️ Sfida dedicata: dal 6 al 9 giugno.
🏆 Ricompense: decorazione e sfondo per lo stendardo da battaglia e una provocazione.
Caos evolutivo: dal 9 al 16 giugno.
Aggiungi fino a quattro evoluzioni al mazzo e domina l'arena!
⚔️ Sfida dedicata: dal 13 al 16 giugno.
🏆 Ricompense: decorazione e sfondo per lo stendardo da battaglia e una provocazione.
Trio magico: dal 16 al 23 giugno.
C'è magia nell'aria: nell'arena entra una squadra fenomenale!
⚔️ Sfida dedicata: dal 20 al 23 giugno.
🏆 Ricompense: decorazione e sfondo per lo stendardo da battaglia e una provocazione.
Resa dei conti a quattro carte: dal 23 al 30 giugno.
Hai solamente quattro scelte: usale bene!
⚔️ Sfida dedicata: dal 27 al 30 giugno.
🏆 Ricompense: decorazione e sfondo per lo stendardo da battaglia e una provocazione.
Evoluzioni per tutti: dal 30 giugno al 7 luglio.
Aggiungi fino a otto evoluzioni al mazzo e domina l'arena!
⚔️ Sfida dedicata: dal 4 al 7 luglio.
🏆 Ricompense: decorazione e sfondo per lo stendardo da battaglia e una provocazione.
Ci vediamo nell'arena!
Il team di Clash Royale