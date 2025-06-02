Skip to content
Supercell logo
Back to Clash Royale News
2 giu 2025
Blog – Clash Royale

Nuova stagione: L'evoluzione infernale

In questo articolo, troverai tutto quello che c'è da sapere sulla nuova stagione, ovvero:

  • l'arrivo del drago infernale evoluto

  • il ritorno della Lega 2v2

  • gli eventi delle ricompense progressive

  • le modalità di gioco e le sfide

IL DRAGO INFERNALE EVOLUTO

Inferno Dragon

Ti presentiamo l'Incinerator Plus™!

Il drago infernale evoluto lo sfrutta per mantenere carico il raggio infuocato, anche quando non ha nessun bersaglio da liquefare! Però, neanche il serbatoio dell'Incinerator Plus™ può resistere per sempre.

LA LEGA 2V2 È TORNATA!

Alleati con un amico o con un compagno di squadra casuale per scalare la classifica!

Per trionfare negli scontri 2v2, tu e il tuo alleato dovete contare sulle vostre abilità, su un pizzico di fortuna e, soprattutto, sul gioco di squadra: come si comporterà il tuo compagno? Sarà intraprendente o preferirà far sbrigare a te la pratica?

GLI EVENTI DELLE RICOMPENSE PROGRESSIVE

Oltre alla Lega 2v2, in questa stagione troverai anche due eventi delle ricompense progressive. Ognuno di loro è stracolmo di premi davvero niente male, tra cui tre frammenti d'evoluzione del boscaiolo evoluto, un libro delle carte epico e delle personalizzazioni!

Caccia alle corone (primo evento)

Ricompense: decorazione e sfondo per lo stendardo da battaglia e un libro delle carte epico.

Caccia alle corone (secondo evento)

Ricompense: decorazione e sfondo per lo stendardo da battaglia e tre frammenti d'evoluzione del boscaiolo evoluto.

Gli eventi delle ricompense progressive sono disponibili per coloro che hanno raggiunto almeno l'arena 7.

LE MODALITÀ DI GIOCO E LE SFIDE

Drago infernale evoluto strategico: dal 2 al 9 giugno.

Una sfida strategica classica, ma con le evoluzioni delle carte! Crea un nuovo mazzo e scatena la forza delle evoluzioni!

  • ⚔️ Sfida dedicata: dal 6 al 9 giugno.

  • 🏆 Ricompense: decorazione e sfondo per lo stendardo da battaglia e una provocazione.

Caos evolutivo: dal 9 al 16 giugno.

Aggiungi fino a quattro evoluzioni al mazzo e domina l'arena!

  • ⚔️ Sfida dedicata: dal 13 al 16 giugno.

  • 🏆 Ricompense: decorazione e sfondo per lo stendardo da battaglia e una provocazione.

Trio magico: dal 16 al 23 giugno.

C'è magia nell'aria: nell'arena entra una squadra fenomenale!

  • ⚔️ Sfida dedicata: dal 20 al 23 giugno.

  • 🏆 Ricompense: decorazione e sfondo per lo stendardo da battaglia e una provocazione.

Resa dei conti a quattro carte: dal 23 al 30 giugno.

Hai solamente quattro scelte: usale bene!

  • ⚔️ Sfida dedicata: dal 27 al 30 giugno.

  • 🏆 Ricompense: decorazione e sfondo per lo stendardo da battaglia e una provocazione.

Evoluzioni per tutti: dal 30 giugno al 7 luglio.

Aggiungi fino a otto evoluzioni al mazzo e domina l'arena!

  • ⚔️ Sfida dedicata: dal 4 al 7 luglio.

  • 🏆 Ricompense: decorazione e sfondo per lo stendardo da battaglia e una provocazione.

Ci vediamo nell'arena!

Il team di Clash Royale