Nuova stagione: La marcia dei non morti
Gli scheletri sono inquieti... e stanno marciando verso l'arena!
In questo articolo, troverai tutto quello che c'è da sapere sulla nuova stagione, ovvero:
la strega evoluta
la Battaglia dei non morti
gli eventi delle ricompense progressive
le modalità di gioco e le sfide
LA STREGA EVOLUTA
La strega rinasce tra le ceneri dei caduti.
Questa nuova truppa evoluta attinge il suo potere dalle perdite subite in battaglia: infatti, ogni volta che uno scheletro da te schierato viene eliminato, lei si cura.
LA BATTAGLIA DEI NON MORTI
La ''Battaglia dei non morti'' è un evento classificato a tempo in cui devi creare un mazzo usando una selezione spaventosa di carte di non morti.
L'evento durerà dal 6 al 13 maggio ed è disponibile per i giocatori dall'arena 11 in su.
GLI EVENTI DELLE RICOMPENSE PROGRESSIVE
In questa stagione, ci saranno tre eventi delle ricompense progressive e uno speciale della community, chiamato ''Risse e ossa''. Ognuno di loro è stracolmo di premi davvero niente male, tra cui sei frammenti d'evoluzione del bombarolo evoluto, un libro delle carte raro e tre frammenti d'evoluzione del goblin cerbottaniere evoluto.
Il programma degli eventi delle ricompense progressive
Dal 5 al 13 maggio: Risse e ossa
Dal 14 al 19 maggio
Dal 20 al 25 maggio
Dal 26 maggio al 1º giugno
Le date possono essere soggette a dei lievi cambiamenti, quindi tieni d'occhio gli aggiornamenti!
L'evento della community ''Risse e ossa'' sarà attivo dal 5 al 13 maggio e, durante il suo corso, saranno conteggiati per l'obiettivo comune tutti gli scheletri eliminati dai giocatori di Royale. Collabora assieme agli altri per farne fuori un sacco, raggiungere dei traguardi e vincere delle ricompense che saranno consegnate a tutta la community!
L'evento della community e quello delle ricompense progressive sono disponibili per coloro che hanno raggiunto almeno l'arena 7.
Puoi controllare i progressi fatti e vedere quanto manca al prossimo premio direttamente sulla schermata principale, non appena gli eventi saranno attivi.
LE MODALITÀ DI GIOCO E LE SFIDE
Strega evoluta strategica: dal 5 al 12 maggio
Una sfida strategica classica, ma con le evoluzioni delle carte! Crea un nuovo mazzo e scatena la forza delle evoluzioni!
⚔️ Sfida dedicata: dal 9 al 12 maggio.
🏆 Ricompensa: decorazione e sfondo per lo stendardo da battaglia e una provocazione.
Morti e (per niente) sepolti: dal 12 al 19 maggio.
I non morti hanno invaso l'arena!
⚔️ Sfida dedicata: dal 16 al 19 maggio.
🏆 Ricompensa: decorazione e sfondo per lo stendardo da battaglia e una provocazione.
Caos e maledizioni: dal 19 al 26 maggio.
La strega è diventata più forte che mai! Riuscirai a fermarla?
⚔️ Sfida dedicata: dal 23 al 26 maggio.
🏆 Ricompensa: decorazione e sfondo per lo stendardo da battaglia e una provocazione.
Elisir nero: dal 26 maggio al 2 giugno.
L'elisir nero scorre nell'arena! Ricorda che con tre sconfitte sei fuori dai giochi!
⚔️ Sfida dedicata: dal 30 maggio al 2 giugno.
🏆 Ricompensa: decorazione e sfondo per lo stendardo da battaglia e una provocazione.
Ci vediamo nell'arena!
Il team di Clash Royale