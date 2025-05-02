In questa stagione, ci saranno tre eventi delle ricompense progressive e uno speciale della community, chiamato ''Risse e ossa''. Ognuno di loro è stracolmo di premi davvero niente male, tra cui sei frammenti d'evoluzione del bombarolo evoluto, un libro delle carte raro e tre frammenti d'evoluzione del goblin cerbottaniere evoluto.

Il programma degli eventi delle ricompense progressive

Dal 5 al 13 maggio : Risse e ossa

Dal 14 al 19 maggio

Dal 20 al 25 maggio

Dal 26 maggio al 1º giugno

Le date possono essere soggette a dei lievi cambiamenti, quindi tieni d'occhio gli aggiornamenti!

L'evento della community ''Risse e ossa'' sarà attivo dal 5 al 13 maggio e, durante il suo corso, saranno conteggiati per l'obiettivo comune tutti gli scheletri eliminati dai giocatori di Royale. Collabora assieme agli altri per farne fuori un sacco, raggiungere dei traguardi e vincere delle ricompense che saranno consegnate a tutta la community!

L'evento della community e quello delle ricompense progressive sono disponibili per coloro che hanno raggiunto almeno l'arena 7.

Puoi controllare i progressi fatti e vedere quanto manca al prossimo premio direttamente sulla schermata principale, non appena gli eventi saranno attivi.