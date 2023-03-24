Cambio dei prezzi del Pass Royale
Come forse già saprai, nella nostra anteprima sull'aggiornamento del Pass Royale di qualche settimana fa abbiamo scritto che apporteremo dei cambiamenti al Pass Royale nell'aggiornamento di fine mese.
Visto che ci saranno tre tipi di Pass, abbiamo modificato i prezzi di conseguenza.
Prezzi a partire dal 3 aprile (in dollari statunitensi)
Pass GRATUITO: nessun costo
Pass d'ORO: 5,99 $
Pass di DIAMANTE: 11,99 $
MIGLIORAMENTO dal Pass d'oro a quello di diamante: 6,99$
I nuovi Pass saranno disponibili dal 3 aprile, cioè la data d'inizio della nuova stagione, perciò, se vuoi ancora approfittare della versione attuale del Pass, assicurati di farlo prima che la stagione in corso finisca.
Perché avete cambiato i prezzi?
Il prezzo del Pass Royale è rimasto lo stesso dal 2019, anno in cui abbiamo introdotto questa funzionalità, ma l'inflazione globale e altri motivi di natura economica ci hanno spinti ad apportare questa modifica. Ciò non ha nulla a che fare con gli aumenti obbligatori degli app store, sui quali non abbiamo alcun controllo.
Inoltre, gli artefatti hanno aumentato notevolmente il valore del Pass Royale. Poiché alcuni di essi erano ottenibili col Pass, tutti gli altri che non erano inclusi nel Pass (per esempio, i libri, i jolly e via dicendo) dovevano costare di più per far sì che l'economia del gioco rimanesse equilibrata.
Cambiando i contenuti del Pass, possiamo offrire a coloro che non ce l'hanno degli artefatti specifici, come i libri, a prezzi migliori e li possiamo mettere a disposizione nel negozio stagionale o in quello normale, tanto per fare un paio di esempi.
Cambi al pass gratuito
Il valore del nuovo pass gratuito è rimasto pressoché uguale a quello di prima, ma con l'introduzione del negozio stagionale e dei gettoni stagionali, i giocatori possono godere di ulteriori benefici. Per maggiori informazioni, da' un'occhiata qui all'anteprima sui gettoni stagionali.
Lista delle ricompense
Qui di seguito abbiamo elencato le ricompense dei tre Pass nuovi, che saranno a disposizione di tutti i giocatori nella prossima stagione, a partire dal 3 aprile.
Pass gratuito
1 x cassa d’oro
35 x bauli della corona
2500 x gettoni stagionali
Pass d'oro
(Include tutte le ricompense del Pass gratuito)
840 x jolly comuni
180 x jolly rari
88 x jolly epici
5 x jolly leggendari
10 x casse colme d’oro
5000 x gettoni stagionali
1 x skin delle torri
1 x provocazione
3 x chiavi dei bauli
In aggiunta, sono inclusi i seguenti vantaggi:
il nome dorato
lo sblocco automatico dei bauli in coda
il regalo del clan
accessi illimitati alle sfide speciali dove vengono conteggiate le sconfitte
Pass di diamante
(Include tutte le ricompense del Pass gratuito e di quello d'oro)
500 x gemme
7500 x gettoni stagionali
10 x casse stracolme d’oro
2 x bauli giganti
2 x bauli magici
1 x baule dei jolly Royale
1 x carta di un campione
1 x personalizzazione animata per lo stendardo da battaglia
Include tutti i vantaggi del Pass d'oro.
Cambia il regalo del clan nella sua versione premium.
Questi cambi saranno introdotti in gioco il 3 aprile.
Le caratteristiche appena descritte sono ancora in fase di sviluppo e potrebbero variare in futuro.