Stagione 2 del Pass Royale
COS'È IL PASS ROYALE?
Il Pass Royale sblocca ricompense e vantaggi unici. Guadagna delle corone per sbloccare le soglie della stagione 2 del Pass Royale e i bauli della corona!
CONTENUTI ESCLUSIVI
Disponibili solo nella stagione 2, il naufragio!
Skin delle torri ''castello di sabbia''
Provocazione esclusiva
Queste ricompense si possono ottenere solo durante la stagione 2, ma una volta sbloccate, rimarranno tue per sempre!
35 SOGLIE RICCHE DI RICOMPENSE
Le ricompense del Pass Royale prevedono:
i bauli cangianti del Pass Royale, contenenti carte rare, epiche e leggendarie;
monete d'oro;
gettoni di scambio;
fino a sette cambi disponibili per ogni baule*;
due bauli leggendari**.
*I cambi ti permettono di sostituire le carte acquisite dai bauli e di avere così più chance per ottenere quelle che vuoi.
**Ottenibili solo se hai raggiunto l'arena 7 o superiori.
VANTAGGI CON IL PASS ROYALE
Acquista il Pass Royale e godi fin da subito dei tanti vantaggi!
Accedi illimitatamente alle sfide speciali senza preoccuparti delle sconfitte.
Metti in coda un baule per avviarne lo sblocco automatico!
Approfitta dei cambi di cui sono dotati tutti i bauli ottenuti col Pass Royale.
Sfoggia in battaglia un nome dorato, esclusivo per chi possiede il Pass.
COME FUNZIONA IL PASS ROYALE?
Accumulando le corone alla fine delle partite, supererai le soglie del Pass Royale e sbloccherai ogni volta nuove ricompense.
PER CHI ACQUISTA IL PASS ROYALE
Ogni volta che ottieni 10 corone, accedi a una soglia, che contiene un baule della corona e una ricompensa del Pass Royale.
Non ci sono alcune limitazioni di tempo per sbloccare queste soglie; tutto ciò che devi fare è vincere più corone possibili!
PER CHI GIOCA GRATUITAMENTE
Ogni soglia contiene un baule della corona.
Di norma accedi a una nuova soglia ogni 24 ore, ma nei fine settimana se ne sbloccano due ogni giorno!
Nell'ultima soglia di ogni stagione troverai un baule leggendario al posto del baule della corona!
Se non riesci a sbloccare un baule della corona ogni giorno, non preoccuparti, perché si accumulano nel corso della stagione!
Puoi vincere le corone in tutte le modalità del gioco, fatta eccezione per il campo di prova e le battaglie amichevoli!
COSA RICEVO SENZA PASS ROYALE?
Non hai il Pass Royale? Non temere, otterrai comunque delle ricompense!
34 bauli della corona, che possono contenere gemme e carte di ogni rarità.
UN BAULE LEGGENDARIO GRATUITO come ricompensa nell'ultima soglia stagionale,
a patto di aver raggiunto almeno l'arena 7
.
COME FACCIO AD AVERE IL PASS ROYALE?
Avvia Clash Royale.
Tocca il Pass Royale in cima alla schermata o nel negozio.
Acquista il Pass Royale.
Voilà, il gioco è fatto! Goditi le ricompense stagionali e buon divertimento con la stagione 2!
Il Pass Royale è valido per una sola stagione (ad esempio, la stagione 2).