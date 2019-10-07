Stagione 4 del Pass Royale
COS'È IL PASS ROYALE?
Il Pass Royale ti permette di vincere ricompense e vantaggi unici per l'intera stagione in corso.
Guadagna delle corone per sbloccare le soglie della stagione 4 del Pass Royale, i bauli della corona e il deposito bonus!
CONTENUTI ESCLUSIVI
Disponibili solo nella stagione 4, ottobre da paura!
Skin delle torri ''zuccona''
Provocazione dell'ottobre da paura!
Queste ricompense si possono ottenere solo durante la stagione 4, ma una volta sbloccate, rimarranno tue per sempre!
35 SOGLIE RICCHE DI RICOMPENSE
Le ricompense del Pass Royale prevedono:
una
skin delle torri
unica e una
provocazione
;
40.000
monete d'oro
;
sei
bauli cangianti
del Pass Royale;
tre bauli cangianti del Pass Royale
rari
,
contenenti carte rare
;
quattro bauli cangianti del Pass Royale
epici
,
contenenti carte epiche
;
quattro
gettoni di scambio
;
fino a
sette cambi
disponibili per ogni baule*;
un baule leggendario
,
contenente una carta leggendaria!
**
*I cambi ti permettono di sostituire le carte acquisite dai bauli e di avere così più chance per ottenere quelle che vuoi.
**Ottenibile solo se hai raggiunto l'arena 6 o superiori.
Clash Royale Esports è un ecosistema in evoluzione, viviamo in un'epoca in cui gli Esport hanno la capacità di ispirare i giocatori occasionali a migliorare le loro abilità per raggiungere nuove vette. Con questa evoluzione arrivano anche nuovi tipi di competizioni entusiasmanti.
GEMS è una di queste: un nuovo e originale concetto di battaglia 2v2, 4 coppie composte dai migliori giocatori professionisti del mondo si sfideranno dal 29 marzo al 4 aprile in un girone a doppia eliminazione, in ciascuna delle quattro regioni: APAC, Europa e Africa, Nord e Centro America e Sud America.
La coppia vincente di ogni regione si qualificherà per un girone finale a doppia eliminazione che incoronerà il campione. Le battaglie saranno trasmesse e commentate LIVE e presenti nel gioco nella scheda Esports.
Controlla il programma per assicurarti di non perdere l'AZIONE!
COSA RICEVO SENZA PASS ROYALE?
Non hai il Pass Royale? Non temere, potrai comunque ottenere delle ricompense!
34 bauli della corona, che contengono gemme e carte di ogni rarità.
UN BAULE LEGGENDARIO GRATUITO,
a patto di aver raggiunto almeno l'arena 6 all'inizio della stagione in corso
.
Ulteriori informazioni:
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