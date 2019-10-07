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7 ott 2019
Blog – Clash Royale

Stagione 4 del Pass Royale

COS'È IL PASS ROYALE?

Il Pass Royale ti permette di vincere ricompense e vantaggi unici per l'intera stagione in corso.

Guadagna delle corone per sbloccare le soglie della stagione 4 del Pass Royale, i bauli della corona e il deposito bonus!

CONTENUTI ESCLUSIVI

Disponibili solo nella stagione 4, ottobre da paura!

  • Skin delle torri ''zuccona''

  • Provocazione dell'ottobre da paura!

Queste ricompense si possono ottenere solo durante la stagione 4, ma una volta sbloccate, rimarranno tue per sempre!

35 SOGLIE RICCHE DI RICOMPENSE

Le ricompense del Pass Royale prevedono:

  • una

    skin delle torri

    unica e una

    provocazione

    ;

  • 40.000

    monete d'oro

    ;

  • sei

    bauli cangianti

    del Pass Royale;

  • tre bauli cangianti del Pass Royale

    rari

    ,

    contenenti carte rare

    ;

  • quattro bauli cangianti del Pass Royale

    epici

    ,

    contenenti carte epiche

    ;

  • quattro

    gettoni di scambio

    ;

  • fino a

    sette cambi

    disponibili per ogni baule*;

  • un baule leggendario

    ,

    contenente una carta leggendaria!

    **

*I cambi ti permettono di sostituire le carte acquisite dai bauli e di avere così più chance per ottenere quelle che vuoi.
**Ottenibile solo se hai raggiunto l'arena 6 o superiori.

Clash Royale Esports è un ecosistema in evoluzione, viviamo in un'epoca in cui gli Esport hanno la capacità di ispirare i giocatori occasionali a migliorare le loro abilità per raggiungere nuove vette. Con questa evoluzione arrivano anche nuovi tipi di competizioni entusiasmanti.

GEMS è una di queste: un nuovo e originale concetto di battaglia 2v2, 4 coppie composte dai migliori giocatori professionisti del mondo si sfideranno dal 29 marzo al 4 aprile in un girone a doppia eliminazione, in ciascuna delle quattro regioni: APAC, Europa e Africa, Nord e Centro America e Sud America.

La coppia vincente di ogni regione si qualificherà per un girone finale a doppia eliminazione che incoronerà il campione. Le battaglie saranno trasmesse e commentate LIVE e presenti nel gioco nella scheda Esports.

Controlla il programma per assicurarti di non perdere l'AZIONE!

COSA RICEVO SENZA PASS ROYALE?

Non hai il Pass Royale? Non temere, potrai comunque ottenere delle ricompense!

  • 34 bauli della corona, che contengono gemme e carte di ogni rarità.

  • UN BAULE LEGGENDARIO GRATUITO,

    a patto di aver raggiunto almeno l'arena 6 all'inizio della stagione in corso

    .

Ulteriori informazioni: