GEMS è una di queste: un nuovo e originale concetto di battaglia 2v2, 4 coppie composte dai migliori giocatori professionisti del mondo si sfideranno dal 29 marzo al 4 aprile in un girone a doppia eliminazione, in ciascuna delle quattro regioni: APAC, Europa e Africa, Nord e Centro America e Sud America.



La coppia vincente di ogni regione si qualificherà per un girone finale a doppia eliminazione che incoronerà il campione. Le battaglie saranno trasmesse e commentate LIVE e presenti nel gioco nella scheda Esports.



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