Stagione 9 del Pass Royale
COS'È IL PASS ROYALE?
Il Pass Royale ti permette di vincere ricompense e vantaggi unici per la stagione in corso.
Guadagna delle corone per sbloccare le soglie della stagione 9 del Pass Royale, i bauli della corona e l'oro del deposito bonus!
先週末行われた『クラロワ スターチャンピオンシップ アジア頂上決定戦』シーズン2の「スターピラミッド」 WEEK 1では、日本のLim l Endo選手がトップの座を獲得しました！
また、4名のチャレンジャーがスタープレイヤーに勝利し、新たなスタープレイヤーへと昇格💥
今週9月4（土）・9月5日（日）18時からは「スターピラミッド」 WEEK 2！
新たに8名のチャレンジャーがスターピラミッドの頂点を目指すべく参戦します👊
新たな挑戦者の面々を早速見ていきましょう！
今回のチャレンジャー8名はこちら▼
日本
washiI選手
前シーズン中国のLucky clover選手を下し、スタープレイヤーに昇格したwashi選手。
得意の『巨大クロスボウ』で対戦相手を苦しめてきました。
先週末、『巨大クロスボウ』を使って大活躍したXYD選手に対抗し、washi選手も自身のデッキにこのカードを入れてくるのでしょうか？デッキチョイスにも注目です！
VANTAGGI CON IL PASS ROYALE
Acquista il Pass Royale e godi fin da subito dei tanti vantaggi!
Accedi illimitatamente alle sfide speciali senza preoccuparti delle sconfitte.
Metti in coda un baule
per avviarne lo sblocco automatico!
Approfitta dei cambi di cui sono dotati tutti i bauli ottenuti col Pass Royale e i bauli della corona.
Sfoggia in battaglia un nome dorato, esclusivo per chi possiede il Pass.
I membri del clan riceveranno dei doni!
Welcome Back!複数のコミュニティ大会で実績をあげているRunadora選手が『スターチャンピオンシップ』に戻ってきました！
シーズン1では接戦の末惜しくもPANDORA選手に敗北しました。
因縁の相手、PANDORA選手とのリベンジマッチは実現するのか？楽しみです！
中国
Cherax選手
COME FUNZIONA IL PASS ROYALE?
È semplice! Accumulando le corone alla fine delle partite, supererai le soglie del Pass Royale e sbloccherai ogni volta nuove ricompense.
PER CHI ACQUISTA IL PASS ROYALE
Ogni volta che ottieni 10 corone, accedi a una soglia, che contiene un baule della corona e una ricompensa del Pass Royale.
Non ci sono alcune limitazioni di tempo per sbloccare queste soglie; tutto ciò che devi fare è vincere più corone possibili!
PER CHI GIOCA GRATUITAMENTE
Ogni soglia contiene un baule della corona.
Di norma accedi a una nuova soglia ogni 24 ore, ma nei fine settimana se ne sbloccano due ogni giorno!
Nell'ultima soglia di ogni stagione troverai un baule leggendario al posto del baule della corona!
Se non riesci a sbloccare un baule della corona ogni giorno, non preoccuparti, perché si accumulano nel corso della stagione!
Puoi vincere le corone in tutte le modalità del gioco, fatta eccezione per il campo di prova, le battaglie amichevoli e i tornei privati!
中国のアマチュア界でひときわ存在感を出しているCherax選手。
前シーズンでは日本のRAIKIJONES選手に敗れたものの、その実力は本物です！
※中国からはオープン予選2位・3位の選手が登場予定でしたが、諸事情により8位のCherax選手が繰り上げで参戦します
Hellsong選手
P.E.K.K.A.攻城デッキとディガーウォールブレイカーデッキを得意とするHellsong選手。
コンテンツクリエイターとしても活躍しており、解説動画をいくつもアップしています。
戦えば戦うほど強くなるHellsong選手の活躍に期待しましょう！
韓国
Sado選手