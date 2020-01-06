Pass Royale Stagione 7
COS'È IL PASS ROYALE?
Il Pass Royale ti permette di vincere ricompense e vantaggi unici per l'intera stagione in corso.
Guadagna delle corone per sbloccare le soglie della stagione 6 del Pass Royale, i bauli della corona e il deposito bonus!
CONTENUTI ESCLUSIVI
Disponibili solo per la Stagione 7
Skin Torre Lanterna
Provocazione esclusiva
Una volta sbloccate, rimarranno tue per sempre!
35 SOGLIE DI RICOMPENSE
Le ricompense del Pass Royale prevedono:
una
skin delle torri
unica e una
provocazione
;
40.000
monete d'oro
;
sei
bauli cangianti
del Pass Royale;
tre bauli cangianti del Pass Royale
rari
,
contenenti carte rare
;
quattro bauli cangianti del Pass Royale
epici
,
contenenti carte epiche
;
quattro
gettoni di scambio
;
fino a
sette cambi
disponibili per ogni baule*;
un baule leggendario
,
contenente una carta leggendaria!
**
*I cambi ti permettono di sostituire le carte acquisite dai bauli e di avere così più chance per ottenere quelle che vuoi.
**Ottenibile solo se hai raggiunto l'arena 6 o superiori.
VANTAGGI CON IL PASS ROYALE
Acquista il Pass Royale e godi fin da subito dei tanti vantaggi!
Accedi illimitatamente alle sfide speciali senza preoccuparti delle sconfitte.
Metti in coda un baule
per avviarne lo sblocco automatico!
Approfitta dei cambi di cui sono dotati tutti i bauli ottenuti col Pass Royale.
Sfoggia in battaglia un nome dorato, esclusivo per chi possiede il Pass.
Regali per i membri del Clan.
DEPOSITO BONUS
Una volta completate tutte le soglie del Pass Royale, il deposito bonus diventa disponibile! Il deposito bonus ti permette di collezionare oro extra!
Aggiungerai 250 monete d'oro al tuo deposito bonus per ogni 10 corone che accumuli, e il quantitativo massimo d'oro che puoi accumulare nel deposito bonus è pari a 10.000 monete.
Il contenuto del deposito bonus può essere riscosso dopo l'inizio della nuova stagione.
COME FUNZIONA IL PASS ROYALE?
È semplice! Accumulando le corone alla fine delle partite, supererai le soglie del Pass Royale e sbloccherai ogni volta nuove ricompense.
PER CHI ACQUISTA IL PASS ROYALE
Ogni volta che ottieni 10 corone, accedi a una soglia, che contiene un baule della corona e una ricompensa del Pass Royale.
Non ci sono alcune limitazioni di tempo per sbloccare queste soglie; tutto ciò che devi fare è vincere più corone possibili!
PER CHI GIOCA GRATUITAMENTE
Ogni soglia contiene un baule della corona.
Di norma accedi a una nuova soglia ogni 24 ore, ma nei fine settimana se ne sbloccano due ogni giorno!
Nell'ultima soglia di ogni stagione troverai un baule leggendario al posto del baule della corona!
Se non riesci a sbloccare un baule della corona ogni giorno, non preoccuparti, perché si accumulano nel corso della stagione!
Puoi vincere le corone in tutte le modalità del gioco, fatta eccezione per il campo di prova, le battaglie amichevoli e i tornei privati!
COSA RICEVO SENZA PASS ROYALE?
Non hai il Pass Royale? Non temere, potrai comunque ottenere delle ricompense!
34 bauli della corona, che contengono gemme e carte di ogni rarità.
UN BAULE LEGGENDARIO GRATUITO,
a patto di aver raggiunto almeno l'arena 6 all'inizio della stagione in corso
.
COME FACCIO AD AVERE IL PASS ROYALE?
Avvia Clash Royale.
Tocca il Pass Royale in cima alla schermata o nel negozio.
Acquista il Pass Royale.
Voilà, il gioco è fatto! Goditi le ricompense stagionali e buon divertimento con la stagione 7!
Il Pass Royale è valido solo per la sola stagione per cui viene acquistato (ad esempio, la stagione 7).