Pass Royale Stagione 8
2일 차에는 피라미드의 스타 10명이 오름차순으로 경쟁하게 됩니다. 처음 두 경기는 스타 9 vs 스타 7, 스타 10 vs 스타 8이 치르게 되며 이 두 경기의 승자는 각각 스타 5와 6와 경쟁하게 됩니다. 피라미드에서 더 높은 위치에 있는 선수가 승리하면 자리를 유지하고 더 낮은 위치에 있는 선수가 승리하면 자리를 바꾸게 됩니다.
1일 차와 2일 차의 경기가 모두 종료되면 해당 주의 스타 랭킹과 주간 챔피언이 결정됩니다.
그랜드 파이널은 이틀 동안 진행됩니다.
1일 차에는 각 지역에서 가장 많은 스타 포인트를 획득한 3명의 선수가 지역팀을 구성합니다. 4개의 지역팀이 시즌 지역 챔피언을 놓고 3v3으로 경쟁하게 됩니다.
2일 차에는 스타 포인트 랭킹 상위 10명의 선수가 개인 그랜드 챔피언을 놓고 대결하게 됩니다.
35 SOGLIE DI RICOMPENSE!
Le ricompense del Pass Royale prevedono:
una
skin delle torri
unica e una
provocazione
;
40.000
monete d'oro
;
sei
bauli cangianti
del Pass Royale;
tre bauli cangianti del Pass Royale
rari
,
contenenti carte rare
;
quattro bauli cangianti del Pass Royale
epici
,
contenenti carte epiche
;
quattro
gettoni di scambio
;
fino a
sette cambi
disponibili per ogni baule*;
un baule leggendario
,
contenente una carta leggendaria!
**
*I cambi ti permettono di sostituire le carte acquisite dai bauli e di avere così più chance per ottenere quelle che vuoi. **Ottenibile solo se hai raggiunto l'arena 6 o superiori.
Die Anmeldungen für die zweite Saison der Clash Royale Gamestars League sind ab sofort geöffnet und der Hauptteil des Turniers findet vom 18. Oktober bis 5. November statt. Diesmal finden die Clash Royale Gamestars League National Qualifiers in 3 Regionen statt:
Westeuropa
Osteuropa
Naher Osten
.
Die Liste aller Länder könnt ihr auf der Turnierseite nachsehen!
12 Spieler aus Westeuropa, Osteuropa und dem Nahen Osten werden die internationale Gruppenphase erreichen, 4 aus jeder Region. Vier weitere Spieler, die direkte Einladungen erhalten haben, werden sich ihnen anschließen.
Basierend auf dem Ergebnis der Gruppenphase erhalten 8 Gewinner die Chance, im Internationalen Finale um den Titel des Meisters und um den Ruhm zu kämpfen. Der Preispool der Saison beträgt $30.000. Die Gewinner jedes regionalen Finales teilen sich zusätzlich 6;1.000.
DEPOSITO BONUS
Una volta completate tutte le soglie del Pass Royale, il deposito bonus diventa disponibile! Il deposito bonus ti permette di collezionare oro extra!
Aggiungerai 250 monete d'oro al tuo deposito bonus per ogni 10 corone che accumuli, e il quantitativo massimo d'oro che puoi accumulare nel deposito bonus è pari a 10.000 monete.
Il contenuto del deposito bonus può essere riscosso dopo l'inizio della nuova stagione.
Hier noch die Struktur der zweiten Saison der Clash Royale Gamestars League:
• 3 Open Regional Qualifiers – die Teilnehmerzahl ist unbegrenzt
• 3 Regionale Finals – jeweils 8 Spieler
• Internationale Gruppenphase – 16 Spieler
• Internationales Finale - 8 Spieler
Qualifier Finals und internationale Spiele werden auf den offiziellen Kanälen der Liga übertragen:
Für mehr Infos oder Anmeldungen könnt ihr die folgende Webseite besuchen:
https://clashroyale.gamestars.com
Viel Glück!
COSA RICEVO SENZA PASS ROYALE?
Non hai il Pass Royale? Non temere, potrai comunque ottenere delle ricompense!
34 bauli della corona, che contengono gemme e carte di ogni rarità.
UN BAULE LEGGENDARIO GRATUITO,
a patto di aver raggiunto almeno l'arena 6 all'inizio della stagione in corso
.
COME FACCIO AD AVERE IL PASS ROYALE?
Avvia Clash Royale.
Tocca il Pass Royale in cima alla schermata o nel negozio.
Acquista il Pass Royale.
Voilà, il gioco è fatto! Goditi le ricompense stagionali e buon divertimento con la stagione 8!
Il Pass Royale è valido solo per la sola stagione per cui viene acquistato (ad esempio, la stagione 8).