2 ott 2017
Blog – Clash Royale
Radio Royale: Novità sull'update!
Benvenuti su Radio Royale, il nostro podcast ufficiale!
GUARDA ORA IL RIASSUNTO DI DRAGONSTEAK!
Presentato dai membri del nostro team di sviluppo Cip (grafico) e Bangs (programmatore), Radio Royale è una sincera, continua chiacchierata sul processo di sviluppo di Clash Royale!
Touchdown. Più bottini. Sfide migliorate. Questo aggiornamento sarà ENORME.
Questo episodio di Radio Royale, “L’update più forte di sempre”, sprizza dettagli interessanti da tutti i pori. Con Dave (programmatore) come ospite speciale, ci stiamo presentando come mai prima d’ora… in VIDEO!!
Fateci sapere cosa volete sentire nei prossimi episodi sul nostro forum o su reddit!
Ci vediamo nell’Arena,
Il team di Clash Royale