RADUNA I GOBLIN!
Raduna l'esercito goblin per prepararti a un grande evento...
A partire dalle 9:00 UTC del 7 giugno, potrai ottenere carte goblin, una decorazione per lo stendardo a tema goblin e il mortaio evoluto GRATUITAMENTE**, accedendo ogni giorno al gioco**! Assicurati solo di ritirare le ricompense ogni giorno, perché se ne salti uno perderai il premio in palio per quel giorno!
Ecco tutte le ricompense che potrai ottenere:
2500 copie della carta dei goblin lancieri
una decorazione per lo stendardo a tema goblin
2500 copie della gang di goblin
un frammento d'evoluzione del mortaio
500 copie della capanna goblin
un frammento d'evoluzione del mortaio
125 copie del Barile goblin
un frammento d'evoluzione del mortaio
125 copie della trivella goblin
1 frammento d'evoluzione del mortaio
2 frammenti d'evoluzione del mortaio
⚠️ Devi aver raggiunto almeno il livello re 7 per poter partecipare.
Ci vediamo nell'arena!