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4 giu 2024
Blog – Clash Royale

RADUNA I GOBLIN!

Raduna l'esercito goblin per prepararti a un grande evento...
A partire dalle 9:00 UTC del 7 giugno, potrai ottenere carte goblin, una decorazione per lo stendardo a tema goblin e il mortaio evoluto GRATUITAMENTE**, accedendo ogni giorno al gioco**! Assicurati solo di ritirare le ricompense ogni giorno, perché se ne salti uno perderai il premio in palio per quel giorno!

Ecco tutte le ricompense che potrai ottenere:

  • 2500 copie della carta dei goblin lancieri

  • una decorazione per lo stendardo a tema goblin

  • 2500 copie della gang di goblin

  • un frammento d'evoluzione del mortaio

  • 500 copie della capanna goblin

  • un frammento d'evoluzione del mortaio

  • 125 copie del Barile goblin

  • un frammento d'evoluzione del mortaio

  • 125 copie della trivella goblin

  • 1 frammento d'evoluzione del mortaio

  • 2 frammenti d'evoluzione del mortaio

⚠️ Devi aver raggiunto almeno il livello re 7 per poter partecipare.

Ci vediamo nell'arena!