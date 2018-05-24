24 mag 2018
Blog – Clash Royale
Iscriviti. Proteggiti.
Proteggi la tua partita
Supercell ID è un nuovo servizio che protegge le tue partite su diversi dispositivi. Scopri di più!
Da dove iniziare?
Iscriversi è facilissimo! Entra nelle impostazioni di gioco e scegli Supercell ID. Segui le istruzioni e in due minuti il gioco è fatto. Non serve nemmeno una password!
Guarda il tutorial
Per maggiori informazioni, guarda il nostro tutorial!
È tutto qui!
Entra nelle impostazioni di gioco e iscriviti.
Ci vediamo nell’arena,
Il team di Clash Royale