Lunedì 6 maggio terminerà la prima stagione delle leghe da quando è stato introdotto il nuovo cammino dei trofei!

Alla fine di ogni stagione, i trofei delle leghe subiscono il reset di un certo numero di quest'ultimi. Una volta arrivati al termine, verranno azzerati il 50% dei trofei che possiedi oltre i 4000.



Il reset della stagione delle leghe non ha effetti sui giocatori sotto i 4000 trofei!



Precedentemente, avevamo impostato il valore del reset al 75%, ma dopo una serie di verifiche sui nostri dati ci siamo resi conto che sarebbe meglio per i giocatori se il valore di azzeramento rimanesse al 50% dei trofei.