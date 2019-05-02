Reset stagione delle leghe e cammino dei trofei?!
Cos'è il reset della stagione delle leghe?
Lunedì 6 maggio terminerà la prima stagione delle leghe da quando è stato introdotto il nuovo cammino dei trofei!
Alla fine di ogni stagione, i trofei delle leghe subiscono il reset di un certo numero di quest'ultimi. Una volta arrivati al termine, verranno azzerati il 50% dei trofei che possiedi oltre i 4000.
Il reset della stagione delle leghe non ha effetti sui giocatori sotto i 4000 trofei!
Precedentemente, avevamo impostato il valore del reset al 75%, ma dopo una serie di verifiche sui nostri dati ci siamo resi conto che sarebbe meglio per i giocatori se il valore di azzeramento rimanesse al 50% dei trofei.
Raccogli nuove ricompense nel cammino dei trofei (sopra i 4000 trofei)
Tutte le ricompense del cammino dei trofei dai 4000 al tuo attuale numero di trofei al momento del reset saranno pronti per essere raccolti subito dopo l'inizio della nuova stagione.
Il resto delle ricompense del cammino dei trofei sopra i 4000 saranno anche loro resettate; quindi continua a scalare il cammino dei trofei!
Se non hai raccolto nessuna ricompensa durante l'ultima stagione (aprile), non preoccuparti; questi saranno collezionati automaticamente!
Nuove ricompense sopra i 4000 trofei!
Dopo aver ascoltato i suggerimenti della nostra community, dopo alcune discussioni interne al team e controllando i nostri dati, abbiamo deciso di cambiare alcune ricompense del cammino dei trofei!
Cammino dei trofei; Ricompense aprile (PRIMA); Ricompense maggio (DOPO)
4150
; 1 gettone di scambio comune
; 1 gettone di scambio epico
4450
; 1 gettone di scambio raro
; 5 carte epiche casuali
4800
; 1 gettone di scambio epico
; 1 gettone di scambio leggendario
4900
; Baule cangiante
; Baule epico
5150
; 1 gettone di scambio leggendario; 50 carte rare casuali
5800
; 1 gettone di scambio comune
; 10 carte epiche casuali